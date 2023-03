Telesia : augmentation des recettes en 2022, aggravation des pertes

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Telesia Spa a approuvé mardi les résultats au 31 décembre 2022. La perte s'est élevée à 309 000 euros, contre une perte de 131 000 euros pour la même période de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 13,2 millions d'euros, contre 9,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

L'Ebitda s'est élevé à 950 000 euros, contre 1,0 million d'euros en 2021.

L'Ebit s'est élevé à 170 000 euros, contre 360 000 euros au 31 décembre 2021.

La position financière nette était négative de 950 000 euros, contre 5,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La principale source de revenus du groupe est la télévision et la ligne GO TV, dont les ventes publicitaires sont exclusivement confiées à Class Pubblicità. Les activités du groupe sont constituées de Telesia et de Class CNBC, avec une forte synergie des contenus d'actualité et d'information.

En ce qui concerne l'avenir, "Malgré la poursuite de la situation instable, rendue plus intense par la politique d'augmentation délibérée des taux d'intérêt et les crises bancaires internationales en mars, les chaînes GoTv de Telesia ont enregistré des ventes publicitaires fortement positives au cours des deux premiers mois de l'année commerciale (janvier-février 2023), marquant un excédent de 75 % par rapport à la même période en 2022 ; en outre, en attendant une stabilisation espérée de la situation économique, la société se concentre, comme mentionné précédemment, sur la valorisation de ses actifs les plus importants ! a déclaré Telesia dans une note.

"En ce qui concerne Class CNBC, dans le contexte décrit, où les grands réseaux nationaux pratiquent des tarifs publicitaires de plus en plus bas, la société parvient à poursuivre sa croissance grâce aux solutions créatives et à la composante événements numériques. L'amélioration des résultats publicitaires - principale source de revenus de la société - enregistrée par la chaîne ces dernières années confirme la réactivité de Class CNBC, qui fait face à cette tendance du marché avec une série d'initiatives visant à la fois une réduction continue des dépenses d'exploitation et une diversification des produits dans son domaine de compétence".

Mardi, Telesia a clôturé dans le vert de 1,0 pour cent à 1,96 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

