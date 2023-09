Telesia SpA est une société basée en Italie. La société travaille dans le secteur des télécommunications multimédia, en se spécialisant dans la conception, la construction et la gestion de systèmes d'information et de communication vidéo pour les lieux publics et les moyens de transport public locaux. La Société fait partie du groupe Class Editori. Elle propose le dispositif vidéo multimédia pour les fournisseurs de transports publics locaux qui cherchent à améliorer l'expérience de voyage de leurs passagers, système qui permet de localiser les véhicules en temps réel, ainsi que la communication audio entre le conducteur du véhicule et l'opérateur dans la salle de contrôle, un logiciel intégré, système modulaire et évolutif pour la diffusion d'informations et de divertissement via un canal audio et vidéo, le décodeur multimédia, le système de contrôle en nuage pour la gestion et la programmation du contenu multimédia à diffuser sur les moniteurs gérés, entre autres.

Secteur Publicité et marketing