Codex DNA, Inc. est une société de biologie synthétique. La société a pour objectif de permettre aux chercheurs de construire ou d'écrire de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et de l'acide ribonucléique messager (ARNm) synthétiques, prêts à être utilisés sur les marchés en aval de la biologie synthétique. Ses solutions de biologie synthétique comprennent le système BioXp 3250, les kits BioXp, le portail BioXp, les kits de réactifs de paillasse et les services de Biofoundry. Son système BioXp est une station de travail automatisée de bout en bout. Les kits BioXp de la société contiennent tous les blocs de construction et les réactifs nécessaires, y compris les réactifs de la marque Gibson Assembly de la société. Le portail BioXp est un portail en ligne convivial qui propose un flux de travail guidé et des outils de conception. Les kits de réactifs de paillasse contiennent tous les réactifs nécessaires pour procéder à un flux de travail spécifique de biologie synthétique sur la paillasse en utilisant des produits générés sur le système BioXp. Ses services de biofonderie permettent à un client de commander et de recevoir n'importe lequel des produits prêts à l'emploi du système BioXp.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés