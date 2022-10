Telesis Bio et Cellibre annoncent une collaboration pour optimiser le développement du futur instrument BioXp® DBC

SAN DIEGO, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio (Nasdaq : DNAY), leader des solutions de biologie synthétique et multi-omique automatisées, et Cellibre, une société de premier plan spécialisée dans les technologies de fabrication, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un travail dans le cadre d'une collaboration visant à optimiser le développement et la validation de l'instrument BioXp Digital-to-Biological Converter™ (DBC) de Telesis Bio® pour la fabrication entièrement automatisée de l'ARN guide (ARNg) CRISPR-Cas9 à la demande pour l'édition des génomes.



Au cours des dernières années, la technologie d'ARNg CRISPR-Cas9 est apparue comme une plateforme prometteuse pour l'édition de génomes et l'ingénierie cellulaire en permettant aux chercheurs de modifier facilement les séquences génétiques. Cependant, la production rapide d'ARNg de haute qualité demeure difficile, ce qui a entraîné une augmentation significative des délais pendant les cycles de conception-construction-test de la découverte et du développement. Telesis Bio relève ces défis en donnant aux chercheurs une solution automatisée rapide pour la synthèse de l'ARNg à partir d'une entrée de séquence numérique, réduisant le processus de construction d'une semaine ou plus et diminuant la durée du cycle itératif.

En intégrant la technologie de synthèse enzymatique d'ADN (EDS) d'assemblage de ligature d'oligonucléotides courts (SOLA) de Telesis Bio directement sur son système BioXp® 9600, l'instrument BioXp® DBC offre aux scientifiques des capacités de conception et de construction le jour même pour leurs ARN guides, et sans avoir besoin de commander des réactifs personnalisés. Le kit de synthèse d'ARNg est le premier de plusieurs kits BioXp® DBC prévus par la société.

Dans le cadre de cette collaboration, les scientifiques de Cellibre utiliseront leur technologie exclusive et leur lignée cellulaire pour évaluer et valider rapidement les solutions émergentes de Telesis Bio pour la synthèse automatisée de l'ARNg tout en l'utilisant pour accélérer leurs flux de travail d'ingénierie cellulaire pour diverses plateformes de production de produits naturels.

« Notre partenariat approfondi et de longue date avec Telesis Bio améliorera et élargira leurs solutions hautement automatisées pour les applications de biologie synthétique », a déclaré Ben Chiarelli, PDG de Cellibre. « Ensemble, nous pouvons tirer parti de notre vaste expérience et de nos capacités en ingénierie cellulaire et des technologies de pointe d'automatisation et de synthèse enzymatique d'ADN de Telesis Bio pour créer une solution robuste et à la demande pour la production rapide d'ARN guide. »

« Nous sommes convaincus que notre solution SOLA EDS est la technologie habilitante du Digital-to-Biological Converter, ou DBC, et cela commence avec son intégration dans notre système BioXp® 9600 récemment lancé », a déclaré M. Todd R. Nelson, titulaire d'un doctorat, PDG de Telesis Bio. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Cellibre pour valider et améliorer notre solution BioXp® DBC automatisée pour la généreration d'ARN guide CRISPR-Cas9 à la demande. »

À propos de Cellibre

Cellibre est une société de technologie de fabrication qui utilise une approche agnostique à l'égard des organismes afin de transformer les cellules en usines spécialisées et durables pour la fabrication de produits mondialement importants à grande échelle. L'équipe scientifique de classe mondiale de Celllibre a dirigé des programmes allant de serviettes à des percées commerciales révolutionnaires et novatrices en matière d'énergie, d'ingrédients, de médicaments et plus encore. L'objectif stratégique initial de la Société est de déployer notre expertise pour permettre la production de produits naturels de qualité pharmaceutique, éliminant entièrement le besoin de perturber l'écosystème ou l'agriculture et révolutionnant la façon dont ces ingrédients vitaux sont obtenus, produits et consommés.

À propos de Telesis Bio

Telesis Bio donne aux scientifiques la possibilité de créer de nouvelles solutions basées sur la biologie synthétique pour relever les plus grands défis de l'humanité. En tant qu'inventeur de la méthode standard Gibson Assembly® et du premier système de paillasse commercial automatisé de synthèse d'ADN et d'ARNm, Telesis Bio permet une lecture et une écriture biologiques rapides, précises et reproductibles pour de nombreux marchés en aval. Le système primé BioXp® consolide, automatise et optimise l'ensemble du flux de travail de synthèse, de clonage et d'amplification. Il permet ainsi de synthétiser de l'ADN et de l'ARN pratiquement sans erreur à grande échelle, en quelques jours et quelques heures au lieu de semaines ou de mois. Des scientifiques du monde entier utilisent cette technologie dans leurs propres laboratoires pour accélérer le paradigme conception-construction-test pour des produits nouveaux et de grande valeur pour la médecine de précision, la découverte de médicaments biologiques, le développement de vaccins et de thérapies, l'édition du génome et la thérapie cellulaire et génique. Telesis Bio est une société publique basée à San Diego. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site telesisbio.com.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de Telesis Bio (anciennement Codex DNA Inc.). Pour des informations spécifiques sur les marques commerciales, veuillez nous contacter à l'adresse help@telesisbio.com .

