Telesis Bio s'apprête à réaliser des présentations lors du RNA Leaders Europe Congress

La société présentera ses solutions d'automatisation pour la synthèse d'ARNm commençant par la séquence ou l'ADN plasmidique d'un client

SAN DIEGO, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio Inc. (NASDAQ : TBIO), leader des solutions de biologie synthétique et de multiomique automatisées, a annoncé aujourd'hui que la société présentera ses solutions d'automatisation de paillasse pour la synthèse d'ARNm lors du RNA Leaders Europe Congress qui débutera demain à Bâle, en Suisse. Outre l'exposition, Telesis Bio réalisera des présentations lors de deux sessions : Jyotsna Venugopal, Ph.D., directrice du marketing produits, présentera « Solutions de biologie synthétique automatisées pour l'optimisation des flux de travail de développement des cellules CAR-T » lors de la session du jour d'ouverture, et Qi Zhang, Ph.D., scientifique, présentera « Solutions automatisées pour surmonter les goulots d'étranglement de la synthèse d'ARNm dans la découverte thérapeutique » lors de la session de présentation d'affiches.



Le système primé BioXp® et les kits de synthèse d'ARNm BioXp® associés permettent une synthèse à la demande et automatisée de l'ARNm commençant par la séquence ou la propre ADN plasmidique d'un client, du jour au lendemain, et à la pression d'un bouton. Le système permet aux chercheurs d'optimiser leurs flux de travail de découverte en faisant l'acquisition de l'ARNm qui les intéresse en quelques jours, au lieu de plusieurs semaines ou mois.

« En permettant aux chercheurs de surmonter les goulots d'étranglement créés par les longs délais d'exécution pour construire ou acheter leur ARNm, ils peuvent intégrer plus étroitement et exécuter plus rapidement leurs flux de travail de conception-construction-test. Nous sommes persuadés que notre système BioXp® peut permettre aux chercheurs d'accélérer la découverte de médicaments, en particulier dans le domaine oncologique et celui de la découverte de vaccins contre les maladies infectieuses », a déclaré Todd R. Nelson, Ph.D., PDG et fondateur de Telesis Bio.

Pour plus d'informations sur les kits de synthèse d'ARNm BioXp® ou pour passer une commande, veuillez consulter la page telesisbio.com/products/bioxp-kits/mrna-synthesis/.

À propos de Telesis Bio

Telesis Bio donne aux scientifiques la possibilité de créer de nouvelles solutions basées sur la biologie synthétique pour relever les plus grands défis de l'humanité. En tant qu'inventeur de la méthode standard Gibson Assembly® et du premier système de paillasse commercial automatisé de synthèse d'ADN et d'ARNm, Telesis Bio permet une écriture d'ADN et d'ARNm rapides, précises et reproductibles pour de nombreux marchés en aval. Le système primé BioXp® consolide, automatise et optimise l'ensemble du flux de travail de synthèse, de clonage et d'amplification. Il permet ainsi de synthétiser de l'ADN et de l'ARN pratiquement sans erreur à grande échelle, en quelques jours et quelques heures au lieu de semaines ou de mois. Des scientifiques du monde entier utilisent cette technologie dans leurs propres laboratoires pour accélérer le paradigme conception-construction-test pour des produits nouveaux et de grande valeur pour la médecine de précision, la découverte de médicaments biologiques, le développement de vaccins et de thérapies, l'édition du génome et la thérapie cellulaire et génique. Telesis Bio est une société publique basée à San Diego. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.telesisbio.com.

Telesis Bio, le logo Telesis Bio, Gibson Assembly et BioXp sont des marques commerciales de Telesis Bio Inc.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques contenus dans les présentes sont des énoncés prospectifs reflétant les convictions et attentes actuelles de la direction réalisés conformément aux dispositions de la sphère de sécurité (« safe harbor ») de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés comprennent des énoncés et indications concernant les performances financières futures de Telesis Bio ainsi que des énoncés concernant la sortie et le succès futurs de produits et services nouveaux et existants. Ces énoncés se basent sur des estimations actuelles qui impliquent des risques et incertitudes qui pourraient amener les résultats et conséquences réels à différer sensiblement. Ces risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, comprennent les risques décrits dans la section intitulée Risk Factors et ailleurs dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 11 novembre 2022. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date des présentes et il ne faut pas s'y fier indument. Telesis Bio décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.