Telesites, S.A.B. de C.V. : On exploitera l'hésitation 10/03/2021 | 10:23 Nicolas Aleksy 10/03/2021 | 10:23 achat En cours

Cours d'entrée : 18.35MXN | Objectif : 23.3MXN | Stop : 17.35MXN | Potentiel : 26.98% Telesites, S.A.B. de C.V. est enfermé au sein d'une zone de fluctuation horizontale. On pourra profiter du retour des cours à proximité de la borne basse du trading range pour se positionner à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 23.3 MXN. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 16.97 MXN, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

La proximité du support moyen terme des 16.35 MXN offre un bon timing pour l'achat du titre.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 16.97 MXN.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 94.1 et 46.46 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Télécommunications sans fil Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TELESITES, S.A.B. DE C.V. -14.73% 2 845 SOFTBANK CORP. 9.24% 60 897 BHARTI AIRTEL LIMITED 2.42% 39 021 CELLNEX TELECOM, S.A. -14.98% 24 149 SAFARICOM PLC 5.55% 13 203 TELE2 AB 4.79% 9 231 MTN GROUP LIMITED 26.08% 8 858 FAR EASTONE TELECOMMUNICATI.. 2.78% 7 244 DIGI.COM -10.63% 7 007 ETIHAD ETISALAT COMPANY 0.35% 5 901 1&1 DRILLISCH AG 23.34% 5 282

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières MXN USD EUR CA 2020 8 191 M 386 M 324 M Résultat net 2020 564 M 26,5 M 22,3 M Dette nette 2020 24 966 M 1 176 M 989 M PER 2020 94,1x Rendement 2020 - Capitalisation 60 555 M 2 845 M 2 399 M VE / CA 2020 10,4x VE / CA 2021 9,43x Nbr Employés 242 Flottant 69,1% Prochain événement sur TELESITES, S.A.B. DE C.V. 29/04/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 20,25 MXN Dernier Cours de Cloture 18,35 MXN Ecart / Objectif Haut 47,1% Ecart / Objectif Moyen 10,4% Ecart / Objectif Bas -15,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gerardo Kuri Kaufmann Chief Executive Officer & Director Jesús Granillo Rodríguez Head-Finance & Administration Juan Rodríguez Torres Non-Executive Chairman Daniel Goñi Díaz Independent Director Luis Ramos Lignan Independent Director