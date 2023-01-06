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    TVRB   CH0008175645

TELEVERBIER SA

(TVRB)
  Rapport
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46.00 EUR   +0.88%
18:20Televerbier : Document AMF CP. 2023DD878994
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2022Televerbier : Revenues 2021-2022
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Televerbier : Document AMF CP. 2023DD878994

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878994

06 janvier 2023

CH0008175645 - DD154840

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

AFI.ESCA SA personne morale liée à Christian BURRUS, Dirigeant

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TELEVERBIER SA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 46.0000 Euro

VOLUME : 409.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 46.0000 Euro

VOLUME : 409.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Lié à Mr Christian BURRUS

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Téléverbier SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:51 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2021 -0,41 M -0,44 M -0,41 M
Dette nette 2021 17,4 M 18,7 M 17,6 M
PER 2021 -154x
Rendement 2021 -
Capitalisation 62,9 M 67,2 M 63,8 M
VE / CA 2020 1,22x
VE / CA 2021 1,76x
Nbr Employés 182
Flottant 35,2%
Graphique TELEVERBIER SA
Durée : Période :
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Nuno Dias Chief Financial Officer & Finance Director
Jean-Albert Ferrez Chairman
Joaquim Coquoz Head-Information Technology
Lionel May Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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BOOKING HOLDINGS INC.6.43%83 201
ORIENTAL LAND CO., LTD.-1.83%46 125
TRIP.COM GROUP LIMITED10.84%24 579
EXPEDIA GROUP, INC.3.87%14 516
VAIL RESORTS, INC.1.88%9 792