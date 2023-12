Televerbier SA est spécialisé dans l'exploitation d'installations de domaines skiables en Suisse. Le groupe exploite et surveille les remontées mécaniques, assure l'entretien et l'enneigement mécanique des pistes ainsi que la sécurisation des domaines. Le CA (avant éliminations intragroupe) par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de forfaits sur les domaines skiables (74,1%) ; - ventes de services techniques (14,2%) ; - ventes de services de restauration (8,7%) ; - ventes de services d'hébergement (3%). A fin octobre 2022, Televerbier détient 3 domaines skiables situés dans les régions de Verbier, de La Tzoumaz et de Bruson.

Secteur Loisirs et détente