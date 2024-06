Le 27 juin 2024

Le Conseil d'Administration lors de sa séance du 26 juin 2024 a approuvé les comptes consolidés non audités du 1er semestre 2023/2024.

Compte de résultat semestriel consolidé (01.11.2023 au 30.04.2024)

Pour mémoire, le Groupe TELEVERBIER, compte tenu de son activité, réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien et d'investissements.

(En millions de CHF) 2023/2024 2022/2023 Chiffre d'affaires 62,1 58,5 EBITDA 25,9 26,5 EBIT 12,4 13,2 Résultat net part du groupe 9,4 10,2

(En millions d'EUR) 2023/2024 2022/2023 Chiffre d'affaires 65,0 59,2 EBITDA 27,1 26,8 EBIT 13,0 13,2 Résultat net part du groupe 9,8 10,3 Cours de conversion EUR/CHF 1,04681 1,01124

Le chiffre d'affaires de la période s'élève à 62,1 millions de CHF, soit une augmentation de 6,2% par rapport à l'exercice clos au 30 avril 2023.

L'évolution du chiffre d'affaires par rapport à la saison d'hiver précédente est la suivante :

L'activité Remontées mécaniques constitue la majeure partie de l'activité du Groupe soit 73% du chiffre d'affaires semestriel. Elle enregistre une hausse de 7,1% à 45,6 MCHF par rapport à l'exercice précédent. Les journées skieurs se montent à 1 171 337 contre 1 124769 la saison précédente.

constitue la majeure partie de l'activité du Groupe soit 73% du chiffre d'affaires semestriel. Elle enregistre une hausse de 7,1% à 45,6 MCHF par rapport à l'exercice précédent. Les journées skieurs se montent à 1 171 337 contre 1 124769 la saison précédente. L'activité Restauration contribue pour 6,6 MCHF en hausse de 1,9%.

contribue pour 6,6 MCHF en hausse de 1,9%. Les Autres produits d'exploitation atteignent à 5,8 MCHF en augmentation de 1,0%.

atteignent à 5,8 MCHF en augmentation de 1,0%. Les Travaux pour tiers s'établissent quant à eux à 4,0 MCHF en croissance de 11,4%.

Au niveau du résultat d'exploitation (EBIT), la contribution par secteur se répartit comme suit :

Domaines skiables : le résultat d'exploitation diminue à 12,4 MCHF (13,0 MEUR) contre 13,1 MCHF (13,2 MEUR) l'hiver dernier ;

Restauration : l'activité présente un résultat d'exploitation légèrement déficitaire à -0,2 MCHF (-0,2 MEUR) similaire à l'année précédente ;

Hébergement : le résultat d'exploitation est positif de 0,6 MCHF (0,6 MEUR) sur le premier semestre contre 0,3 MCHF (0,3 MEUR) l'an dernier ;

Services techniques : cette activité enregistre un résultat d'exploitation négatif de 0,3 MCHF (0,3 MEUR) contre un résultat d'exploitation positif de 0,1 MCHF (0,1 MEUR) l'hiver dernier.

Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 155,5 MCHF (162.8 MEUR) et la dette financière nette se chiffre à -2,3 MCHF (-2.4 MEUR) à comparer à 2,6 MCHF (2.6 MEUR) il y a un an.

Perspectives 2023-2024

Le Groupe TELEVERBIER vise à réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024 un chiffre d'affaires de 71,0 MCHF (74,3 MEUR), en hausse de plus de 3% par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre 3,1 MCHF (3,2 MEUR) et 3,7 MCHF (3,9 MEUR).

Le rapport financier semestriel est à la disposition du public ce jour et peut être consulté directement sur le site internet www.verbier4vallees.ch/fr/a-propos-de-nous/informations-financieres

TELEVERBIER SA : société suisse de remontées mécaniques

Cotée sur Euronext Paris – Valeurs étrangères - Code ISIN : CH0008175645 - TVRB

Contacts :

TELEVERBIER

Laurent Vaucher – Directeur général – l.vaucher@televerbier.ch

Nuno Dias – Directeur financier – n.dias@televerbier.ch

ACTUS Lyon

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse – mctriquet@actus.fr

