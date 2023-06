Téléverbier : annonce une légère baisse de son résultat au 1er semestre

Téléverbier, société suisse de remontées mécaniques cotée sur Euronext Paris, annonce une légère baisse de son résultat net part du groupe au 1er semestre à 10,3 millions d'euros contre 11 millions en 2022. Le chiffre d'affaires est en légère hausse à 59,2 millions d'euros contre 55,5 millions en 2022. Le groupe prévoit de réaliser sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 67,8 millions d'euros, en retrait de 1,4% par rapport à celui de l'exercice précédent, et un résultat net part du Groupe compris entre 4,9 et 5,4 millions d'euros.



Le groupe souligne que compte tenu de son activité, il réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre.