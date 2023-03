Téléverbier : les résultats 2021/2022 fraîchement accueillis

Téléverbier chute de plus de 6% mercredi à la Bourse de Paris suite à la publication des résultats de son exercice 2021/2022, clos à la fin du mois d'octobre dernier.



La société suisse de remontées mécaniques indique avoir plus que doublé son EBITDA à 30 millions de francs suisses (30,2 millions d'euros) sur l'exercice écoulé, soit 45,1% du chiffre d'affaires contre 25,2% en 2020/2021.



Dans son communiqué, l'entreprise rappelle que la saison hivernale 2021/2022 avait été marquée par des conditions météorologiques favorables et par le retour de la clientèle étrangère, en comparaison à l'hiver précédent qui avait été fortement impacté par la crise sanitaire.



Son chiffre d'affaires sur l'exercice 2021/2022 s'est ainsi établi à 66,4 millions de francs (66,9 millions), en augmentation de 39,9% par rapport à l'exercice précédent.



En ce qui concerne le début de l'exercice 2022/2023, Téléverbier note que le début de la saison hivernale se déroule de manière 'très satisfaisante' malgré un creux enregistré au mois de janvier.



Le groupe explique qu'il entend confirmer cette tendance sur la seconde partie de sa saison hivernale, qui se terminera le 23 avril, date de fermeture des pistes.



