Téléverbier : météo et retour des clients dopent le C.A.

La société suisse de remontées mécaniques Téléverbier a annoncé vendredi soir avoir enregistré une nette progression de son chiffre d'affaires sur son exercice 2021/2022.Dans un communiqué, le groupe explique avoir profité de conditions météorologiques favorables et d'une saison hivernale marquée par le retour de la clientèle étrangère après la crise du Covid.Conséquence, son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 s'est monté à 66,1 millions de francs suisses, en hausse de 18,6% par rapport aux 47,5 millions d'euros de l'exercice précédent.Exprimé en euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 21,5% pour s'établir à 65,2 millions.Pour mémoire, le groupe réalise environ 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre, le second semestre de l'exercice étant essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.