TELIA : Un deuxième trimestre solide si l'on exclut l'activité TV et médias

Telia Company AB est le 1er opérateur scandinave de télécommunications. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services de télécommunications (85,8%) : prestations de téléphonie mobile (19,8 millions d'abonnés à fin 2022), de téléphonie fixe (0,9 million d'abonnés), de transmission télévisée par câble (3,5 millions), d'accès à Internet haut débit (3 millions), etc. ; - prestations de services médias (9,6%) : production et diffusion de contenus audiovisuels (chaînes TV4, C More et MTV) ; - autres (4,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (46,4%), Finlande (18,7%), Norvège (16,5%), Danemark (5,8%), Lituanie (5,5%), Estonie (4%) et autres (3,1%).

Secteur Services intégrés de télécommunications