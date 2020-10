Telia Company AB : vend ses réseaux internationaux pour 1 milliard de dollars

La nomination en Mai de l’ancienne PDG des opérateurs de télécommunications concurrents Tele2 et TDC A/S a suscité pas mal d'espoirs de redressement de l'action en bourse. Les résultats sont effectivement au rendez-vous. En effet, les actions de Telia ont gagné environ 13% depuis que Mme Kirkby a été nommée au poste de PDG

Allison Kirkby a déclaré que la vente de l'activité "International Carrier" permettrait de renforcer le bilan de l’entreprise et de fournir une solide base financière à cette dernière, pour des investissements futurs et une rémunération attractive des actionnaires.

zb_graphique_de_cours

Depuis qu'elle a pris la tête de Telia en mai, la directrice générale a rationalisé les opérations de l'entreprise, notamment en cédant ses parts dans l'opérateur de téléphonie mobile Turkcell, mettant fin à un long bras de fer entre ses actionnaires.

Un dividende finalement maintenu

Fort de ces bons résultats et de ces choix stratégiques, Telia a également décidé de proposer un dividende supplémentaire de 0,65 SEK/action, ce qui ramène le dividende total pour 2019 à 2,45 SEK/action, comme proposé initialement en janvier. L'entreprise avait révisé sa proposition en mars, en raison des effets de la pandémie.

Polhem Infra, fondée l'année dernière, est détenue conjointement par le First AP Fund, le Third AP Fund et le Fourth AP Fund, qui gèrent les fonds du système de retraite de l'État suédois.