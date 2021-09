Telia Towers : l'UE autorise l'acquisition par Brookfield

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de Telia Towers (Suède) et de ses filiales Telia Towers Finland et Telia Towers Norway, par Brookfield Asset Management (Canada) et Telia Company (Suède).



Telia Towers possède, gère et loue des mâts et des tours destinés à l'installation d'équipements de communication en Finlande et en Norvège.



Brookfield offre une gamme de produits et de services d'investissement publics et privés, axés sur l'immobilier, les infrastructures, l'énergie renouvelable et le capital-investissement.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement entre les activités des entreprises.



