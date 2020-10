Telia : présente ses résultats ' encourgeants ' du 3e trimes

21/10/2020 | 12:40

Le titre Telia recule de plus de 2% mercredi, alors que l'opérateur suédois a présenté ses résultats du 3e trimestre, qualifiés ' d'encourageants '.



Si les revenus des services ont baissé de 4,8% en un an à 18,7 milliards de couronnes suédoises, le contrôle des coûts a permis d'atténuer l'impact sur les bénéfices, précise l'entreprise.



Telia a d'ailleurs enregistré un EBITDA de 8,2 milliards de couronnes au 3e trimestre, un chiffre à peu près stable par rapport à l'an passé. L'EBITDA annuel ajusté devrait atteindre 30,5 milliards de couronnes, estime Telia.





