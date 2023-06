Telix Pharmaceuticals Limited est une société radiopharmaceutique axée sur le développement de produits diagnostiques et thérapeutiques utilisant le rayonnement moléculaire ciblé (MTR) pour traiter le cancer. Dans la thérapie MTR, un radionucléide est attaché à un agent de ciblage tel qu'une petite molécule ou un anticorps. Cet agent de ciblage se lie spécifiquement aux tumeurs et délivre une charge utile radioactive de manière sélective. Les principaux produits de la société comprennent TLX250/TLX250-CDx pour le diagnostic et le traitement du cancer du rein, TLX591/TLX591-CDx pour le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et TLX101 pour le traitement du glioblastome (cancer du cerveau).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale