Telix Pharmaceuticals Limited est une société biopharmaceutique basée en Australie. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques et de dispositifs médicaux associés. Elle développe un portefeuille de produits en phase clinique et commerciale qui vise à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'oncologie et des maladies rares. Ses principaux produits sont axés sur le cancer de la prostate, le cancer du rein, le cancer du cerveau (gliome) et les maladies rares (cancers hématologiques et conditionnement de la moelle osseuse). Son portefeuille de produits comprend TLX591, TLX592 (alpha-RADmAb), TLX591-CDx, TLX250, TLX250-CDx, TLX101, TLX101-CDx, TLX300, TLX300-CDx, TLX66 et TLX66-CDx. TLX591 est un conjugué anticorps-médicament radioactif (rADC) dirigé contre l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA). Son produit QUANTM Irradiation System (QIS) permet la production d'importants isotopes médicaux tels que le gallium-68 (68Ga), le zirconium-89 (89Zr), le technétium-99m (99mTc) et le cuivre-64 (64Cu).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale