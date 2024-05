Telix Pharmaceuticals Limited a annoncé qu'elle avait soumis une demande de nouveau médicament (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour TLX007-CDx, une nouvelle trousse à froid exclusive (" trousse ") pour la préparation de l'imagerie PSMA-PET pour le cancer de la prostate. Sous réserve de l'approbation réglementaire, ce kit permettra d'utiliser un produit d'imagerie PSMA avec un profil de distribution considérablement élargi par rapport aux agents d'imagerie PSMA-PET au gallium-68 (68Ga) actuellement approuvés. Les propriétés innovantes de la trousse sont conçues pour faciliter une production plus souple, y compris avec du 68Ga provenant à la fois de nouveaux générateurs à haute activité et de cyclotrons alimentés par le système d'irradiation ARTMS® QUANTM Irradiation System ?

et le système de production de cibles solides et liquides GE FASTlab ? La société estime que cela permettra d'accroître la disponibilité, la distribution et la souplesse de programmation de l'imagerie PSMA-PET.

Malgré la disponibilité commerciale des agents d'imagerie PSMA-PET aux États-Unis, l'accès est encore très limité pour les groupes de patients mal desservis dans de nombreuses régions. Cela affecte plus particulièrement les Afro-Américains et les vétérans, qui connaissent déjà des taux d'incidence du cancer de la prostate beaucoup plus élevés que la population générale, y compris à un stade avancé. Le nouveau produit expérimental d'imagerie du cancer de la prostate de Telix est destiné à répondre aux besoins non satisfaits des patients, des référents et des professionnels de la santé, et à étendre la portée des patients en utilisant les partenariats de distribution de pharmacie nucléaire établis de Telix et la fiabilité des délais.

L'imagerie PSMA-PET représente une avancée majeure dans la gestion du cancer de la prostate et, aux États-Unis, elle a remplacé les méthodes d'imagerie conventionnelles (scintigraphie osseuse, tomodensitométrie) en tant que norme de soins après le diagnostic initial et la récurrence biochimique[6]. Malgré cette avancée médicale majeure, seule une fraction relativement faible des 3,4 millions d'hommes vivant avec un cancer de la prostate aux États-Unis a subi un examen d'imagerie PSMA-PET.