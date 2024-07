Tellurian Inc. développe et prévoit de posséder et d'exploiter un portefeuille d'actifs de commercialisation et d'infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) qui comprend un terminal GNL (le terminal Driftwood) et des gazoducs connexes. Les secteurs de la société comprennent le secteur intermédiaire et le secteur de la commercialisation et du négoce. Le segment Midstream est organisé pour développer, construire et exploiter des terminaux et des gazoducs GNL. Le secteur Marketing & Trading exploite la capacité de production de GNL du terminal Driftwood et commercialise le GNL. La société développe un portefeuille d'actifs de commercialisation et d'infrastructure de GNL qui comprend une installation d'exportation de GNL d'environ 27,6 millions de tonnes par an (mtpa) et un gazoduc associé.