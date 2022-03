Tellurian entame la construction de Driftwood LNG

Tellurian Inc. (Tellurian) (NYSE American : TELL) a annoncé aujourd'hui avoir émis un avis limité pour permettre à Bechtel Energy Inc. (Bechtel) dans le cadre de son contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (Engineering, Procurement and Construction, EPC) de commencer la construction de la première phase du terminal Driftwood LNG, une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) près de Lake Charles, en Louisiane.

Le président et chef de la direction, Octávio Simões, a déclaré : « La sécurité énergétique est aujourd'hui une préoccupation majeure dans de nombreux pays et les États-Unis se doivent de collaborer pour fournir du GNL au marché mondial le plus rapidement possible. Le début de la construction permet désormais à Tellurian de respecter notre calendrier solide pour le premier GNL en 2026, pendant que nous terminons le financement du projet. Nous sommes bien avancés dans l'ingénierie détaillée et les commandes d'équipements majeurs de Driftwood LNG, et nous avons terminé tous les projets des propriétaires requis pour remettre le site à Bechtel ».

Craig Albert, directeur de l'exploitation de Bechtel, a déclaré : « Nous sommes très fiers et honorés de poursuivre notre long partenariat avec Tellurian sur le projet Driftwood LNG. Il est plus évident que jamais que le monde a besoin de cette source d'énergie fiable en provenance des États-Unis. Et nous sommes ravis de nous focaliser maintenant sur le terrain pour commencer la construction ».

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Tellurian, alors que nous fournissons une énergie plus propre et plus abordable aux communautés du monde entier. Nous sommes honorés d'aider à concrétiser leur vision, en commençant les principaux travaux sur le terrain d'un projet de cette ampleur », a ajouté Paul Marsden, président de Bechtel Energy.

Les premières activités de Bechtel comprennent la démolition, la préparation du site civil et la construction de fondations essentielles, et Baker Hughes poursuivra la fabrication de deux des turbines à gaz naturel nécessaires à la première phase du projet.

Driftwood LNG est une installation d'exportation de liquéfaction d'environ 27,6 mtpa. La première phase comprendra deux usines de GNL, d'une capacité d'exportation allant jusqu'à 11 millions de tonnes par an (mtpa). Driftwood a reçu tous les principaux permis requis pour la construction et l'exploitation, a fait progresser l'ingénierie détaillée à environ 30 % et a finalisé l'achat et la location d'environ 1 200 acres de biens immobiliers, garantissant un site de construction idéal avec un vaste dépôt et un accès en eau profonde pour l'expédition.

À propos de Tellurian Inc.

Tellurian entend créer de la valeur pour ses actionnaires en construisant une entreprise mondiale de gaz naturel peu coûteux, fournissant du gaz naturel de manière rentable à ses clients du monde entier. Tellurian développe actuellement un portefeuille de production de gaz naturel, des activités de négoce et de commercialisation de GNL, et une infrastructure qui comprend une installation d’exportation de GNL d’une capacité d’environ 27,6 mtpa, ainsi qu’un pipeline associé. Tellurian est basée à Houston, au Texas, et ses actions ordinaires sont cotées au NYSE American sous le sigle « TELL ».

À propos de Bechtel

Bechtel est un partenaire de confiance en ingénierie, construction et gestion de projet pour l'industrie et le gouvernement. Différenciés par la qualité de notre personnel et notre volonté incessante d'obtenir les meilleurs résultats, nous alignons nos capacités sur les objectifs de nos clients pour créer un impact positif durable. Depuis 1898, nous avons aidé nos clients à réaliser plus de 25 000 projets dans 160 pays sur les sept continents, qui ont créé des emplois, développé des économies, amélioré la résilience des infrastructures mondiales, accru l'accès à l'énergie, aux ressources et aux services vitaux, et rendu le monde un endroit plus sûr et plus propre.

Bechtel sert les marchés de l'énergie, de l’infrastructure, du nucléaire, de la sécurité & de l’environnemental, et les marchés de l’exploitation minière & des métaux. Nos services s'étendent de la planification et de l'investissement initiaux, au démarrage et à l'exploitation. www.bechtel.com

