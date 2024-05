Tellurian Inc. développe et prévoit de posséder et d'exploiter un portefeuille d'actifs de commercialisation et d'infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) qui comprend un terminal GNL (le terminal Driftwood) et des gazoducs connexes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Le secteur amont, le secteur intermédiaire et le secteur de la commercialisation et du négoce. Le secteur amont est organisé et exploité pour produire, collecter et livrer du gaz naturel et pour acquérir et développer des actifs dans le domaine du gaz naturel. Le secteur intermédiaire est organisé pour développer, construire et exploiter des terminaux GNL et des gazoducs. Le secteur Marketing & Trading est organisé et opère pour acheter et vendre du gaz naturel produit principalement par le secteur Upstream, commercialiser la capacité de production de GNL du terminal Driftwood et négocier du GNL. La société développe un portefeuille d'actifs de commercialisation et d'infrastructure de GNL qui comprend une installation d'exportation de GNL d'environ 27,6 millions de tonnes par an (mtpa) et un gazoduc associé.

Indices liés Russell 2000