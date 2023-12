Telo Genomics Corp. est une société de biotechnologie basée au Canada. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits technologiques prédictifs conçus pour personnaliser les plans de traitement des patients souffrant de conditions spécifiques. Par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Telo Genomics Holdings Corp, la société met au point des produits de diagnostic et de pronostic pour les maladies qui présentent une instabilité génomique. Son produit phare, TeloView SMM, est un test moléculaire très complexe disponible pour une utilisation clinique afin de fournir des informations aux médecins qui traitent des patients atteints de myélome multiple à évolution lente. Grâce à une analyse propriétaire basée sur les télomères, TeloView SMM sélectionne les patients atteints de SMM à haut risque qui sont susceptibles de bénéficier d'une intervention thérapeutique plus précoce, tout en identifiant le sous-ensemble plus important de patients atteints de SMM à faible risque qui présentent une forme plus stable de la maladie et ne nécessitent pas de traitement immédiat. Le test TeloView SMM a un marché potentiel total de plus de 500 000 tests par an.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale