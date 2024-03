Telomir Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique en phase préclinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de TELOMIR-1, une nouvelle petite molécule développée pour servir de traitement thérapeutique oral in situ pour les cellules souches humaines. TELOMIR-1 sert d'inhibiteur d'enzymes métalliques pour les métaux essentiels tels que le zinc et le cuivre. TELOMIR-1 est à l'étude pour fournir une intervention thérapeutique potentielle contre les conditions inflammatoires liées à l'âge telles que l'hémochromatose, ainsi que pour la récupération post-chimiothérapie, en interrompant et en prévenant les voies inflammatoires induites par l'IL-17 qui créent le déséquilibre systémique des métaux cellulaires. La plateforme BioMAP de la société offre une approche non biaisée, diagnostique de la cible et basée sur les données pour comprendre l'effet des thérapies mono- ou combinées sur les modèles de maladies humaines et les biomarqueurs translationnels.

Secteur Produits pharmaceutiques