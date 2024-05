Telos Corporation est un fournisseur de solutions de cybersécurité, d'informatique dématérialisée et de sécurité d'entreprise pour les organisations soucieuses de leur sécurité. Ses segments comprennent les solutions de sécurité et les réseaux sécurisés. Le segment Solutions de sécurité est principalement axé sur la cybersécurité, les solutions cloud et d'identité, et la messagerie sécurisée par le biais des offres Xacta, Telos Ghost, Telos Advanced Cyber Analytics (Telos ACA), Telos Automated Message Handling System (AMHS) et Telos ID. Le segment Secure Networks fournit des architectures et des solutions de réseaux sécurisés à ses clients par le biais de solutions de mobilité sécurisées et de services de gestion et de défense de réseaux. Ses offres comprennent des solutions de cybersécurité pour la gestion des risques informatiques et la sécurité de l'information, des solutions de sécurité en nuage pour protéger les actifs basés sur le nuage et permettre une conformité continue avec les normes de sécurité de l'industrie et du gouvernement, ainsi que des solutions de sécurité d'entreprise. Elle sert des entreprises commerciales, des industries réglementées et des clients gouvernementaux dans le monde entier.

Secteur Matériels et logiciels intégrés