Digicel affirme que la taxe "discriminatoire" de Papouasie-Nouvelle-Guinée pourrait avoir un impact sur le rachat par l'Australie des réseaux mobiles du Pacifique.

Telstra Corp Ltd a déclaré en octobre dernier qu'elle allait racheter les activités de Digicel, société basée en Jamaïque, dans le Pacifique, dans le cadre d'une opération largement financée par le gouvernement australien, considérée par les observateurs comme un moyen de bloquer l'influence croissante de la Chine dans la région. Les opérations comprennent 2,5 millions d'abonnés au téléphone mobile à travers la PNG, Fidji, Vanuatu, Tonga, Samoa et Nauru.

Le fondateur irlandais de Digicel, Denis O'Brien, a rencontré le Premier ministre de PNG, James Marape, la semaine dernière pour tenter de résoudre le problème, a déclaré Digicel dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters lundi.

Elle a déclaré qu'une "nouvelle taxe arbitraire, spécifique à l'entreprise" a été introduite le 25 mars, ce qui était "déroutant non seulement pour Digicel, mais aussi pour l'économie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée étant donné les implications de cette taxe soudaine, bizarre et sans précédent sur la réputation et la cote de crédit".

La loi impose à Digicel une obligation fiscale unique d'environ 100 millions de dollars avec une pénalité supplémentaire de 14 millions de dollars en cas de non-paiement, selon la déclaration.

"Cette question doit être résolue de toute urgence étant donné ses implications pour la vente des opérations de Digicel dans le Pacifique à Telstra, mais aussi étant donné les conséquences en chaîne pour tous les investissements directs étrangers quittant la Papouasie-Nouvelle-Guinée", indique la déclaration.

"Digicel est maintenant engagé dans des discussions avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres parties prenantes concernées", précise le communiqué.

Le bureau de Marape n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Telstra a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que la taxe de PNG était une question relevant du propriétaire actuel de Digicel Pacific. En réponse aux questions de Reuters, elle a déclaré qu'elle attendait toujours les autorisations réglementaires de la PNG pour la transaction.

"L'acquisition de Digicel Pacific par Telstra en partenariat avec le gouvernement australien n'a pas encore reçu toutes les approbations réglementaires et n'a pas (encore) été réalisée", a-t-elle déclaré.

La taxe a été signalée pour la première fois en novembre dernier, lorsque la Papouasie-Nouvelle-Guinée a présenté ses mesures budgétaires pour 2022. Le Parlement a appris que Digicel détenait 90 % du marché de détail de la téléphonie mobile et de l'Internet.

La taxe ne s'applique qu'aux entreprises qui contrôlent plus de 40 % du marché des télécommunications et de la banque en PNG. La Bank of South Pacific, la seule autre société concernée, a déclaré vendredi à la Bourse australienne que la taxe était entrée en vigueur le 25 mars et qu'elle devait être payée chaque année en septembre.

(1 $ = 1,3358 dollars australiens)