L'australien TPG Telecom va vendre ses actifs de tours de téléphonie mobile pour 670 millions de dollars afin de réduire sa dette.

La vente des actifs d'infrastructure passive, qui comprennent plus de 1 200 sites et forment près d'un cinquième de l'empreinte du réseau mobile de TPG, permettra de dégager un produit net en espèces de 890 millions de dollars australiens, qui sera utilisé pour rembourser la dette bancaire, a-t-il déclaré.

L'infrastructure passive comprend les sites, les bâtiments, les tours, les pylônes et les poteaux, et exclut les capacités numériques des réseaux de télécommunications actifs.

"La transaction représente un financement à long terme compétitif, qui réduira notre levier financier total et permettra de réduire les coûts d'emprunt", a déclaré Iaki Berroeta, directeur général de TPG.

La vente est la dernière d'une série de transactions dans le secteur des télécommunications en Australie, où les entreprises examinent de plus en plus les options pour leurs infrastructures vieillissantes afin de réduire la dette et d'essayer de capitaliser sur la croissance de la 5G.

L'année dernière, la plus grande entreprise de télécommunications du pays, Telstra, a accepté de vendre une participation de 49 % dans son activité de tours de téléphonie mobile pour 2,8 milliards de dollars australiens. Le mois dernier, Uniti Group a également accepté un rachat pour 3,6 milliards de dollars australiens.

OMERS, dont le siège est à Toronto, avait 32 milliards de dollars canadiens (24,8 milliards de dollars) d'actifs sous gestion et des investissements dans 12 pays à la fin de l'année dernière, selon son site Web.

L'opération marque le premier investissement australien en pleine propriété d'OMERS et sa première incursion dans l'infrastructure numérique de la région Asie-Pacifique. Elle a déjà investi dans la société allemande de fibre optique en gros Deutsche Glasfaser et dans la société française XP Fibre.

"L'Australie et plus largement l'Asie-Pacifique sont des marchés prioritaires pour OMERS, où nous continuons à voir d'importantes opportunités d'investissement", a déclaré OMERS dans un communiqué.

TPG a déclaré qu'il comptabilisera un gain d'environ 350 millions à 400 millions de dollars australiens après impôts suite à la transaction.

La transaction est soumise à l'approbation du Foreign Investment Review Board d'Australie et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022, a ajouté TPG.

Les actions de TPG se sont échangées à peu près à égalité à 5,54 dollars australiens à 0021 GMT, tandis que le marché plus large a baissé de près de 1%.

(1 $ = 1,4178 dollars australiens)

(1 $ = 1,2915 dollars canadiens)