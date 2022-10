Woolworths affirme que les données des 2,2 millions d'utilisateurs de son unité en ligne ont été violées.

Cette nouvelle intervient quelques semaines seulement après qu'Optus, le deuxième opérateur de téléphonie mobile d'Australie, ait subi une violation qui a compromis les données de près de 10 millions de clients - l'un des plus gros incidents de ce type - déclenchant une révision des règles de confidentialité des consommateurs du pays.

La dernière cyberattaque fait suite à deux autres cas depuis Optus - une "petite brèche" chez la plus grande entreprise de télécommunications d'Australie, Telstra Corp Ltd, et l'assureur santé Medibank Private qui a détecté une activité inhabituelle sur son réseau.

Les données clients exposées de MyDeal comprennent les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les adresses de livraison et, dans certains cas, la date de naissance des clients, a déclaré le détaillant basé à Sydney.

Il a également précisé que le site Web et l'application MyDeal n'ont pas été touchés, et qu'aucune des autres plateformes du groupe Woolworths n'a été compromise.

MyDeal, détenu à 80 % par l'épicier de tête, a déclaré qu'il contactait les clients concernés et travaillait avec les autorités pour enquêter sur l'incident.