Des milliers de personnes se rassemblent pour manifester le "Jour de l'invasion" le jour férié de l'Australia Day.

À Sydney, la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud - l'État le plus peuplé d'Australie - les médias sociaux ont montré une grande foule rassemblée lors d'un rassemblement du "Jour de l'invasion" dans le quartier central des affaires, où certaines personnes portaient des drapeaux aborigènes et où une cérémonie de fumage indigène a eu lieu.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres capitales d'États australiens, notamment à Adélaïde, en Australie-Méridionale, où environ 2 000 personnes ont participé, selon l'Australian Broadcasting Corporation.

S'exprimant lors d'une cérémonie de levée du drapeau et de citoyenneté dans la capitale australienne, Canberra, le Premier ministre Anthony Albanese a rendu hommage aux indigènes de la nation, qui occupent la terre depuis au moins 65 000 ans.

"Reconnaissons tous le privilège unique que nous avons de partager ce continent avec la plus ancienne culture continue du monde", a déclaré M. Albanese.

Bien que ce soit un "jour difficile" pour les Australiens indigènes, il n'est pas prévu de changer la date du jour férié, a-t-il déclaré.

Un sondage annuel de la société d'études de marché Roy Morgan publié cette semaine a montré que près des deux tiers des Australiens disent que le 26 janvier devrait être considéré comme le "Australia Day", ce qui reste largement inchangé par rapport à l'année dernière. Les autres pensent que ce devrait être le "Jour de l'invasion".

Au milieu du débat, certaines entreprises ont adopté une certaine souplesse quant à l'observation de ce jour férié. La plus grande société de télécommunications d'Australie, Telstra Corp Ltd, a donné cette année à son personnel la possibilité de travailler le 26 janvier et de prendre un autre jour de congé à la place.

"Pour de nombreux peuples des Premières nations, le Jour de l'Australie ... marque un tournant qui a vu des vies perdues, une culture dévaluée et des liens entre les gens et les lieux détruits", a écrit Vicki Brady, directrice générale de Telstra, sur LinkedIn.

Un grand nombre des quelque 880 000 indigènes d'Australie, sur une population de 25 millions d'habitants, sont à la traîne par rapport aux autres sur les indicateurs économiques et sociaux, dans ce que le gouvernement appelle une "inégalité bien ancrée".

La fête de cette année intervient alors que le gouvernement du Parti travailliste de centre-gauche d'Albanese prévoit un référendum sur la reconnaissance des indigènes dans la constitution, et l'obligation de les consulter sur les décisions qui affectent leur vie.

Le gouvernement prévoit d'introduire une législation en mars pour mettre en place le référendum qui aura lieu plus tard cette année, alors que la voix des indigènes se profile comme une question politique fédérale clé.

La constitution, qui est entrée en vigueur en janvier 1901 et ne peut être modifiée sans référendum, ne fait pas référence au peuple autochtone du pays.