Telstra Group Limited est une entreprise de télécommunications et de technologie basée en Australie, qui offre une gamme complète de services de communication. Les segments de la société comprennent Telstra Consumer and Small Business (TC&SB), Telstra Enterprise (TE), Networks, IT and Product (NIT&P), et Telstra InfraCo. Le secteur TC&SB fournit des produits et des services de télécommunications, de médias et de technologie aux consommateurs et aux petites entreprises en Australie, en utilisant des technologies de réseaux mobiles et fixes. Le segment TE fournit des services de télécommunication, des solutions technologiques avancées, des capacités et une gestion de réseau, des communications unifiées, des services en nuage, de la sécurité, des solutions industrielles, des services intégrés et de surveillance aux gouvernements, aux grandes entreprises et aux clients commerciaux en Australie et dans le monde entier. Le secteur NIT&P se compose de deux segments : Global Networks and Technology (GN&T), et Product and Technology (P&T). Le segment Telstra InfraCo fournit des produits et des services de télécommunication sur ses réseaux.