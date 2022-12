Le gendarme australien de la concurrence rejette l'accord de partage de réseau entre Telstra et TPG

TPG - le deuxième fournisseur de services Internet du pays - s'est dit "déçu" par la décision de l'autorité australienne de régulation de la concurrence et prépare une demande de révision de la décision.

Les actions de TPG ont baissé de 2 % dans les premiers échanges mercredi, et Telstra est resté stable, tandis que le marché plus large a augmenté de 1 %.

En février, les entreprises ont signé un accord régional multi-opérateurs sur le réseau central, en vertu duquel Telstra, le plus grand opérateur de télécommunications du pays, aurait accès aux spectres 4G et 5G de TPG.

"Nous sommes d'avis que les arrangements proposés entraîneront probablement moins de concurrence à long terme et laisseront les utilisateurs australiens de téléphonie mobile dans une situation plus défavorable au fil du temps, en termes de prix et de couverture régionale", a déclaré Liza Carver, commissaire de l'ACCC, dans un communiqué.

"Les arrangements proposés verrouilleraient un spectre précieux avec Telstra, augmentant les obstacles à l'entrée et à l'expansion et réduisant les incitations et la capacité des rivaux à faire face à la concurrence."

L'accord devait rapporter entre 1,6 milliard de dollars australiens (1,07 milliard de dollars) et 1,8 milliard de dollars australiens à Telstra sur la durée initiale de 10 ans.

Le deuxième opérateur mobile d'Australie, Optus, propriété de Singapore Telecommunications, qui avait exprimé des inquiétudes concernant l'accord dans le passé, a "salué" la décision du régulateur, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Telstra n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.