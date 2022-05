Diriger dans une perspective sociale : TELUS verse 90 millions de dollars pour bâtir des collectivités fortes et saines à l'échelle mondiale

Pour la deuxième année consécutive, TELUS a fait don de 5 % de ses bénéfices avant impôts et de 1,3 million d’heures de bénévolat, soit plus que toute autre entreprise au Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant qu’entreprise la plus généreuse et en tant que marque de télécommunications la plus importante, la plus respectée et la plus fiable au Canada, TELUS continue de démontrer que la croissance d’une entreprise doit aller de pair avec des retombées positives. L’an dernier seulement, TELUS, ainsi que les membres de son équipe et ses retraités, a donné 90 millions de dollars, soit environ 5 % de ses bénéfices avant impôts, en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, offrant ainsi un soutien essentiel à plus de 4 000 organismes de bienfaisance et communautaires. Au total, l'entreprise a offert plus de 1,3 million d’heures de bénévolat, soit plus que toute autre entreprise au Canada. Depuis plus de 22 ans, TELUS est un chef de file en matière de capitalisme social, favorisant les connexions humaines, comblant les fossés numériques, révolutionnant les soins de santé, redonnant aux collectivités, transformant le système alimentaire mondial et jouant un rôle de chef de file en matière de durabilité. TELUS demeure fidèle à sa vocation : depuis 2000, elle a fait don de 1,4 milliard de dollars, incluant 900 millions de dollars et 1,8 million de journées de bénévolat.



« Notre philosophie de longue date, selon laquelle nous donnons où nous vivons, continue d’inspirer notre communauté mondiale. Une fois de plus, en 2021, notre culture d’entraide s’est manifestée dans le monde entier, quand notre équipe très mobilisée a offert son soutien à ceux qui en avaient le plus besoin, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. En redonnant environ cinq pour cent de ses bénéfices avant impôts et en faisant plus de 1,3 million d’heures de bénévolat, TELUS et ses 130 000 membres de l’équipe et retraités, à l’échelle mondiale, continuent de mettre le bien-être de ses clients, des collectivités et de la planète au premier plan. Nous croyons que les bonnes affaires et les bonnes actions sont mutuellement inclusives. Qu’il s’agisse d’améliorer la qualité, la sécurité et la sûreté de notre approvisionnement alimentaire mondial, de révolutionner l’accès aux soins de santé ou de favoriser les connexions humaines grâce à nos réseaux mobiles et à fibre optique de pointe, nous avons pu constater de visu ce qu’il est possible de faire lorsque nous assumons la responsabilité du bien-être social, sanitaire et économique des collectivités et que nous mettons notre technologie de pointe au service du bien. Ensemble, créons un futur meilleur. »

Tout au long de 2021, TELUS a soutenu diverses initiatives, s’attaquant à certains des défis les plus pressants de la société :

Élargir la portée de ses programmes Connectés pour l’avenir , réduire les fossés numériques et viser l’égalité d’accès à la technologie pour les familles à faible revenu, les étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes sortant d’un foyer d’accueil et les femmes autochtones vulnérables ou victimes de violence. Depuis leur création, les programmes Connectés pour l’avenir ont permis à 250 000 personnes marginalisées de bénéficier de services Internet ou de mobilité gratuits ou subventionnés.

, réduire les fossés numériques et viser l’égalité d’accès à la technologie pour les familles à faible revenu, les étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes sortant d’un foyer d’accueil et les femmes autochtones vulnérables ou victimes de violence. Depuis leur création, les programmes Connectés pour l’avenir ont permis à 250 000 personnes marginalisées de bénéficier de services Internet ou de mobilité gratuits ou subventionnés. Déployer quatre nouvelles cliniques mobiles dans le Downtown Eastside de Vancouver, à Victoria, à Toronto et dans la région de Niagara dans le cadre du programme Santé pour l’avenir de TELUS . Ce programme fournit des soins de santé primaires et mentaux aux personnes marginalisées, y compris les sans-abri, dans 22 communautés au Canada. Il a permis de prendre en charge plus de 100 000 visites de patients depuis sa création, dont la réalisation de plus de 30 000 évaluations, tests et vaccinations liés à la COVID-19.

. Ce programme fournit des soins de santé primaires et mentaux aux personnes marginalisées, y compris les sans-abri, dans 22 communautés au Canada. Il a permis de prendre en charge plus de 100 000 visites de patients depuis sa création, dont la réalisation de plus de 30 000 évaluations, tests et vaccinations liés à la COVID-19. Devenir la première entreprise de technologie au Canada à lancer un plan d’action public pour la réconciliation avec les peuples autochtones, y compris le lancement du Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS , qui offre des subventions allant jusqu’à 50 000 $ pour soutenir les organisations dirigées par des Autochtones et axées sur le bien-être, la revitalisation culturelle et l’accès à l’éducation.

, qui offre des subventions allant jusqu’à 50 000 $ pour soutenir les organisations dirigées par des Autochtones et axées sur le bien-être, la revitalisation culturelle et l’accès à l’éducation. Être un chef de file en matière de durabilité , notamment en fournissant 1,8 million de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes à des organismes de bienfaisance et à des organismes communautaires qui soutiennent l’environnement, dont Conservation de la nature Canada et Arbres Canada.

, notamment en fournissant 1,8 million de dollars en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes à des organismes de bienfaisance et à des organismes communautaires qui soutiennent l’environnement, dont Conservation de la nature Canada et Arbres Canada. S’engager à verser 1,5 million de dollars, dont 500 000 $ en soutien en nature dans les domaines de la santé, du réseau et des services communautaires pour soutenir la Colombie-Britannique à la suite des inondations sans précédent qui ont placé la province en état d’urgence.



Tout au long de l’année, l’équipe TELUS redonne et apporte des changements dans les collectivités du monde entier. Elle a récemment versé près de 4 millions de dollars pour soutenir la crise humanitaire en Ukraine, en collaboration avec la Fondation TELUS pour un futur meilleur . Pour poursuivre sur sa lancée, TELUS souligne tout au long du mois de mai sa 17 e édition des Journées du bénévolat de TELUS , au cours desquelles plus de 60 000 membres de l’équipe TELUS et retraités du monde entier se mobiliseront pour redonner à leur collectivité. Qu’il s’agisse de nettoyer les rivages locaux, de donner du sang, de soutenir les banques alimentaires de leur quartier ou de planter un arbre, les employés et les retraités de TELUS, ainsi que leur famille, s’engagent à contribuer à apporter des changements positifs dans les collectivités, grandes et petites.

« Les bénévoles de TELUS ont laissé des souvenirs incroyables à nos membres au fil des ans. Ils ont aidé à la peinture, au jardinage, à la construction d’une scène pour que les jeunes puissent se produire et à la création d’une structure de jeu extérieure pour que nos membres puissent en profiter », a déclaré Denisa Sanness, directrice générale de BGC Canada d’Airdrie. « TELUS se soucie de la collectivité et continue de redonner à ses partenaires locaux. »

Pour en savoir plus sur la façon dont TELUS contribue à créer un futur meilleur pour tous, visitez telus.com/purpose .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias et du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.