General Motors et TELUS redéfinissent la connectivité automobile pour les clients canadiens

OSHAWA, Ontario et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GM Canada et TELUS collaborent ensemble afin de connecter les véhicules GM de prochaine génération au réseau 5G de TELUS. C’est la première fois que GM Canada choisit une entreprise de télécommunication canadienne comme fournisseur de services pour ses véhicules connectés destinés à la clientèle canadienne.

« La connectivité est déjà en train de transformer l’expérience de propriétaire chez nos clients, et cette tendance ira en s’accélérant grâce à nos offres de prochaine génération, a déclaré Scott Bell, président et directeur général de GM Canada. Tandis que nous nous apprêtons à passer à la 5G, GM lancera une gamme de caractéristiques de commodité et de divertissement ainsi que de nouvelles technologies d’aide à la conduite dans le cadre de notre vision zéro collision, zéro émission, zéro congestion. Avec TELUS, nous pouvons développer et favoriser une grande partie de cette innovation ici même, au Canada. »

« L’annonce d’aujourd’hui vient consolider la relation qu’entretiennent les équipes de TELUS et de GM depuis près de 20 ans, a indiqué Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L’entente élargie s’appuie sur notre engagement commun envers l’excellence du service, l’innovation technologique et notre croyance collective que la culture axée sur les objectifs contribue à rendre le monde meilleur. À TELUS, nous sommes fiers de mettre à profit les compétences, l’engagement envers nos clients et la passion de notre équipe, dans une puissante combinaison avec notre vaste réseau 5G, afin de garder les clients de GM ainsi que tous les citoyens connectés et en sécurité – aujourd’hui et pour l’avenir. J’aimerais en outre remercier Dave Sharma et nos équipes Solutions d’affaires pour leur aide dans la réalisation de ce jalon important pour les Canadiens. »

GM et TELUS travaillent en collaboration pour offrir des capacités de réseau sans fil de haute performance qui répondront aux besoins uniques d’un avenir tout électrique et autonome. Les améliorations apportées au réseau comprendront :

Meilleure couverture centrée sur la route

Téléchargements de contenu audio et vidéo plus rapides et de meilleure qualité

Mises à jour logicielles en liaison radio plus rapides, plus fiables et plus sûres

Services de navigation, de cartographie et vocaux plus rapides

Les premiers véhicules GM avec la connectivité intégrée au réseau haute performance 4G LTE et 5G de TELUS sont attendus avec le lancement de ceux de l’année modèle 2025. De plus, par l’entremise du déploiement de cinquième génération de GM, les véhicules de l’année modèle 2019 et ceux plus récents pourront migrer sur le nouveau réseau de TELUS. Les propriétaires canadiens actuels de véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac pourront bénéficier d’une connectivité plus rapide et de certains des avantages offerts avec les futurs véhicules dotés de la 5G.

Dans le cadre des efforts de GM en matière d’innovation et de croissance, ces améliorations du réseau seront fondamentales pour l’avenir de la stratégie croissante de mise à jour en liaison radio de GM. Grâce à des fonctions plus évoluées, un logiciel robuste et des vitesses de téléchargement plus rapides, davantage de données sont accessibles, offrant une meilleure expérience client.

Lorsque le réseau 5G de TELUS sera lancé, GM permettra à ses partenaires stratégiques d’y avoir accès, ce qui rehaussera la barre de l’interopérabilité et de l’évolutivité nécessaires à la prestation de futurs services de mobilité, comme le commerce électronique, les solutions de ville intelligente et le réseau de véhicules électriques.

Ce déploiement renforce le leadership de GM en matière de services de véhicules connectés au Canada. GM a d’abord intégré les services pour voiture connectée au Canada avec OnStar en 1999. Depuis, l’entreprise a constitué le plus grand parc de véhicules de détail connectés au pays. De plus, GM a élargi sa gamme de services connectés pour y inclure des renseignements sur la circulation en temps réel, des services de divertissement en continu, et des commandes de véhicule à distance au moyen d’applications mobiles et d’appareils résidentiels connectés.

General Motors du Canada, dont le siège social est situé à Oshawa, en Ontario, fait partie d’une entreprise mondiale qui s’engage à offrir aux gens des solutions de transport plus sécuritaires, plus efficaces et plus écologiques. Au Canada, General Motors distribue les véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac par l’intermédiaire de son solide réseau de concessionnaires du Canada, en plus d’offrir les services OnStar. Pour en savoir plus sur GM Canada, visitez le www.gm.ca ou abonnez-vous à @GMCanada sur Twitter et Instagram.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays à l’échelle mondiale. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

