Invitation : TELUS annonce un investissement important en appui à son engagement envers l'innovation sociale

MONTRÉAL, 20 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, société canadienne de premier plan spécialisée en technologies de l’information et des communications, annoncera un investissement important en appui à son engagement en matière de sociocapitalisme. Nous invitons les médias à assister à l’annonce virtuelle en direct le 24 novembre 2020 à 13 h (HE).

Animé par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, qui prononcera le discours principal, cet événement virtuel et sous-titré donnera également la parole à des représentants du gouvernement, à des innovateurs technologiques de premier plan et à d’éminents penseurs canadiens, comme Lane Merrifield, dragon à l’émission The Dragon’s Den sur les ondes de CBC. L’annonce sera suivie d’une brève discussion entre Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale à TELUS, et Blair Miller, associé directeur et vice-président, Investissements à retombées sociales à TELUS, qui présenteront en détail l’ampleur de ce nouvel engagement visant à stimuler l’innovation sociale au Canada.

Nous vous invitons à vous joindre aux dirigeants de TELUS et aux chefs de file du milieu pour souligner ce nouveau chapitre de l’engagement de longue date de TELUS à tirer parti de la puissance de la technologie pour produire des retombées sociales et environnementales positives pour tous.

Précisions sur l’annonce virtuelle :

Quoi : Lancement virtuel

• Mot de bienvenue • Discours principal • Table ronde • Entrevues avec les médias Intervenants : Darren Entwistle - président, TELUS

Jill Schnarr – chef de l’innovation sociale, TELUS

Blair Miller – associé directeur et vice-président, Investissements à retombées sociales, TELUS

Honorable Ahmed Hussen – ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Lane Merrifield – entrepreneur technologique et dragon à l’émission The Dragon’s Den à CBC



D’autres porte-paroles seront annoncés Date : Le 24 novembre 2020, 13h (HE)

Lieu : https://video.ibm.com/channel/WSVGdWLKLNY

Notes à l’intention des médias : Les médias sont autorisés à enregistrer ou à réaliser des captures d’écran avec leur propre équipement. Des photos, des vidéos et d’autres ressources seront aussi mises à leur disposition.



À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15 milliards de dollars et à 15,4 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons le potentiel de notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle mondiale.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Demandes médiatiques :

Stéphanie Dussault

Relations publiques de TELUS

stephanie.dussault@telus.com