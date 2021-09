L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sont maintenant offerts en précommande sur le réseau 5G(1) le plus rapide au Canada grâce à TELUS

TORONTO, 17 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS offrira la meilleure gamme d’iPhone et d’iPad de tous les temps – l’innovateur et élégant iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini – sur le réseau le plus rapide au Canada. Redessinés à l’intérieur comme à l’extérieur, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max présentent le système d’appareil photo professionnel le plus avancé jamais vu sur un iPhone, un écran Super Retina XDR avec ProMotion, une autonomie améliorée, la puce A15 Bionic conçue par Apple avec processeur graphique 5 cœurs, et une expérience 5G avancée. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini présentent le système à deux objectifs le plus avancé jamais vu sur un iPhone et la puissante puce A15 Bionic dans un design élégant et durable. Les clients pourront précommander la gamme d’iPhone 13 le 17 septembre, avec une disponibilité le 24 septembre. Pour obtenir des précisions sur les prix et les arrivées en stock, visitez telus.com/iphone13.



« TELUS est ravie d’offrir aux Canadiens les plus récents iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 et iPhone 13 mini avec la 5G, sur le réseau qui redonne à la collectivité., a déclaré Jim Senko, président à la direction de Solutions mobiles à TELUS. Nous sommes fiers d'offrir une gamme d'options abordables aux clients de l'iPhone 13 pour profiter de la meilleure expérience sur notre réseau 5G ultra-rapide, comme nos programmes Option retour et Paiements faciles de TELUS, tout en continuant d’offrir un réseau primé pour sa couverture, sa rapidité et sa fiabilité. »

Grâce à une expérience 5G avancée et à un plus grand nombre de bandes 5G, la gamme iPhone 13 fonctionne dans plus d’endroits avec la 5G pour une couverture et des performances accrues. Offerts en quatre superbes finis – graphite, or, argent et le tout nouveau bleu sierra – l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max présentent un tout nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion, doté un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, ce qui rend l’expérience tactile encore plus rapide et plus réactive. Ils présentent également la meilleure autonomie jamais obtenue sur un iPhone avec l’iPhone 13 Pro Max, qui dure jusqu’à deux heures et demie de plus en une journée que l’iPhone 12 Pro Max, une nouvelle capacité de stockage de 1 To, et sont protégés par une face avant Ceramic Shield, plus résistante que n’importe quel verre de téléphone intelligent. Avec les nouveaux appareils photo ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif, le système d’appareil photo professionnel bénéficie de la plus grande avancée jamais réalisée pour produire des photos et des vidéos époustouflantes, grâce à la puce A15 Bionic conçue par Apple. Ces technologies permettent de nouvelles capacités photographiques impressionnantes, comme la macrophotographie sur le nouvel appareil photo ultra grand-angle et des performances en faible luminosité jusqu’à 2,2 fois supérieures sur le nouvel appareil photo grand-angle, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de photographie computationnelle, comme les styles photographiques pour personnaliser l’aspect des images dans l’application Appareil photo, et le mode Nuit sur tous les appareils photo. La vidéo fait un grand bond en avant, avec le mode Cinématographique pour des transitions de profondeur de champ exceptionnelles, la macrovidéo, la prise de vue en accéléré et au ralenti, et des performances encore meilleures sous un faible éclairage. Les deux modèles offrent également l’expérience professionnelle Dolby Vision de bout en bout et, pour la première fois, la fonctionnalité ProRes, offerte uniquement sur iPhone.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini de nouvelle génération présentent un élégant design avec des bords plats et dans cinq nouvelles couleurs magnifiques : rose, bleu, minuit, comète et (PRODUCT)RED2. Les deux modèles présentent des innovations majeures, notamment le système à double appareil photo le plus avancé jamais installé sur un iPhone. Il comporte un nouvel appareil photo grand-angle doté de plus gros pixels et d’un système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, qui permet d’améliorer les photos et les vidéos en cas de faible luminosité, une nouvelle façon de personnaliser l’appareil photo avec les Styles photographiques, et le mode Cinématographique, qui donne une nouvelle dimension à la narration vidéo. Équipés de la puce A15 Bionic conçue par Apple, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini bénéficient également de performances et d’une efficacité énergétique ultrarapides, d’une plus grande autonomie, d’un écran Super Retina XDR plus lumineux qui donne vie au contenu, d’une durabilité incroyable avec la face avant Ceramic Shield, d’une capacité de stockage d’entrée de gamme doublée à 128 Go, d’un indice IP68 de pointe pour la résistance à l’eau et d’une expérience 5G avancée.

D’ici la fin de l’année, plus de 70 % de la population canadienne aura fait l’expérience du réseau 5G ultrarapide de TELUS. Dans le premier rapport 2021 d’Opensignal sur l’expérience d’utilisation de la 5G au Canada, qui analyse les réseaux de nouvelle génération au pays, TELUS a remporté six prix, y compris celui des vitesses de téléchargement et de téléversement 5G les plus rapides, de la meilleure expérience vidéo 5G, de la meilleure expérience vocale et de la meilleure disponibilité de la 5G à l’échelle nationale. De plus, TELUS a récemment obtenu la première place aux prix Speedtest 2021 d’Ookla pour le réseau mobile le plus rapide pour la cinquième année consécutive, notamment en ce qui a trait aux vitesses de téléchargement et de téléversement. Ces résultats viennent s’ajouter aux nombreuses et fréquentes récompenses que TELUS a reçues au fil des ans pour la puissance et la vitesse de son réseau mobile de calibre mondial.

Les clients de TELUS et de Koodo qui achètent un iPhone 13 peuvent obtenir sans frais additionnels jusqu’à six mois d’Apple TV+ et d’Apple Arcade3. Cette offre est uniquement disponible chez TELUS et s’adresse aux nouveaux clients et aux clients actuels qui changent de téléphone.

Les clients de TELUS peuvent en outre se prévaloir du programme Option retour et obtenir un rabais pouvant aller jusqu’à 810 $ selon l’appareil s’ils s’engagent à retourner celui-ci à TELUS en bon état au terme de leur entente de 2 ans. Pour économiser encore plus, les clients peuvent s’inscrire au programme Gagnez à retourner de TELUS, grâce auquel ils recevront un crédit pour leur ancien appareil, jusqu’à concurrence de 825 $.

Pour obtenir des précisions sur les prix et les forfaits de données, consultez telus.com/iphone13. La gamme d’iPhone 13 sera également offerte chez Koodo sur le réseau 4G LTE.

_____________________

1 D’après une analyse menée par OoklaMD sur les résultats du test Speedtest IntelligenceMD des vitesses moyennes de téléchargement et du score de vitesse au Canada durant la première moitié de 2021. Les marques de commerce Ookla sont utilisées et reproduites avec l’autorisation de l’entreprise.

2 Chaque achat d’iPhone 13 (PRODUCT)RED contribue désormais directement au Fonds mondial de lutte contre les pandémies comme la COVID-19 et le SIDA.

3 Limitations apply. Max offer assumes no previous Apple trial redemption.