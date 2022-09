La Couverture des témoins passe au numérique afin de lever le voile sur les vérités et souvenirs des survivants des pensionnats autochtones

Grâce au financement d’un million de dollars de TELUS, en partenariat avec le Musée canadien pour les droits de la personne et l’artiste autochtone Carey Newman, couverturedestemoins.ca invite les internautes à écouter, à apprendre et à explorer les histoires ayant inspiré cette œuvre d’art interactive

VANCOUVER, territoires XʷMƏΘKʷƏY̓ƏM (Musqueam), SḴWX̱WÚ7MESH (Squamish), et SƏLILWƏTAɬ (Tsleil-Waututh), 19 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le Musée canadien pour les droits de la personne, l’artiste autochtone Carey Newman (Hayalthkin’geme) et TELUS ont souligné le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne qui convie tous les Canadiens à se porter témoin des expériences des survivants des pensionnats autochtones.



Couverturedestemoins.ca présente les récits qui composent la Couverture des témoins, une œuvre percutante constituée de plus de 800 objets récupérés dans des pensionnats autochtones, des églises, des édifices gouvernementaux et divers lieux culturels importants partout au Canada. Créée par le maître sculpteur et artiste autochtone Carey Newman, l’œuvre se veut un monument national qui illustre les atrocités perpétrées à l’époque des pensionnats autochtones, rend hommage aux enfants et aux survivants et symbolise les efforts continus de réconciliation.

« Dans la tradition orale de mes ancêtres, un témoin joue le rôle important de veiller à ce que rien ne sombre dans l’oubli. Un témoin observe, écoute, puis transmet à d’autres », déclare Carey Newman. À l’occasion du lancement de cette nouvelle plateforme, j’invite tout le monde à explorer ces récits, à devenir des témoins des voix et des souvenirs des survivants, ainsi qu’à transmettre leurs vérités dans leurs collectivités. »

Les utilisateurs peuvent explorer 10 histoires originales qui tissent des témoignages vidéo de survivants avec l’information sur une portion de l’œuvre d’art. Ces histoires racontent la signification d’objets qui sont intimement liés à l’époque des pensionnats, tant sur le plan personnel que culturel, comme des cheveux tressés, un bol de Mush Hole, une pierre d’Inuvik et des lettres. Les utilisateurs peuvent également explorer l’ensemble de l’œuvre, notamment des objets, leur provenance ainsi que leur donateur. La numérisation de la Couverture des témoins l’a rendue accessible aux publics du monde entier. Grâce au site couverturedestemoins.ca, des milliers de personnes pourront se rappeler les atrocités perpétrées à l’époque des pensionnats autochtones, se souvenir des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux et rendre hommage aux survivants.

La version numérique de la Couverture des témoins a été créée grâce à un partenariat entre M. Newman, le Musée canadien pour les droits de la personne, l’agence autochtone de services numériques Animikii, Media One Inc. et TELUS. Elle a été rendue possible grâce au financement d’un million de dollars de TELUS et de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, ainsi qu’à un don additionnel de 100 000 $ de la Fondation de la famille Entwistle. Sa conception a été orientée par un cercle de survivants réunis par le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR). Le lancement de couverturedestemoins.ca représente la première phase de ce partenariat. Par la suite, le projet profitera de l’expertise technologique de TELUS pour créer des expériences de réalité augmentée, de réalité virtuelle menée par Camosun Innovates, et de cartes de projection afin d’élargir la portée de la Couverture des témoins.

« L’équipe TELUS est fière de s’associer à Carey Newman, maître sculpteur, et au Musée canadien pour les droits de la personne afin de numériser et promouvoir la Couverture des témoins », explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Notre financement d’un million de dollars offre une occasion unique de tirer parti de la puissance de la technologie pour transmettre des histoires et des vérités sur les enfants disparus, les survivants qui ont enduré des sévices et les familles dont plusieurs générations ont été bouleversées à jamais par les pensionnats autochtones. Nous souhaitons que la plateforme en ligne de la Couverture des témoins ait une impression durable et puissante sur chaque personne au Canada et bien au-delà, en témoignage de notre volonté collective de révéler la vérité. »

L’une des principales caractéristiques de la plateforme est un nouveau guide de ressources pour les enseignants, créé en collaboration avec un groupe consultatif d’enseignants de tout le Canada. Il traite de tous les éléments nécessaires à l’enseignement sur les pensionnats autochtones pour tous les groupes d’âge. Le guide comprend des stratégies d’enseignement fondamentales, des conseils sur l’accueil des aînés autochtones, des survivants et des membres des collectivités autochtones en classe, ainsi que des plans de cours détaillés.

Outre la numérisation de la Couverture des témoins, le Musée canadien pour les droits de la personne a lancé une initiative de la bibliothèque publique de Vancouver visant à installer des postes dans deux de ses antennes, dont un espace dédié aux enfants à la bibliothèque centrale, où les visiteurs pourront explorer la version numérisée de la Couverture des témoins.

« Nous remercions TELUS de se joindre à nous dans cette aventure et de nous apporter son formidable soutien. Nous devons également remercier Carey Newman pour sa vision et le Cercle des survivants du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), dont les membres se sont tant investis pour s’assurer que les histoires sur couverturedestemoins.ca témoignent des torts du passé, tout en nous donnant aussi de l’espoir pour l’avenir, déclare Isha Khan, chef de la direction du Musée. Il nous incombe en tant que Canadiens de nous porter témoin de l’expérience des survivants et de leurs histoires. En portant leurs vérités en nous, nous ne pourrons faire autrement que de parcourir ensemble le chemin de la vérité et de la réconciliation. »

Au cœur de l’ engagement de TELUS en faveur de la réconciliation , TELUS tire parti de sa technologie de pointe pour répondre aux divers besoins des peuples autochtones, établir des relations entre les entreprises autochtones et non autochtones, contribuer à la croissance de l’économie et favoriser la prospérité des peuples autochtones. En 2021, TELUS s’est engagée à verser 8 millions de dollars en solidarité avec les survivants des pensionnats et leurs familles en soutenant des entrepreneurs, des projets et des initiatives dirigés par des membres des Premières Nations. Cet engagement comprenait un don d’un million de dollars pour la numérisation, la promotion et la distribution de la Couverture des témoins, ainsi que des investissements provenant du Fonds pollinisateur de TELUS dans des entreprises dirigées par des Autochtones, et des subventions des comités d’investissement communautaire de TELUS et de la Fondation TELUS pour un futur meilleur .

