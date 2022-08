Le projet d'acquisition de LifeWorks par TELUS reçoit l'approbation du tribunal et des autorités réglementaires

Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis.

TELUS Corporation (« TELUS ») (TSX : T, NYSE : TU) et LifeWorks Inc. (« LifeWorks ») (TSX : LWRK) ont annoncé aujourd’hui que la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) a rendu une ordonnance définitive (l’« approbation du tribunal ») approuvant le plan d’arrangement (l’« arrangement ») relatif à l’acquisition de LifeWorks par TELUS, annoncée le 16 juin 2022.

TELUS et LifeWorks ont également annoncé que le Bureau de la concurrence du Canada a délivré une lettre de non-intervention à l’égard de l’arrangement. De ce fait, les deux sociétés obtiennent l’approbation nécessaire en vertu de la Loi sur la concurrence et de l’arrangement conclu entre elles. De plus, compte tenu de l’expiration de la période d’attente applicable à l’arrangement en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 des États-Unis (l’« approbation aux termes du HSR Act »), l’acquisition peut être réalisée aux États-Unis et au Canada.

L’approbation du tribunal, l’approbation aux termes de la Loi sur la concurrence et l’approbation aux termes du HSR Act constituent des étapes importantes vers la conclusion de l’acquisition de LifeWorks par TELUS et font suite à l’approbation des actionnaires de LifeWorks, obtenue lors d’une assemblée extraordinaire le 4 août 2022. Sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires au Royaume-Uni et en Australie ainsi que de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, l’arrangement devrait être conclu au quatrième trimestre de 2022 ou autour de cette période.

« Nous sommes heureux d’avoir franchi cette étape importante et obtenu l’autorisation de procéder à la transaction entre TELUS et LifeWorks au Canada et aux États-Unis, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Soulignons le soutien massif des membres de l’équipe de LifeWorks, de ses clients et de ses actionnaires, qui me conforte dans ma conviction que le mariage de l’expertise et des capacités respectives de LifeWorks et de TELUS Santé donnera naissance à une extraordinaire plateforme de soins primaires et préventifs, de santé mentale et de mieux-être destinée aux employés, laquelle servira plus de 50 millions de personnes dans le monde. Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir les employés de LifeWorks dans la grande famille TELUS afin qu’ensemble, nous puissions aider encore plus de gens à mener une vie professionnelle et personnelle saine et productive. »

« Ce nouveau chapitre s’annonce absolument passionnant pour LifeWorks. Avec TELUS, nous serons en mesure d’accélérer la réalisation de notre vision commune, qui consiste à permettre aux gens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé. Nous comptons y parvenir en unifiant le continuum de soins grâce à des innovations axées sur le numérique ainsi qu’à nos soins en personne inégalés, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction de LifeWorks. Nos deux organisations se distinguent par leur vocation et leur engagement à améliorer la qualité de vie des gens de partout dans le monde. »

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture et Biens de consommation est un fournisseur mondial de technologies d’analyse de données et de solutions numériques novatrices, qui s’emploie à créer une chaîne de valeur unifiée, fiable et durable. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en matière de solutions numériques et en personne qui favorisent le mieux-être mental, physique, financier et social. En tant que fournisseur de confiance dans le domaine de la santé mentale et du mieux-être, LifeWorks offre un continuum de soins personnalisé qui aide les entreprises à améliorer la qualité de vie de leurs employés et, de ce fait, leur compétitivité. Guidés par notre désir de contribuer au mieux-être des personnes et des entreprises, nous aidons nos clients à accroître la mobilisation et la productivité de leurs effectifs, ce qui se traduit en fin de compte par de meilleurs résultats commerciaux. LifeWorks est une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). Elle compte environ 7 000 employés et 25 000 clients, et sert quelque 36 millions de personnes et leurs familles dans plus de 160 pays.

Informations prospectives

Ce communiqué contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, telles que des déclarations concernant des prévisions et des événements, résultats, circonstances ou rendements futurs pouvant ne pas se réaliser. Les informations prospectives peuvent se caractériser par l’emploi de mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, de verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s’attendre à », « s’efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer » ainsi que du conditionnel ou du futur. Les énoncés contenus dans le présent communiqué pouvant être considérés comme des « informations prospectives » comprennent les déclarations concernant la réalisation de l’arrangement et le moment de celle-ci. Les informations prospectives ne garantissent aucun rendement futur et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, y compris ceux décrits dans les documents déposés publiquement par TELUS et LifeWorks auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponibles sur SEDAR à sedar.com) et, dans le cas de TELUS, dans les documents déposés sur EDGAR (sec.gov) aux États-Unis, y compris dans le rapport de gestion de LifeWorks (rubrique « Risques et incertitudes ») et dans le rapport de gestion annuel 2021 de TELUS (section 10), que complète le rapport de gestion intermédiaire de TELUS pour le deuxième trimestre, clos le 30 juin 2022.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur certaines hypothèses et sont assujettis à des risques et à des incertitudes, entre autres aux hypothèses et aux risques liés aux consentements et approbations réglementaires et autres requis pour réaliser l’arrangement et à la possibilité que la convention régissant l’arrangement soit résiliée dans certaines circonstances. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives en tant que prédiction de résultats réels.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux règles d’exonération des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et sont couverts par la présente mise en garde. Ces informations sont fournies à la date du présent communiqué et, sauf si toute loi applicable l’exige, ni TELUS ni LifeWorks ne s’engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement les informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De plus, ni TELUS ni LifeWorks ne s’engagent à commenter les analyses, les attentes ou les déclarations faites par des tiers à l’égard de leurs résultats financiers ou d’exploitation respectifs, ou de leurs titres respectifs (avant ou après la prise d’effet de l’arrangement).

