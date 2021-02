Le réseau mobile de TELUS reconnu comme le plus rapide au Canada pour la septième fois consécutive

La couverture mobile de TELUS a aussi été reconnue comme la meilleure pour la quatrième fois d’affilée par la société Ookla, établie à Seattle



Les vitesses de téléchargement ultrarapides de TELUS atteignent 72,8 Mbit/s selon la société britannique Opensignal



TORONTO, 22 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette période où la connectivité réseau est plus importante que jamais, TELUS annonçait aujourd’hui que son réseau mobile a été désigné comme le meilleur au Canada dans le rapport d’Opensignal sur l’utilisation des réseaux mobiles (février 2021)1. TELUS s’est classée au premier rang pour l’expérience en matière de vidéo, de transmission de la voix au moyen d’applications, de vitesses de téléchargement et de vitesses de téléversement. Elle est aussi arrivée première ex æquo pour la disponibilité du réseau 4G, la couverture 4G et l’expérience de jeu. De plus, TELUS a reçu les prix 2020 du réseau mobile le plus rapide et de la meilleure couverture mobile au Canada aux Speedtest AwardsMC2 remis par OoklaMD, une société établie à Seattle, pour les deux derniers trimestres de 2020.

« Les Canadiens continuent, maintenant plus que jamais, de se fier à notre réseau pour travailler, apprendre, se divertir et rester en contact avec ce qui compte le plus. Dans ce contexte, les marques de reconnaissance d’Opensignal, au Royaume-Uni, et d’Ookla, à Seattle, réaffirment l’importance de nos investissements soutenus dans les technologies mobiles à large bande et la fibre optique, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce à l’excellence et au talent de nos ingénieurs, technologues et innovateurs en matière de réseau, les gens de partout au pays peuvent avoir la certitude que notre réseau sans égal, qui offre, sur une vaste étendue, les vitesses les plus rapides au monde, leur donnera accès aux ressources économiques, éducatives et sociales dont ils auront besoin au cours d’une autre année qui s’annonce mouvementée. »

Voici les principales conclusions du rapport d’Opensignal :

Les Canadiens qui utilisent le réseau de TELUS ont enregistré les vitesses de téléchargement moyennes les plus élevées, ce dont témoigne notre résultat impressionnant de 72,8 Mbit/s.

TELUS a remporté le prix de l’expérience vidéo en obtenant une note de 74,5 points sur 100.

TELUS a devancé les autres principaux fournisseurs de services pour les vitesses de téléversement, ses utilisateurs ayant enregistré une vitesse moyenne de 11,2 Mbit/s, soit de 0,7 à 0,8 Mbit/s de plus que les autres.

TELUS reste bonne première en matière de qualité de l’expérience relative aux services de transmission de la voix par contournement, à savoir les applications mobiles comme WhatsApp, Skype et Facebook Messenger.

Les réseaux mobiles et filaires de TELUS continuent de fournir un service de la plus haute qualité aux Canadiens pendant la pandémie. Puisque les Canadiens sont de plus en plus nombreux à travailler et à étudier à la maison, nous investissons continuellement dans de nouvelles technologies visant à améliorer nos normes de calibre mondial en matière de performance et de résilience des réseaux afin de garantir à nos clients une expérience sans heurts ni interruptions.

Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses licences de spectre et ses activités opérationnelles dans le but d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux. Elle s’est par ailleurs engagée à investir 40 milliards de dollars de plus au cours des trois prochaines années pour déployer son réseau 5G afin de stimuler l’innovation et le développement du numérique dans les secteurs clés de l’économie canadienne.

Ces marques de reconnaissance d’Opensignal et d’Ookla viennent s’ajouter aux innombrables récompenses que TELUS a gagnées au cours des années pour son réseau mobile de pointe. En 2020, les honneurs décernés par d’autres experts indépendants du secteur, dont J.D. Power aux États-Unis, Tutela à Victoria et PCMag à New York, sont venus enrichir l’impressionnant bilan de TELUS en matière d’excellence du réseau. Il convient de souligner que ces prix concernent nos réseaux nationaux, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

____________________

1 Prix d’Opensignal – Canada: Mobile Network Experience Report, février 2021, selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2020. © 2021 Opensignal Limited.

2 Selon l’analyse par OoklaMD des résultats du test Speedtest IntelligenceMD portant sur les T3 et T4 de 2020. Les marques de commerce d’Ookla sont utilisées et reproduites avec l’autorisation de l’entreprise.

