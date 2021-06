Rapport sur les tendances en matière de consommation de médicaments de TELUS Santé : les demandes de règlement pour des médicaments à action immédiate ont diminué au cours des premiers mois de la pandémie

Ce sixième rapport annuel fait état de changements dans les priorités des Canadiens en matière de santé avec une diminution de l’utilisation de médicaments comme les antibiotiques pour traiter les infections courantes



Les coûts des médicaments de spécialité ont augmenté, tout comme les demandes de règlement pour les médicaments liés à la santé mentale

TORONTO, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les demandes de règlement pour des médicaments sur ordonnance à action immédiate, comme des antibiotiques, ont fortement chuté après le début de la pandémie de COVID-19, selon le sixième Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicament s annuel de TELUS Santé publié cette semaine. Le rapport indique également que les demandes de règlement concernant des médicaments de spécialité visant à traiter des maladies rares – mais de plus en plus chroniques – continuent de représenter une grande proportion des coûts admissibles. Les demandes de règlement pour des médicaments liés à la santé mentale sont elles aussi en hausse.

« Les conclusions du rapport démontrent une baisse du nombre de demandes de règlement pour des médicaments courants, comme les antibiotiques, dans les premiers mois de la pandémie. Une corrélation peut être établie entre cette constatation et le confinement au sein de la population, qui a freiné la propagation d’infections courantes ou a même probablement amené les Canadiens à ne pas se prévaloir des soins ou à les retarder par crainte de s’exposer au virus », a indiqué Shawn O’Brien, associé principal, Facilitation des données et produits de gestion des régimes d’assurance-santé, TELUS Santé. « Cette tendance révèle aussi qu’il est important que les travailleurs canadiens sachent ce que couvre leur régime d’avantages sociaux, et que les employeurs disposent d’un éventail d’outils, y compris de soins de santé virtuels, pour aider leurs employés à prendre en charge leur santé physique et mentale. En tant que partenaire du secteur des régimes d’assurance-santé, TELUS Santé souhaite continuer à lancer des pratiques et des outils novateurs pour appuyer l’amélioration de la santé des employés. »

Voici les principales conclusions du rapport de 2020 :

La pandémie s’est répercutée sur l’utilisation de médicaments à action immédiate pour traiter des infections courantes

En avril 2020, le nombre moyen de demandes de règlement concernant des médicaments à action immédiate, comme les antibiotiques visant le traitement d’infections courantes, a reculé de 22 pour cent par rapport au mois précédent.

À elles seules, les demandes de remboursement de l’azithromycine, un antibiotique utilisé pour les infections courantes comme les infections de l’oreille et l’angine streptococcique, ont chuté de 73 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2020.

Toutefois, les demandes de règlement de médicaments à action immédiate ont enregistré une hausse pendant la deuxième moitié de 2020, probablement en raison du nombre accru de Canadiens ayant accès à des soins de santé virtuels et ayant utilisé de tels services pour obtenir un traitement.



Les médicaments de spécialité continuent de faire croître les coûts admissibles

Les médicaments de spécialité restent le principal facteur influant sur la gestion des régimes privés. Ils représentent le tiers des coûts totaux – alors qu’ils sont utilisés par seulement 1,3 pour cent des réclamants.

Les médicaments de spécialité dominent dans le traitement des affections suivantes : Polyarthrite rhumatoïde – ils représentent 99 pour cent des coûts admissibles Affections cutanées – ils représentent 62 pour cent des coûts admissibles Cancer – ils représentent 79 pour cent des coûts admissibles

Les coûts admissibles moyens pour les médicaments de spécialité ont augmenté de 8,7 pour cent pour les Canadiens assurés de 25 à 64 ans, contre 1,3 pour cent pour les médicaments autres que de spécialité ou classiques.

Le Québec a affiché la plus forte hausse de demandes de règlement de médicaments de spécialité, soit 10,4 pour cent, alors que le taux de croissance le plus faible pour les médicaments de spécialité, soit 6,3 pour cent, a été enregistré dans l’Ouest canadien.

Les régimes privés du Canada atlantique affichent les coûts les plus élevés en ce qui concerne les médicaments de spécialité. Dans l’Ouest du pays, ces médicaments représentent un fardeau beaucoup moins élevé, puisque les régimes de médicaments provinciaux atténuent les coûts pour les régimes privés.

Le nombre de demandes de règlement liées à la santé mentale présentées par les Canadiens assurés continue d’augmenter

Les demandes de règlement pour traiter la dépression ont augmenté de 10 pour cent pour les adultes et de 22 pour cent pour les personnes à charge en 2020.

Dans le groupe des 20 à 39 ans, le nombre de réclamants d’antidépresseurs a grimpé de 5,6 pour cent en 2016 à 7,9 pour cent à la fin de 2020. Ces médicaments figuraient au septième rang des types de médicaments les plus prescrits en 2016, alors qu’ils se classaient au quatrième rang à la fin de 2020.

« La pandémie a obligé les intervenants du système de santé du Canada à revoir rapidement leurs priorités. Les responsables des régimes d’avantages sociaux ont pu tirer de nombreuses leçons importantes », a affirmé Caroline Le Pottier, pharmacienne consultante, TELUS Santé. « Nous devons suivre de près les tendances touchant la consommation des médicaments et mettre à profit des outils qui feront en sorte que les régimes d’avantages sociaux des employés continuent de répondre aux besoins changeants des travailleurs canadiens. »

Publié chaque année depuis 2015, le Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments de TELUS Santé examine les principales tendances en matière de coûts, d’utilisation et de gestion des régimes privés d’assurance médicaments. Il dresse le portrait de l’année antérieure et rend compte des tendances qui se dégagent de 150 millions de demandes de règlement de médicaments sur ordonnance présentées par plus de 13 millions de Canadiens assurés. Le rapport présente aussi un résumé des taux d’adoption d’outils de conception de régime, comme la substitution obligatoire par des médicaments génériques, les formulaires gérés et la liste de médicaments pouvant être prescrits.

Pour en savoir plus sur les tendances et les données, lisez le rapport intégral .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine, ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et engagés des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre centrés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, visitez telussante.com .

