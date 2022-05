Rogers et Shaw s'effondrent en raison d'un obstacle antitrust à une transaction de 16 milliards de dollars.

Les entreprises ont déclaré ce week-end que le Bureau canadien de la concurrence prévoyait de s'opposer à la fusion de 20 milliards de dollars canadiens en raison de son impact possible sur le marché concurrentiel des services sans fil du pays.

Les entreprises de télécommunications ont proposé de répondre à ces préoccupations en cédant l'entreprise Freedom Mobile de Shaw, le quatrième opérateur sans fil du pays.

Pourtant, les investisseurs se sont débarrassés de leurs actions au début de la séance, Shaw Communications plongeant de 10 % et Rogers de 6 %.

"Bien qu'il y ait encore une forte probabilité que la transaction puisse finalement se faire, il faut concéder que le risque de transaction a augmenté de manière significative", a déclaré Aravinda Galappatthige, analyste de Canaccord Genuity.

L'année dernière, Rogers avait proposé d'acheter Shaw Communications pour 40,50 dollars canadiens par action afin de renforcer sa présence dans les régions peu peuplées de l'Ouest canadien et de s'attaquer à ses rivaux Telus Corp et BCE Inc dans un secteur hautement concurrentiel.

Selon un rapport du journal Globe and Mail de vendredi, la société a demandé à la société de télécommunications Quebecor Inc. de se joindre à une offre pour Freedom Mobile de Shaw.

En 2013, le Bureau de la concurrence avait approuvé sous conditions le rachat d'Astral Media Inc. par BCE pour un montant de 3 milliards de dollars canadiens, quelques mois après que la proposition ait été mise sur la table, seulement si l'entreprise acceptait de se départir de manière significative des intérêts d'Astral dans un certain nombre de chaînes de télévision payantes et spécialisées.