ScaleGood propulsé par TELUS, le nouveau fonds disposant de 10 millions de dollars canadiens et qui est établi à Edmonton, a annoncé son premier investissement dans Areto Labs

Un fonds de capital de risque créé pour investir dans les entreprises qui achèvent le programme de l’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS et qui produisent un rendement social mesurable ainsi qu’un rendement financier important

EDMONTON, Alberta, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La création du fonds ScaleGood propulsé par TELUS , un nouveau fonds de capital de risque de 10 millions de dollars établi à Edmonton, en Alberta, a été annoncée aujourd’hui. Issu de l’ accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS et établi en partenariat avec l’Edmonton Police Foundation, le fonds a effectué son premier investissement dans la société Areto Labs , une entreprise de l’Alberta fondée par trois entrepreneures exceptionnelles. Ce fonds à vocation sociale propose du capital de risque à des entreprises internationales qui résolvent des problèmes sociaux complexes à Edmonton, en leur promettant un rendement financier important associé à un effet social mesurable.

« Nous sommes ravis de faire partie du nouveau fonds ScaleGood et de voir Areto Labs accroître ses activités en Alberta. Si nous considérons l’engagement de TELUS envers le sociocapitalisme et les idées novatrices issues de cet accélérateur qui visent à améliorer la sécurité et le mieux-être, certains des plus grands défis consistent à trouver des solutions pour soutenir un futur meilleur », a indiqué Blair Miller, vice-président, Investissements à retombées sociales, TELUS.

Le fonds sera clôturé de manière continue, avec une première clôture autour de 5 millions de dollars canadiens en avril 2022 et une clôture finale dans les 24 mois, ou lorsque 10 millions de dollars canadiens seront atteints, avec une durée de 10 ans (prolongeable par deux prolongations d’un an).

TELUS est l’investisseur principal du fonds ScaleGood et ce dernier a très rapidement obtenu des engagements de la part de Canadiens qui souhaitent jouer un rôle dans la production d’un effet social pertinent, et ce, tout en obtenant un solide rendement financier. Le fonds reste ouvert à d’autres investisseurs qui ont les mêmes valeurs et qui veulent améliorer le monde qui les entoure.

Le premier investissement dans l’entreprise Areto Labs, qui est en train d’achever le programme, lui permet de se développer plus rapidement et de profiter d’un meilleur soutien à long terme afin qu’elle puisse rester concentrée sur son engagement à rendre les communautés numériques plus positives et inclusives. Areto Labs a pour objectif d’aider des organisations du monde entier à protéger les membres de leur équipe contre les intimidateurs numériques et à réduire la haine en ligne.

« En tant qu’investisseur chevronné ayant investi directement dans plus de 100 entreprises et dans plusieurs fonds, j’ai pu constater qu’il est tout à fait possible d’obtenir un solide rendement financier tout en produisant des retombées sociales concrètes. Ce fonds a été constitué grâce à des investissements dans des gens, des bureaux de gestion du patrimoine, des fondations et des sociétés ayant des vues similaires, a indiqué Ashif Mawji, directeur général du fonds en commandite ScaleGood. Notre premier investissement témoigne de notre mission, et nous sommes persuadés qu’Areto Labs aura un réel effet sur la vie de tous les citoyens et qu’elle contribuera à réduire la haine en ligne et la cyberintimidation, en plus de se développer et de générer de solides résultats financiers. »

Ce premier investissement a été annoncé lors de la journée de démonstration de l’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS le 19 avril, à l’occasion de laquelle 19 entreprises de plus de six pays ont présenté leurs modèles d’affaires aux membres de la communauté et aux investisseurs. L’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS, propulsé par AlchemistX, soutient les entreprises technologiques (y compris les entreprises sociales) qui utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour concevoir des applications ou des plateformes numériques offrant un avantage social, communautaire ou de mieux-être.

La première cohorte arrivant à son terme, une deuxième cohorte commencera en septembre 2022 et les candidatures seront acceptées jusqu’au 1ᵉʳ août 2022. Les candidats du monde entier qui souhaitent implanter leur entreprise en Alberta sont invités à faire une demande ici .

À propos du fond en commandite ScaleGood (propulsé par TELUS)

Le fonds ScaleGood est un fonds de capital de risque d’investissement à vocation sociale dont l’objectif consiste à obtenir des résultats financiers de premier ordre et un effet social mesurable. Le fonds est convaincu qu’il existe des entreprises étonnantes qui ont le potentiel de générer un rendement financier exceptionnel et de produire des retombées sociales importantes et mesurables. Investissant entre 25 000 et 200 000 dollars, le fonds ScaleGood aidera les entreprises de son portefeuille à optimiser leur croissance en les mettant en contact avec des clients, des partenaires et des investisseurs potentiels, dans le monde entier. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à l’adresse https://scalegood.ca/ .

À propos de l’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS

L’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS est parrainé par l’Edmonton Police Foundation en collaboration avec divers partenaires, dont ATB Financial, TELUS, Motorola, l’Université de l’Alberta, AMII, Edmonton Police Service et d’autres. Grâce à l’utilisation d’une combinaison de données, d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, d’entrepreneuriat, de mentorat, d’expertise du domaine, de financement, de programmes accélérateurs structurés et d’autres ingrédients clés pour aider à créer de fructueux investissements à retombées sociales, sa mission consiste à aider à résoudre les défis de notre communauté et à créer un modèle durable pour aider à proposer ces solutions au monde entier. Le fait d’être l’un des premiers au monde à disposer de cette combinaison unique permettra à l’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire de démontrer la puissance de la vocation sociale des Albertains. L’accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire est financé par le programme Scaleup and Growth Accelerators d’Alberta Innovates. En savoir plus .

À propos de l’Edmonton Police Foundation

En soutien au service de police d’Edmonton, l’Edmonton Police Foundation fait progresser l’excellence et transforme les services de police communautaires en collectant des fonds et en investissant dans ceux qui soutiennent l’atteinte de l’excellence.

À propos d’AlchemistX

AlchemistX est la division des services aux entreprises et aux gouvernements d’Alchemist Accelerator, un accélérateur financé par des fonds de capital de risque axé sur la stimulation du développement d’entreprises en phase de démarrage qui reçoivent des fonds d’entreprises. CB Insights a classé Alchemist comme le meilleur des accélérateurs en fonction des taux de financement moyens de ses participants (YC était deuxième). Le principal critère de sélection de l’accélérateur porte sur les équipes, la priorité étant accordée à la présence de remarquables cofondateurs techniques. L’organisation offre aux fondateurs une voie structurée vers la croissance, la collecte de fonds, le mentorat et la communauté au cours d’un programme à durée déterminée. Parmi les bailleurs de fonds, on compte un grand nombre des plus grandes entreprises et des plus importants fonds de capital de risque de Silicon Valley, notamment Khosla Ventures, DFJ, Cisco, GE, Next47 (Siemens) et Salesforce. LaunchDarkly, Rigetti Quantum Computing, mPharma, Matternet et Mightyhive figurent parmi d’anciens participants notables d’Alchemist.





Personnes-ressources pour les médias :

Edmonton Police Foundation

Carla Howatt

Directrice générale de programme

Accélérateur de sécurité et de mieux-être communautaire TELUS

780 729-3935

Carla@EdmontonPoliceFoundation.com

Fond en commandite ScaleGood

Ashif Mawji

Managing Director

ashif@scalegood.ca