TELUS Corporation est une société de télécommunications établie au Canada. La société offre une vaste gamme de solutions technologiques, notamment des services et des produits de télécommunications voix et données mobiles et fixes, des logiciels et des solutions technologiques dans le domaine des soins de santé, ainsi que des expériences client axées sur le numérique. Les services de données comprennent le protocole Internet, la télévision, l'hébergement, la technologie de l'information gérée et les services basés sur le nuage, les logiciels, la gestion des données et les technologies de la chaîne alimentaire intelligente axées sur l'analyse des données, ainsi que la sécurité domestique et commerciale. Elle opère à travers deux segments. Le segment des solutions technologiques comprend les revenus des réseaux et les ventes d'équipement découlant des technologies mobiles, les revenus des données, certains logiciels et solutions technologiques de soins de santé, les revenus des services vocaux et autres services de télécommunications. Le segment international comprend les solutions de transformation de l'expérience client et de l'habilitation numérique, y compris l'intelligence artificielle (IA) et les solutions de gestion de contenu.

Secteur Services intégrés de télécommunications