TELUS International : annonce la signature d'un accord d'acquisition de Lionbridge AI

Cette acquisition soutient le déploiement de la stratégie de transformation numérique de TELUS International

Et renforce aussi la capacité de TELUS International à accompagner les techs internationales dans le développement de l'intelligence artificielle de prochaine génération

Aujourd'hui, TELUS International, un innovateur de l'expérience client digitale qui conçoit, développe et fournit des solutions de prochaine génération pour les grandes enseignes mondiales et disruptives, annonce ce jour avoir signé un accord visant l'acquisition de Lionbridge AI, chef de file mondial des solutions de plateforme collaborative de données de formation et d'annotation employées dans le développement d'algorithmes IA alimentant l'apprentissage machine. L'acquisition sera réalisée à un prix d'achat d'environ 935 millions USD (environ 1,2 milliard CAD), sous réserve des conditions de clôture usuelles, et devrait être finalisée le 31 décembre 2020. Le communiqué de presse publié par TELUS Corporation apporte un complément d'information sur cette proposition d'acquisition.

"Nous sommes très heureux d'accueillir toute l'équipe de Lionbridge AI au sein de la famille TELUS International. L'ajout de ses capacités inégalées en matière d'annotation de données à nos solutions numériques de prochaine génération soutiendra l'expansion de notre portefeuille de services et notre déploiement sur le marché à forte croissance des services de la nouvelle économie, alors que nous continuons à promouvoir notre stratégie de transformation numérique", déclare Jeff Puritt, PDG de TELUS International. "En tant qu'équipe et société unifiée, nous nous positionnerons favorablement pour répondre aux besoins de bout en bout des plus grandes techs et des disrupteurs sectoriels qui construisent les systèmes d'apprentissage machine et IA de prochaine génération en vue de développer des produits et services plus intelligents, et de fournir des expériences client d'exception."

En tant que division de Lionbridge Technologies, Inc. - une société privée avec plus de 20 ans d'expérience sectorielle - Lionbridge AI est un des deux seuls fournisseurs internationaux de services gérés de données de formation et d'annotation des données. L'annotation des données est le processus fondamental d'étiquetage des données permettant de les rendre exploitables pour les systèmes IA. Lionbridge AI annote les données dans les textes, images, vidéos et contenus audio dans plus de 300 langues et dialectes, au service de certaines des plus grandes sociétés technologiques au monde évoluant dans les réseaux sociaux, la recherche, le commerce de détail et la téléphonie mobile. Basé à Waltham, dans le Massachusetts, Lionbridge AI emploie plus de 750 personnes pour couvrir les quatre coins du globe, notamment les États-Unis, l'Irlande, la Finlande, l'Inde, le Royaume-Uni, le Japon, le Danemark, le Costa Rica et la Corée du Sud. Lionbridge AI a également développé une plateforme propriétaire d'annotation des données utilisée en combinaison avec une communauté collaborative de plus d'un million d'annotateurs professionnels, linguistes de formation et locuteurs de langue maternelle dans les six continents. Entre 30 000 et 50 000 membres de cette communauté mondiale de contributeurs collaboratifs sont déployés en permanence.

"Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de TELUS International. Nous partageons la même volonté d'innover pour nos clients et la même attention pour nos collaborateurs, que nous considérons comme des experts aux compétences uniques dans notre secteur et apportant un source pérenne d'avantage compétitif", déclare Ed Jay, président de Lionbridge AI. "Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté de TELUS International pour continuer à fournir des données et une plateforme de formation IA optimales à nos clients, et à développer l'échelle et les synergies que nous avons mis en place grâce aux contributions linguistiques, culturelles et géographiques de tous nos collaborateurs."

"Au vu de la "nouvelle normalité" post-COVID et du nombre important d'experts prévoyant l'accélération accrue des efforts de numérisation, nous pensons que la demande du marché pour des services d'annotation des données répondant aux nouveaux investissements dans l'IA et l'apprentissage machine connaîtra également une véritable envolée", poursuit M. Puritt. "L'annonce d'aujourd'hui relative à Lionbridge AI témoigne pleinement de l'engagement de TELUS International à renforcer sans relâche la diversité et la portée de ses solutions de pointe afin de satisfaire les besoins en pleine évolution des grandes marques d'aujourd'hui et de demain."

À propos de TELUS International

TELUS International conçoit, élabore et fournit des solutions numériques de prochaine génération pour optimiser l'expérience client de marques mondiales et disruptives. Les services de la société prennent en charge l'intégralité du cycle de vie de la transformation digitale de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de demain en vue d'une performance commerciale optimale. Les solutions et capacités intégrées de TELUS International couvrent la stratégie numérique, l'innovation, le conseil et la conception, la transformation digitale et le cycle de vie des TI, ainsi que des solutions d'expérience client omnicanal prenant à charge la modération, la confidentialité, la sécurité et les services gérés. Stimulant chaque étape de la croissance de l'entreprise, TELUS International travaille au côté de marques parmi les plus disruptives au monde, évoluant dans des segments verticaux à forte croissance, comme la tech et les jeux, les communications et les médias, le commerce électronique et la fintech, les soins de santé, les voyages et l'hôtellerie. Plus d'informations sur telusinternational.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est une société dynamique de premier plan dans le secteur des technologies de l’information et des communications, avec des revenus annuels de 15 milliards de dollars. La société compte 15,4 millions de connexions clients dans les domaines du sans-fil, de la transmission des données et de la voix, de l'IP, de la télévision, du divertissement, de la vidéo et de la sécurité. Chez TELUS, nous nous appuyons sur notre technologie de pointe pour obtenir des résultats sans pareil sur le plan humain. Notre engagement de longue date - placer nos clients au cœur de notre stratégie - alimente chaque aspect de notre activité, ce qui fait de nous un leader incontesté en matière d’excellence du service et de la fidélisation client. TELUS Santé est le principal fournisseur de TI destinées aux soins de santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de gestion d'entreprise les plus innovantes à certaines des plus grandes marques à l'échelle mondiale.

Animés par notre vocation sociale de connecter tous les Canadiens, notre philosophie "agir là où nous vivons" est à la fois pérenne, pleine de sens et a inspiré la contribution de nos équipes et collègues partis en retraite à hauteur de 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de travail depuis l'an 2000. Cette générosité sans précédent et ce bénévolat sans pareil font de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour de plus amples renseignements à propos de TELUS, rendez-vous sur telus.com, et suivez @TELUSNews sur Twitter et @Darren_Entwistle sur Instagram.

À propos de Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia (BPEA) est l’une des sociétés privées d'investissement alternatif les plus importantes et les mieux établies en Asie, avec environ 21 milliards USD d'actifs sous gestion. L'entreprise mène un programme d'investissement en participations privées favorisant le rachat d'entreprises et fournissant du capital de croissance à des fins d'expansion ou d'acquisition, en mettant particulièrement l'accent sur la région Asie-Pacifique. Elle investit également dans des sociétés du monde entier susceptibles de profiter d’une expansion accrue dans la région Asie-Pacifique. BPEA gère par ailleurs des fonds dédiés, axés sur l’immobilier et le crédit privés. Créée il y a 23 ans, l'entreprise compte plus de 190 employés répartis entre ses différents bureaux (Hong Kong, Chine, Inde, Japon, Singapour, Australie et États-Unis). BPEA possède à ce jour 39 sociétés de portefeuille actives dans toute l’Asie, avec un total de 230 000 employés et un chiffre d'affaires d'environ 32 milliards USD.

