TELUS International conclut l'acquisition de WillowTree, un fournisseur de produits numériques à service complet

Les compétences de premier ordre en matière de conception et de développement frontaux ouvrent des possibilités de vente croisée au sein d’une clientèle plus diversifiée

La croissance rentable et les flux de trésorerie en bon état des deux entreprises favorisent la réduction rapide de l’endettement

Aujourd’hui, TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) et TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise novatrice de premier plan en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, y compris des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales créatrices de marché, ont le plaisir d’annoncer la conclusion de l’acquisition de WillowTree, annoncée précédemment, après avoir satisfait aux conditions de clôture et aux approbations réglementaires. Le fournisseur de produits numériques de premier plan, désormais appelé WillowTree, une société de TELUS International, ajoute des compétences clés en matière d’élaboration de solutions frontales à la gamme complète de capacités intégrales de TELUS International dans la chaîne de valeur de l’expérience client de TELUS International.

« Nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape importante dans le parcours de TELUS International, car nous accueillons l’équipe compétente et talentueuse de WillowTree au sein de la famille TELUS », a déclaré Darren Entwistle, président du conseil d’administration de TELUS International et président et chef de la direction de TELUS. « En se joignant à notre équipe, WillowTree diversifie davantage la vaste clientèle de TELUS International par l’ajout de nouveaux clients phares et par l’amplification des compétences de vente croisée à l’échelle mondiale. Ensemble, nos équipes ont une occasion formidable d’accélérer la transformation numérique de TELUS et de contribuer au développement de produits clés au sein de notre entreprise, notamment dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des biens de consommation. L’innovation technologique et humaine des équipes TELUS International et WillowTree, conjuguée à notre culture et à notre marque fondées sur notre vocation sociale et axées sur les clients, nous permettra de perfectionner l’expérience de nos clients partout dans le monde. »

« C’est avec grand plaisir que nous démarrons la nouvelle année en accueillant les membres de l’équipe WillowTree de partout dans le monde au sein de TELUS International, union qui nous permettra de créer des expériences numériques uniques, novatrices et stimulantes pour certaines des marques les plus importantes et les plus connues au monde », a déclaré Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. « Cette acquisition, notre dixième depuis 2005, représente pour l’équipe un nouveau chapitre dans l’exécution continue de sa stratégie de croissance fructueuse. En misant sur nos forces, en tirant parti de nouvelles capacités à valeur ajoutée, en diversifiant notre clientèle et en élargissant notre empreinte géographique, nous continuons d’évoluer afin de répondre aux besoins de plus en plus complexes de nos clients. Depuis plus de 17 ans, notre démarche cohérente et soutenue nous a permis de repousser les limites de l’excellence en expérience client, de provoquer des changements perturbateurs en matière d’expérience client numérique et de prendre en charge tous les aspects de la transformation numérique de nos clients. »

TELUS International consiste maintenant en une équipe diversifiée et multilingue de plus de 70 000 membres, en une communauté mondiale d’IA de plus d’un million d’annotateurs qualifiés et en 69 centres de prestation et studios de création de solutions numériques situés dans 30 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. L’ajout de plus de 50 nouvelles marques phares a permis de diversifier davantage la clientèle de TELUS International, qui soutient désormais plus de 650 clients dans des secteurs verticaux clés comme les technologies et les jeux, les communications et les médias, le commerce électronique et les technologies financières, les services bancaires, les services financiers et les assurances, les biens de consommation, les soins de santé et les sciences de la vie, ainsi que les voyages et l’hôtellerie.

« Pour renforcer sa présence sur le marché après l’acquisition, l’entreprise entreprend une démarche réfléchie qui prévoit notamment de préserver la forte valeur de la marque WillowTree et de communiquer clairement au marché sa nouvelle envergure et sa gamme élargie de capacités complémentaires qui sont maintenant à la portée des clients actuels et potentiels, ajoute Jeff. Nous avons déjà cerné de nombreuses possibilités intéressantes de vente croisée dans la clientèle des deux entreprises, qui comprend plusieurs entreprises du Fortune 500, et au sein de TELUS, notre société mère, et de ses divisions TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation. »

« Il s’agit d’une étape importante dans la croissance de WillowTree depuis sa création en 2008, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous joindre à TELUS International, une équipe qui partage notre passion pour l’offre d’expériences numériques stimulantes pour les clients et qui accorde la priorité, tout comme nous, à la santé, à la participation et au perfectionnement des membres de son équipe », déclare Tobias Dengel, président de WillowTree, une société de TELUS International. « Grâce à la combinaison de nos capacités distinctes mais complémentaires, nous sommes en mesure de fournir à nos clients une proposition de valeur omnicanal unique qui s’étend à la stratégie numérique, à la conception et au développement, à la modération de contenu, à l’annotation de données et à la gestion de l’expérience client dans son intégralité. »

WillowTree a son siège social à Charlottesville, en Virginie, et exploite 13 bureaux internationaux situés aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Portugal, en Espagne, en Pologne et en Roumanie. Les plus de 1 000 stratèges numériques, concepteurs, ingénieurs et gestionnaires de projet de l’entreprise ont créé plus de 700 applications mobiles natives, sites web et autres produits numériques pour ses clients, parmi lesquels FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manulife et Marriott. En 2021, WillowTree a affiché une excellente croissance et un solide rendement financier. L’entreprise a déclaré des produits d’exploitation d’environ 140 millions de dollars américains et présente une bonne rentabilité. Les dépenses en immobilisations exprimées en pourcentage des produits d’exploitation de WillowTree correspondent à un faible taux à un chiffre, ce qui favorise une importante conversion du flux de trésorerie disponible qui contribuera à une réduction rapide de l’endettement.

Pour cette transaction, les sociétés Barclays et Rothschild & Co ont agi en qualité de conseillers financiers, alors que la fonction de conseiller juridique a été confiée au cabinet Shearman & Sterling s.r.l. La Banque Scotia s’est quant à elle engagée à financer les activités de TELUS International.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient de l’information concernant des événements futurs prévus, notamment les énoncés relatifs aux synergies et aux avantages attendus de la transaction, à l’incidence de la transaction sur TELUS Corporation, TELUS International et WillowTree, à l’incidence sur les résultats financiers de TELUS Corporation, de TELUS International et de WillowTree, et aux attentes de TELUS International en matière de réduction rapide de l’endettement et de projets d’intégration. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS Corporation et de TELUS International qu’elles émettent des hypothèses et des prévisions et, à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il n’est pas possible de garantir que les effets attendus se produiront, dans une période donnée ou non, qu’il s’agisse de l’atteinte des résultats financiers de TELUS Corporation, de TELUS International ou de WillowTree, de la réduction rapide de l’endettement, des synergies et des avantages attendus de la transaction ou de l’intégration des entreprises. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts en raison de risques, dont certains sont indépendants de la volonté de TELUS Corporation et de TELUS International, y compris, sans s’y limiter : le risque de nécessité d’approbations réglementaires supplémentaires ou de retard d’une approbation réglementaire, les risques liés au moment de la réalisation de la transaction, le risque de non-satisfaction d’une condition de clôture ou d’événement qui conférerait à l’une ou l’autre des parties à la transaction le droit de résilier l’entente d’acquisition, les risques liés à la capacité de concrétiser les synergies et les avantages envisagés et de procéder efficacement à l’intégration de WillowTree ou de le faire dans les délais prévus et la possibilité que cette intégration soit plus difficile, longue ou coûteuse que prévu, le défaut par WillowTree de maintenir des dépenses en immobilisations exprimées en pourcentage des produits d’exploitation et un flux de trésorerie disponible qui cadrent avec ses résultats antérieurs et l’impossibilité qui en découlerait de procéder à la réduction de l’endettement de l’entreprise ou de le faire rapidement, le détournement de l’attention portée par la direction de TELUS International et de WillowTree aux questions relatives à l’intégration, les risques liés aux perceptions des investisseurs à l’égard des parties à la transaction et de leurs entreprises, activités, situations financières et secteurs respectifs, ainsi que les risques liés à l’incidence potentielle sur les entreprises ou sur la transaction envisagée de facteurs généraux liés à l’économie, à la politique et aux marchés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2022, dans le rapport annuel de 2021 et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS Corporation et TELUS International ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov), et sous réserve des risques applicables à WillowTree, dont certains peuvent être impossibles à prévoir pour TELUS Corporation et TELUS International. À moins que la loi ne l’exige, TELUS Corporation et TELUS International n’ont ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les présents énoncés prospectifs.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs à forte expansion, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires, des services financiers et de l’assurance, de la santé, du voyage et de l’hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l’inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l’entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d’embauche axées sur l’égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l’entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus d’un million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d’investissement communautaire de TELUS International ont versé 4,9 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières.

TELUS Santé est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et les 100 000 professionnels de la santé avec qui elle collabore s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde. Plus grand fournisseur de données utiles et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semis jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à améliorer la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert depuis 2000 plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité, sans compter leurs contributions en nature, leur temps et les programmes qu’ils ont mis sur pied. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter @TELUSnews et sur Instagram @Darren_Entwistle.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230104005159/fr/