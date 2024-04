1. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les termes TELUS, la société, nous, notre, nos, nôtre et nous-mêmes se rapportent à TELUS Corporation et, dans les cas où le contexte de la description narrative le permet ou l'exige, à ses filiales.

Le présent document contient des énoncés prospectifs portant sur des événements attendus ainsi que sur notre performance financière et notre rendement opérationnel. Les énoncés prospectifs incluent tous les énoncés qui ne renvoient pas à des faits historiques. Ils comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant nos objectifs et nos stratégies aux fins de l'atteinte de ces objectifs, nos attentes à l'égard des tendances au sein de l'industrie des télécommunications (notamment la demande en matière de données et la croissance continue du nombre d'abonnés), et nos plans financiers (tels que le programme pluriannuel de croissance du dividende). Les mots hypothèse, but, indication, objectif, perspective, stratégie, cible et autres expressions semblables ou l'emploi, au futur ou au conditionnel, de verbes tels que avoir pour but, s'attendre à , croire, pouvoir, avoir l'intention de, planifier, prévoir, viser à , chercher à , devoir et s'efforcer de dénotent généralement des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont faits conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes intrinsèques et ils se fondent sur des hypothèses, incluant des hypothèses concernant la conjoncture économique future et les plans d'action. Ces hypothèses pourraient en fin de compte se révéler inexactes; en conséquence, nos résultats ou d'autres événements réels pourraient différer considérablement des attentes mentionnées, de façon expresse ou implicite, dans les énoncés prospectifs.

Ces risques et hypothèses qui sous-tendent nos énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 9, Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires, et à la rubrique 10, Risques et gestion des risques, de notre rapport de gestion annuel 2023. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde concernant les énoncés prospectifs et ne visent pas à constituer une liste exhaustive de nos hypothèses ou des risques susceptibles d'avoir une incidence sur la société.

Les risques et les incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou d'autres événements réels diffèrent considérablement des énoncés prospectifs formulés dans le présent document et dans les autres documents déposés par TELUS comprennent, sans s'y limiter :

Les questions de réglementation . Nous exerçons nos activités dans un certain nombre d'industries hautement réglementées et, par conséquent, nous sommes assujettis à une vaste gamme de lois et de règlements à l'échelle tant nationale qu'internationale. Les politiques et les pratiques imposées par des représentants élus ou découlant de décisions réglementaires, d'examens ou des activités gouvernementales pourraient avoir des implications stratégiques, opérationnelles ou financières (y compris sur les produits d'exploitation et/ou les flux de trésorerie disponibles).

Les risques et les incertitudes comprennent :

o les modifications au régime de réglementation aux termes duquel nous exerçons nos activités ou l'issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s'y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.4, Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l'industrie des communications , du rapport de gestion;

o la possibilité que le gouvernement permette le regroupement de concurrents au sein de notre industrie ou, à l'inverse, qu'il intervienne dans l'intention d'accroître davantage la concurrence, notamment par l'intermédiaire de l'accès de gros obligatoire, y compris les installations de fibres optiques jusqu'aux locaux de l'abonné;

o les interventions supplémentaires possibles du gouvernement relatives aux tarifs, y compris les frais d'utilisation supplémentaire de données Internet et les frais d'itinérance;

o les modifications apportées à la législation fédérale ou provinciale ou à son application (notamment à la législation en matière de protection des consommateurs);

o la présentation d'une nouvelle loi sur la protection de la vie privée par les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux, ou dans des pays autres que le Canada où nous exerçons nos activités, qui pourrait élargir ou modifier de façon importante la portée des droits des consommateurs à la protection de la vie privée, comprendre de nouvelles sanctions administratives pécuniaires considérables et un droit d'action en matière de protection de la vie privée, mettre en œuvre un nouveau régime de réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur privé, assorti de pouvoirs d'application importants;

o les menaces possibles visant l'autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de communications au Canada; o les menaces possibles liées à la capacité du CRTC d'appliquer des balises visant à protéger la concurrence, comme la

règle du statu quo et le Code sur la vente en gros , lesquelles visent à s'assurer que les entreprises intégrées verticalement traitent de façon équitable les concurrents qui exercent des activités de distributeurs de radiodiffusion et de services de programmation;

o les mesures réglementaires prises par le Bureau de la concurrence ou par d'autres organismes de réglementation; o l'attribution du spectre et la conformité aux licences, y compris notre conformité aux conditions de licence;

o les modifications apportées aux droits d'utilisation des licences de spectre et les décisions de politique concernant le spectre, notamment les restrictions concernant l'acquisition, la vente, la subordination, l'utilisation et le transfert de licences de spectre, le coût et la disponibilité du spectre et l'échéancier relatif à l'attribution du spectre, ainsi que les consultations en cours et futures et les décisions concernant les licences d'utilisation du spectre et les cadres législatifs régissant celles-ci ainsi que les enchères visant le spectre et l'attribution de celui-ci;

