TELUS accorde la priorité à la santé et à la sécurité des membres de l'équipe et des clients en instaurant une politique de vaccination contre la COVID-19

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui sa politique de vaccination à l'intention des membres de l'équipe au Canada. En tant qu'organisation à vocation sociale d'envergure mondiale et fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au pays, nous savons que les vaccins constituent le meilleur moyen de protéger l'équipe, les clients, les familles et la collectivité contre la COVID-19.



À compter du 1 er octobre, tous les membres de l’équipe TELUS et les visiteurs devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19 pour entrer dans les principaux immeubles de bureaux de TELUS.

À compter du 15 octobre, tous les membres de l'équipe qui travaillent à l'extérieur de leur domicile dans un environnement de première ligne (ex. boutique, clinique, service de soutien technique) devront être entièrement vaccinés contre la COVID-19 ou se soumettre au moins deux fois par semaine à un test antigénique rapide pour prouver qu'ils n'ont pas la COVID-19.

À compter de janvier 2022, les employés de bureau entièrement vaccinés auront l’occasion de retourner travailler dans un immeuble de TELUS à temps partiel ou à temps plein dans le cadre de notre politique novatrice Styles de travail, qui permet depuis 2006 aux membres de l’équipe de travailler au moment et à l’endroit où ils sont les plus efficaces. Les membres de l’équipe qui ne seront pas vaccinés continueront de travailler à domicile.



Cette décision est prise alors que le taux de vaccination continue d’augmenter au pays et que les membres de l’équipe sont largement en faveur de la vaccination. Dans un sondage mené en juin auprès de membres de l’équipe de différents secteurs, 89 pour cent des répondants ont déclaré s’être fait vacciner ou avoir l’intention de le faire – un résultat nettement supérieur à celui des autres sondages réalisés au Canada au cours de la même période.

Notre entreprise est un chef de file mondial en matière de vocation sociale qui s’efforce d’améliorer la santé et la qualité de vie de tous les Canadiens, et nous croyons que c’est la bonne chose à faire pour protéger les membres de l’équipe, leurs familles et nos clients. La science est claire : la vaccination permet de prévenir la maladie grave et sauve des vies, et constitue la meilleure façon de protéger notre équipe, nos clients et leurs proches.

Les membres de l’équipe qui travaillent à l’extérieur de leur domicile continueront de suivre des protocoles de sécurité mis en place par le Comité consultatif des questions médicales de TELUS et guidés par la santé publique et les données épidémiologiques. Les clients de TELUS peuvent continuer à demander qu’un employé de TELUS les aide à effectuer leur installation à domicile à distance par téléphone ou par vidéoconférence.

TELUS a lancé en 2006 son programme Styles de travail, qui offre aux membres de l’équipe la flexibilité de travailler au moment et à l’endroit où ils sont les plus efficaces. Avant la pandémie de COVID-19, 75 pour cent des membres de l’équipe au pays travaillaient parfois à distance. À présent, 95 pour cent de l’équipe et 99 pour cent des employés de notre centre d’appels national travaillent à la maison. Grâce à la politique novatrice Styles de travail de TELUS, les membres de l’équipe ne sont pas obligés de réintégrer les bureaux à temps plein. Actuellement, TELUS prévoit rouvrir les bureaux en janvier 2022. Les membres de l’équipe entièrement vaccinés pourront alors travailler dans un bureau lorsqu’ils voudront entrer en contact, collaborer et innover avec leur équipe et leurs collègues en personne et en toute sécurité.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays à l’échelle mondiale. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

