TELUS aide des millions de Canadiens à traverser la pandémie mondiale

TELUS est la seule entreprise de télécommunication au monde à figurer au dernier palmarès du Wall Street Journal pour son leadership en matière de sociocapitalisme.



En 2020, TELUS a versé 150 millions de dollars pour lutter contre la pandémie de COVID-19, a élargi ses programmes Branché pour l’avenir afin d’aider des millions de citoyens vulnérables et a lancé deux nouvelles unités d’affaires visant à produire des retombées sociales et économiques positives pour tous les Canadiens.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ce Mardi je donne, TELUS remercie tous les membres de son équipe pour les efforts remarquables qu’ils ont déployés afin de positionner l’entreprise comme chef de file mondial en matière de sociocapitalisme, et ce, durant une année de crise sans précédent marquée par l’incertitude. C’est grâce à la grande résilience de l’équipe et à son indéfectible engagement à produire des retombées positives pour la collectivité que nous pouvons annoncer avec fierté que TELUS est la seule entreprise de télécommunication à figurer au classement des 100 sociétés les mieux gérées dans le monde sur le plan de la durabilité du Wall Street Journal. TELUS se classe au 29e rang du palmarès global et au 15e rang dans la sous-catégorie du sociocapitalisme. Cette marque de reconnaissance de calibre mondial vient renforcer le leadership international de TELUS dans les domaines de la responsabilité sociale et de l’innovation philanthropique, environnementale et commerciale.

« L’équipe TELUS continue d’exceller, même dans les épreuves les plus difficiles. Au moment où les Canadiens avaient le plus besoin d’aide, nous avons répondu à l’appel avec passion et détermination afin de protéger et d’épauler nos collectivités et nos clients. En effet, l’équipe TELUS est guidée par la conviction profonde que réussir en affaires et faire le bien dans les collectivités vont de pair », souligne Darren Entwistle, président et chef de la direction à TELUS. « Nous sommes extrêmement fiers d’être la seule entreprise de télécommunication dans le monde et l’une des trois seules entreprises canadiennes à figurer au classement international des sociétés les mieux gérées dans le monde sur le plan de la durabilité du Wall Street Journal. Cette distinction souligne le leadership de TELUS en matière de sociocapitalisme, et témoigne de notre volonté de produire des retombées positives pour nos concitoyens sur les plans social, économique, environnemental et sanitaire, et de bâtir des collectivités plus fortes, plus saines et plus durables à l’échelle mondiale. »

TELUS doit sa position de chef de file du sociocapitalisme mondial à son engagement de longue date qui vise à tirer parti de la technologie pour produire des résultats exceptionnels sur le plan humain. Depuis 2000, l’équipe a versé l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, dont 736 millions de dollars et 1,4 million de jours de bénévolat. Chaque année, les membres de l’équipe TELUS actuels et retraités font un million d’heures de bénévolat dans leur collectivité et viennent en aide à plus de 4 000 organismes de bienfaisance. De plus, durant la dernière décennie, l’entreprise a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 31 pour cent et sa consommation d’énergie de 15 pour cent. Fidèle à ses pratiques durables de premier plan, elle s’est aussi engagée à rendre ses activités carboneutres d’ici 2030. C’est notamment grâce à ces efforts que le leadership de TELUS vis-à-vis du sociocapitalisme a été maintes fois reconnu, notamment par l’ indice mondial de durabilité Dow Jones et le classement 2020 de Forbes des meilleurs employeurs dans le monde .

Plus tôt cette année, quand les effets de la pandémie mondiale ont commencé à se faire sentir au pays, TELUS n’a pas hésité à lancer plusieurs initiatives afin d’aider tous les Canadiens. Globalement, l’entreprise a versé plus de 150 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19. Voici quelques exemples :

Nous avons fait don de plus de 14 000 appareils mobiles et forfaits (une valeur de plus de 9 millions de dollars) à des centaines d’organismes canadiens pour permettre aux citoyens les plus vulnérables, incluant les personnes âgées vivant dans un centre de soins de longue durée, de rester connectés pendant la pandémie.

Nous avons étendu à l’échelle nationale le programme Mobilité pour l’avenir, lequel procure un téléphone intelligent et un forfait TELUS gratuit pendant deux ans aux jeunes qui quittent leur famille d’accueil pour les aider à rester connectés.

Nous avons élargi encore davantage le programme Internet pour l’avenir afin de l’offrir aux clients de l’Est du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique qui vivent avec un handicap. Ceux-ci peuvent désormais rester connectés à domicile et en toute sécurité grâce au service Internet à près de 10 $ par mois.

Nous avons lancé des masques en tissu réutilisables ornés de motifs de la nature et d’animaux-vedettes de TELUS pour adultes et pour enfants sur telus.com et dans certaines boutiques TELUS à l’échelle du pays. Nous avons dépassé notre objectif de collecte de fonds en versant plus de 500 000 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 partout au Canada.

ornés de motifs de la nature et d’animaux-vedettes de TELUS pour adultes et pour enfants sur telus.com et dans certaines boutiques TELUS à l’échelle du pays. Nous avons dépassé notre objectif de collecte de fonds en versant plus de 500 000 $ à la afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 partout au Canada. Nous avons fait près de 1,2 million d’heures de bénévolat, en personne et à distance, pour renforcer le tissu social, qu’il s’agisse de coudre des masques et d’autres articles de protection individuelle pour les travailleurs de première ligne, de livrer des denrées et des fournitures à des banques alimentaires et à des familles dans le besoin, de donner du sang ou d’appeler des personnes âgées isolées.

Nous avons remis 13 000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires à des élèves canadiens dans le cadre du programme Des outils pour les jeunes en septembre.

En plus de ses investissements communautaires et philanthropiques, TELUS a récemment solidifié sa position de chef de file du sociocapitalisme en lançant le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur , un fonds d’investissement à vocation sociale de 100 millions de dollars qui vise à financer les idées les plus intéressantes, novatrices et courageuses d’entreprises émergentes responsables et durables. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur est l’un des fonds à vocation sociale les plus importants dans le monde. Il favorisera l’innovation sociale au Canada grâce à des investissements dans des entreprises qui génèrent à la fois des rendements financiers et des retombées sociales avantageuses.

TELUS a également annoncé le lancement de TELUS Agriculture , une nouvelle unité d’affaires chargée de concevoir des solutions novatrices pour l’industrie agricole grâce aux technologies connectées. Le lancement de TELUS Agriculture témoigne de la vocation sociale solidement ancrée de TELUS. Ici, il s’agit de tirer parti des technologies de pointe pour protéger et améliorer le système alimentaire mondial.

Pour en savoir plus sur la vocation sociale de TELUS, visitez telus.com/redonner . Pour vous renseigner sur l’engagement de TELUS en ce qui concerne la durabilité, visitez telus.com/durabilite .

