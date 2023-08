Croissance totale du nombre de clients de 293 000, une hausse de 46 000 par rapport à l’an dernier et un record pour un deuxième trimestre, grâce à la forte demande à l’égard de notre gamme de services mobiles et fixes de pointe



Solides résultats pour les services mobiles, dont le nombre de mises en service nettes de téléphones mobiles à 110 000, notre meilleur résultat pour un deuxième trimestre depuis 2010, et le nombre record de mises en service nettes d’appareils connectés pour un deuxième trimestre à 124 000; taux de désabonnement regroupé le plus faible du secteur à 0,91 pour cent, et croissance du PMAA de 1,8 pour cent

Excellent nombre de mises en service nettes de clients des services fixes pour un deuxième trimestre à 59 000, dont 35 000 nouveaux clients des services Internet, grâce à une fidélisation de premier plan de la clientèle et au réseau TELUS PureFibre

Solides résultats financiers trimestriels, notamment une croissance des produits d’exploitation consolidés et du BAIIA rajusté de 13 pour cent et de 5 pour cent, respectivement, et croissance du flux de trésorerie disponible de 36 pour cent; baisse de 61 pour cent du bénéfice net en raison d’une hausse de l’amortissement, des intérêts et des coûts de restructuration et autres coûts; hausse des produits d’exploitation et du BAIIA rajusté du secteur des solutions technologiques de TELUS de 14 pour cent et de 8,1 pour cent, respectivement

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,3636 $, une hausse de 7,4 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent, et rendement de plus de 6 pour cent par action

Objectif de croissance des produits d’exploitation consolidés et du BAIIA rajusté pour 2023 de 9,5 à 11,5 pour cent et de 7 à 8 pour cent, respectivement, ce qui reflète les perspectives annuelles mises à jour de TELUS International publiées en juillet; l’objectif implicite de croissance financière annuelle pour le secteur d’exploitation des solutions technologiques de TELUS demeure inchangé et vise à atténuer les déficits à court terme de TELUS International, qui se situent dans la tranche inférieure de la fourchette des prévisions initiales relatives aux produits d’exploitation consolidés et au BAIIA pour 2023

Mise à jour des prévisions relatives au flux de trésorerie disponible pour 2023, qui passe à environ 1,5 milliard de dollars, pour refléter la hausse considérable des coûts de restructuration liés aux programmes accélérés d’amélioration de la rentabilité mis en œuvre pour stimuler l’expansion du BAIIA, l’augmentation des marges et une croissance accélérée du flux de trésorerie, visant une réduction de l’effectif de 6 000 employés à l’échelle mondiale, ainsi que des économies annuelles supplémentaires prévues de plus de 325 millions de dollars; l’objectif de dépenses en immobilisations pour 2023, soit environ 2,6 milliards de dollars, reste inchangé

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation a publié aujourd’hui ses résultats non audités du deuxième trimestre de 2023. Les produits d’exploitation consolidés ont augmenté de 13 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent pour atteindre 4,9 milliards de dollars. Cette croissance a été stimulée par la hausse des produits d’exploitation tirés des services dans nos deux secteurs isolables : les solutions technologiques de TELUS et les solutions d’expérience client numérique (TELUS International). La croissance des produits d’exploitation tirés des services dans le secteur des solutions technologiques de TELUS a été stimulée par les facteurs suivants : i) croissance des produits d’exploitation tirés des services de santé découlant principalement de l’acquisition de LifeWorks le 1er septembre 2022; ii) hausse des produits d’exploitation tirés du réseau mobile attribuable à la croissance du nombre d’abonnés et à l’augmentation des produits d’exploitation tirés de l’itinérance, qui a essentiellement commencé au deuxième trimestre de 2022; iii) hausse des produits d’exploitation tirés des services de données fixes en raison de la croissance du nombre d’abonnés, des acquisitions d’entreprises et de l’augmentation des produits d’exploitation par client des services Internet. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des produits d’exploitation tirés des services de télévision et des services vocaux fixes traditionnels découlant principalement de la substitution technologique. La croissance des produits d’exploitation dans le secteur des solutions d’expérience client numérique découle à la fois de l’expansion des services offerts aux clients existants, de la croissance générée par les nouveaux clients, y compris les nouveaux clients gagnés grâce à l’acquisition de WillowTree le 3 janvier 2023, et de l’incidence favorable des taux de change. Ensemble, ces facteurs viennent contrebalancer les mesures prises par certains clients du secteur des solutions d’expérience client numérique pour réduire leur facture. Consultez la section « Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2023 » du présent communiqué pour obtenir une analyse des résultats relatifs aux solutions technologiques de TELUS et aux solutions d’expérience client numérique.



« Au deuxième trimestre, l’équipe TELUS a encore une fois démontré son excellence en matière d’exécution dans le secteur des solutions technologiques de TELUS, qui se distingue par la combinaison gagnante d’une croissance de la clientèle inégalée et d’excellents résultats financiers et opérationnels, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction. Le solide rendement de nos activités principales dans le secteur des télécommunications repose sur nos réseaux à large bande de premier plan à l’échelle mondiale et notre culture axée sur les clients, qui nous ont permis de connaître le meilleur deuxième trimestre de notre histoire, avec un total de 293 000 nouveaux abonnés nets, soit une hausse de 19 pour cent d’une année à l’autre, grâce à une forte demande à l’égard de notre gamme de services mobiles et fixes de pointe. Ce résultat englobe 110 000 mises en service nettes de téléphones mobiles, notre meilleur résultat pour un deuxième trimestre depuis 2010, un nombre record de 124 000 mises en service nettes d’appareils connectés et un solide nombre de mises en service nettes de clients des services fixes de 59 000 au deuxième trimestre, dont 35 000 nouveaux clients des services Internet, grâce à une fidélisation de premier plan de la clientèle et au réseau TELUS PureFibre. Notre croissance de la clientèle de premier plan témoigne d’un taux de fidélisation sans cesse inégalé dans le secteur pour nos gammes de produits mobiles et fixes. À cet égard, la détermination de notre équipe à offrir une expérience client exceptionnelle a entraîné encore une fois ce trimestre une fidélité de la clientèle élevée pour nos principales gammes de produits, notamment un taux de désabonnement regroupé visant les téléphones mobiles, les services mobiles postpayés, les services Internet TELUS PureFibre et les services vocaux résidentiels inférieur à 1 pour cent. Il convient de souligner que notre taux de désabonnement des services mobiles postpayés est inférieur à 1 pour cent pour une dixième année de suite, et que le taux de désabonnement des services Internet TELUS PureFibre est inférieur au seuil de 1 pour cent pour un 14e trimestre de suite. »

« Du côté de TELUS International, les pressions macroéconomiques croissantes ont eu une incidence temporaire sur la demande de services de la part de certains de nos clients importants du secteur de la technologie, qui revoient énergiquement leurs propres structures de coûts, ce qui ralentit le taux prévu de croissance des produits d’exploitation et des bénéfices pour 2023. En guise de réponse, l’équipe de TELUS International a mis en œuvre d’importants efforts d’amélioration de la rentabilité, y compris une réduction de l’effectif, pour faire face à la baisse des volumes de services, et crée des solutions supplémentaires fondées sur l’automatisation et l’IA générative afin d’optimiser davantage sa structure de coûts et ses occasions de vente sur le marché. Malgré ces défis à court terme, nous restons très optimistes à l’égard de la stratégie et des investissements de TELUS International. Cette confiance est amplifiée par les occasions intéressantes en matière de transformation numérique (surtout grâce à l’adoption de l’IA générative) et l’importance cruciale persistante des solutions différenciées d’expérience client numérique sur le marché, ce qui demeure un facteur très favorable à la croissance et à la rentabilité de TELUS International à moyen et à long terme. »

« L’unité d’affaires TELUS Santé a enregistré des produits d’exploitation de 428 millions de dollars au deuxième trimestre, ainsi qu’une croissance du BAIIA de 11 pour cent, après normalisation pour tenir compte de LifeWorks. Ces résultats témoignent de notre croissance continue et de l’envergure accrue de nos activités en santé depuis l’acquisition de LifeWorks en 2022, qui nous permettent de nous rapprocher de notre objectif de devenir l’entreprise axée sur le mieux-être la plus digne de confiance au monde. Par exemple, plus de 68 millions de personnes à l’échelle mondiale sont couvertes par nos programmes et nos services de santé, soit une hausse de près de 46 millions d’une année à l’autre. De plus, nous avons favorisé les résultats en matière de santé en effectuant près de 153 millions de transactions en santé numérique au cours du deuxième trimestre, une hausse de plus de 5 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent, et le nombre de nouveaux adhérents à nos programmes de soins virtuels est passé à 5,3 millions, une hausse de près de 50 pour cent par rapport à l’an dernier. Nous prévoyons que TELUS Santé poursuivra sa croissance durable et son expansion soutenue à long terme, grâce à l’intégration et à l’innovation de notre gamme de produits diversifiée et à la prestation de soins qui répondent aux besoins changeants de nos clients partout dans le monde. Depuis l’acquisition de LifeWorks, notre équipe s’est engagée à réaliser des synergies annualisées de 425 millions de dollars d’ici la fin de 2025, contre 250 millions de dollars auparavant. Nous prévoyons notamment de réaliser des synergies de coûts d’exploitation de 325 millions de dollars provenant de l’intégration continue, de l’optimisation de notre structure organisationnelle, de nos systèmes et de nos biens immobiliers, ainsi que des synergies de revenus à long terme de 100 millions de dollars découlant de la vente croisée de nos produits de santé auprès de la clientèle de TELUS Santé et à l’échelle de TELUS. Nous pourrons ainsi réinvestir dans la croissance de nos activités et améliorer notre rentabilité, tout en mettant l’accent sur la fourniture de solutions de santé et de mieux-être à la fois efficaces, sûres et inégalées à nos clients. À ce jour, nous avons réalisé des synergies annualisées combinées de 127 millions de dollars en vue de l’atteinte de notre objectif global. »

« Du côté de TELUS Agriculture & Biens de consommation, les produits d’exploitation de 79 millions de dollars au deuxième trimestre sont demeurés relativement stables d’une année à l’autre. Ce résultat témoigne du contexte difficile dans le marché vertical des agroentreprises en raison du ralentissement lié aux défis macroéconomiques et des produits d’exploitation tirés des services professionnels non récurrents de l’année précédente. Nous continuons de prévoir une progression de notre chiffre d’affaires au cours du deuxième semestre de 2023, qui devrait se solder par une croissance annuelle positive. Ce facteur, ainsi que les initiatives d’efficacité comme notre récente décision de faire passer TELUS Agriculture & Biens de consommation au sein de l’équipe TELUS Solutions d’affaires, est le reflet de notre détermination commune à faire croître de façon exponentielle ce secteur attrayant. TELUS Agriculture & Biens de consommation pourra tirer parti de l’expertise, de l’expérience, de la culture de haut rendement et de la compétence de l’équipe TELUS Solutions d’affaires. Nous pourrons ainsi accélérer nos efforts liés à notre philosophie Les clients d’abord, aux ventes, au marketing, aux réseaux de distribution et à la mise en marché. Nous profiterons aussi de nombreuses possibilités intéressantes de vente croisée. Grâce à ces changements, nous cherchons à accélérer et à développer de façon considérable les activités de TELUS Agriculture & Biens de consommation pour en faire un actif puissant de premier plan visant à devenir le plus grand fournisseur indépendant de technologies numériques et de données utiles au monde qui met en contact les clients (des producteurs aux consommateurs) dans les secteurs des produits agricoles, de l’alimentation et des produits emballés. »

« Dans le contexte de la transformation rapide de notre secteur et de la relation que nos clients veulent entretenir avec nous, nous annonçons aujourd’hui un investissement important dans une vaste initiative d’efficacité à l’échelle de TELUS. Il s’agit de notre réponse à l’évolution du contexte réglementaire, concurrentiel et macroéconomique actuel. Il est important de souligner que les investissements axés sur la transformation que nous réalisons avec prudence depuis plus d’une décennie pour établir la meilleure culture qui soit et offrir une expérience client inégalée dans le secteur sur nos réseaux mobiles et à large bande PureFibre de calibre mondial nous permettent maintenant d’accélérer nos plans déjà bien avancés visant à révolutionner le monde numérique et nos efforts continus de rationalisation des coûts d’exploitation. En outre, ils sont à l’origine d’importants gains d’efficacité économique qui contribueront à notre réussite future au profit des nombreuses parties prenantes que nous servons. Ces investissements nous permettront de garder notre position de chef de file sur le marché en stimulant l’innovation et la création de valeur pour nos clients, en réalisant une croissance rentable pour nos actionnaires et en appuyant les membres de notre équipe et les collectivités. Notre stratégie gagnante reste la même, et nos efforts de transformation seront renforcés par notre expérience reconnue de plusieurs décennies en matière de gestion des facteurs exogènes, qu’ils soient de nature réglementaire, concurrentielle ou macroéconomique ou, plus récemment, la pandémie mondiale. Notre résilience et notre capacité à adhérer au changement et à adapter continuellement notre façon de travailler sont les pierres angulaires de la culture de TELUS et continueront d’alimenter notre réussite future. C’est donc avec regret que nous visons une réduction d’effectif de 6 000 employés à l’échelle mondiale, représentant une réduction de 4 000 pour TELUS et 2 000 pour TELUS International, notamment par l’offre de primes de retraite anticipée et de départ volontaire. Compte tenu de l’ampleur de ce programme, nous prévoyons désormais des investissements de restructuration supplémentaires pouvant atteindre 475 millions de dollars en 2023. Le programme que nous annonçons aujourd’hui devrait permettre de réaliser des économies annuelles cumulatives de plus de 325 millions de dollars. Bien qu’il entraîne une faible dilution temporaire de notre flux de trésorerie disponible en 2023, il favorisera surtout une forte expansion du flux de trésorerie disponible dans les années à venir, ainsi que la progression de notre programme pluriannuel de croissance du dividende de premier ordre. »

« À TELUS, notre philosophie Nous donnons où nous vivons est aussi une pierre angulaire de notre culture mondialement reconnue et profondément ancrée dans l’ADN de l’entreprise, a poursuivi M. Entwistle. Cet engagement de longue date est attesté chaque année par les Journées du bénévolat de TELUS. En effet, plus de 80 000 membres de l’équipe actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis, ont collectivement fait du bénévolat dans 260 collectivités situées dans 32 pays jusqu’à présent dans le cadre de la 18e édition annuelle des Journées du bénévolat de TELUS. Grâce à eux, l’année 2023 représente notre plus grand élan de générosité à ce jour. Depuis 2000, la famille TELUS a effectué 2,2 millions de jours de bénévolat (plus que toute autre entreprise dans le monde), contribuant ainsi à améliorer la vie des gens de partout dans le monde. »

« Au cours du deuxième trimestre, face à un environnement hautement concurrentiel et à un contexte macroéconomique mondial difficile, notre équipe a su obtenir de solides résultats opérationnels et financiers pour nos activités principales dans le secteur des télécommunications, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers de TELUS. Tandis que nos activités au Canada continuent de démontrer notre excellence en matière d’exécution, nos marchés verticaux technologiques, notamment TELUS International et TELUS Agriculture & Biens de consommation, sont confrontés à un contexte difficile à court terme en raison des pressions macroéconomiques soutenues. Malgré cela, nous continuons de viser une forte croissance des produits d’exploitation et du BAIIA rajusté en 2023, comme en témoignent nos perspectives révisées récemment, et nous restons très optimistes à l’égard de nos perspectives de croissance alors que nous commençons à sortir du contexte économique actuel marqué par d’importantes pressions. Dans le cadre de notre engagement continu en matière d’efficacité, notre équipe reste axée sur la mise en place d’importantes réductions de coûts, comme en témoigne la mise en œuvre d’un important programme d’amélioration de la rentabilité qui cible tous les secteurs de l’organisation, en réaction au contexte réglementaire, concurrentiel et macroéconomique actuel. Bien qu’il s’agisse de décisions difficiles à prendre, elles sont nécessaires afin de stimuler l’innovation pour nos clients et d’assurer une croissance rentable pour notre entreprise et nos investisseurs. Ces programmes permettront d’améliorer de façon durable la marge du BAIIA et d’accroître le flux de trésorerie disponible à moyen et long terme. Nous prévoyons que les économies de coûts supplémentaires annualisées, qui s’élèveront au total à plus de 325 millions de dollars, seront réalisées principalement au cours des six prochains mois, ce qui renforcera notre bilan et la viabilité de notre programme pluriannuel de croissance du dividende. »

« Au deuxième trimestre, nous avons poursuivi l’exécution de notre programme de dépenses en immobilisations en faisant progresser l’empreinte du réseau TELUS PureFibre et notre couverture 5G, a déclaré M. French. Conformément à notre plan d’immobilisations, nous avons accéléré les investissements en cours d’exercice et nous prévoyons qu’environ 85 pour cent de notre objectif annuel de dépenses en immobilisations de 2,6 milliards de dollars sera réalisé au cours des trois premiers trimestres de l’année, avant un ralentissement des dépenses au cours du quatrième trimestre. Nous poursuivons l’expansion de notre réseau TELUS PureFibre, qui rejoint désormais environ 3,1 millions d’adresses, et de la couverture de notre réseau 5G, qui est maintenant accessible à environ 84 pour cent des Canadiens, notamment par des investissements continus visant à opérationnaliser nos actifs de spectre de la bande de 3 500 MHz. Ces investissements améliorent de façon importante notre expérience client de premier plan et notre position de chef de file en matière de réseau. Ils améliorent aussi notre position concurrentielle, ce qui stimule une croissance rentable de la clientèle de façon continue. »

« Alors que nous entamons le deuxième semestre de l’année, nous conservons une excellente position opérationnelle et financière, qui repose sur notre bilan solide et nos efforts d’amélioration de la rentabilité. Notre capacité à assurer le succès de notre programme de croissance du dividende témoigne de notre confiance à l’égard de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance à l’échelle mondiale et de notre capacité à générer une importante croissance durable du flux de trésorerie disponible. Notre souci de faire des remises de capital aux actionnaires tient compte de notre volonté constante d’investir de manière stratégique afin d’obtenir des avantages transformateurs pour l’ensemble des parties prenantes, notamment notre participation prévue à la vente aux enchères du spectre de 3 800 MHz à venir. Nous nous efforçons également de maintenir un solide bilan de façon à soutenir les investissements essentiels qui feront progresser notre stratégie de croissance et contribueront à notre réussite à long terme, aujourd’hui et demain », a conclu M. French.

Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le bénéfice net de 196 millions de dollars pour le trimestre représente une baisse de 61 pour cent, et le bénéfice par action (BPA) de base de 0,14 $ représente une baisse de 59 pour cent. Ces baisses ont été alimentées par les facteurs suivants : i) hausse de l’amortissement découlant de l’augmentation des immobilisations acquises dans le cadre des acquisitions d’entreprises; croissance des immobilisations en appui à l’expansion de la portée de nos services à large bande, y compris nos investissements à long terme visant à raccorder les résidences et les entreprises au réseau TELUS PureFibre et à améliorer la couverture de la technologie 5G; croissance des mises en service d’abonnés des services Internet, de télévision et de sécurité; ii) hausse des coûts de financement découlant principalement de l’augmentation de l’encours de la dette à long terme, laquelle est attribuable en partie aux acquisitions d’entreprises et à une augmentation du taux d’intérêt en vigueur; iii) hausse des charges au titre des avantages sociaux des employés en raison de la hausse des coûts de restructuration découlant des programmes accélérés d’amélioration de la rentabilité. En ce qui concerne le BPA, les tendances relevées témoignent aussi de l’effet du nombre supérieur d’actions ordinaires en circulation. Si l’on exclut les coûts de restructuration et autres coûts, et les redressements d’impôt et autres redressements (voir la rubrique « Rapprochement du bénéfice net rajusté » du présent communiqué de presse), le bénéfice net rajusté de 273 millions de dollars a diminué de 35 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que le BPA de base rajusté de 0,19 $ a reculé de 41 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le bénéfice net rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR, et le BPA de base rajusté est un ratio non conforme aux PCGR. Pour obtenir des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué.

Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le BAIIA consolidé a diminué de 0,3 pour cent pour s’établir à environ 1,6 milliard de dollars, et le BAIIA rajusté a augmenté de 5,0 pour cent pour s’établir à 1,7 milliard de dollars. La croissance du BAIIA rajusté est attribuable aux facteurs suivants : i) hausse des produits d’exploitation tirés du réseau mobile attribuable à la croissance du nombre d’abonnés et à la reprise de l’itinérance; ii) croissance dans le secteur de la santé, y compris la contribution au BAIIA de l’acquisition de LifeWorks; iii) hausse des marges sur les services Internet et de sécurité qui découle principalement de la croissance du nombre d’abonnés; iv) réduction de l’effectif interne du secteur des solutions technologiques de TELUS. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les suivants : i) augmentation de la rémunération fondée sur le mérite; ii) hausse des coûts liés à l’expansion de nos capacités numériques, y compris l’augmentation du nombre de licences par abonnement et des coûts liés aux contractuels et à l’utilisation de l’infonuagique; iii) contribution inférieure du secteur des solutions d’expérience client numérique découlant principalement de la hausse des coûts de la prestation des services d’IA en raison de la complexité accrue des tâches, et contribution inférieure de certaines régions, surtout l’Europe, en raison d’un déséquilibre temporaire lié à une réduction de la demande de services par certains de nos clients importants du secteur de la technologie, ces facteurs n’ayant été que partiellement compensés par nos efforts d’amélioration de la rentabilité; iv) baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux fixes traditionnels.

Pendant le deuxième trimestre, nous avons ajouté 293 000 nouveaux clients nets, une hausse de 46 000 par rapport à la même période de l’exercice précédent, ce qui comprend 110 000 téléphones mobiles et 124 000 appareils connectés, ainsi que 35 000 clients des services Internet, 15 000 clients des services de sécurité et 17 000 clients des services de télévision. Ce résultat a été contrebalancé en partie par une perte de 8 000 clients des services vocaux résidentiels. Le nombre total d’abonnés des solutions technologiques de TELUS, qui se chiffre à 18,5 millions, a augmenté de 7,0 pour cent au cours des 12 derniers mois en raison d’une hausse de 3,9 pour cent du nombre d’abonnés ayant un téléphone mobile qui se chiffre à environ 9,8 millions et d’une hausse de 22 pour cent du nombre d’abonnés ayant un appareil connecté qui se chiffre à plus de 2,7 millions. De plus, le nombre de connexions Internet a augmenté de 9,3 pour cent au cours des 12 derniers mois et se situe maintenant à plus de 2,5 millions de connexions clients. Le nombre de clients des services de sécurité a connu une hausse de 9,7 pour cent pour s’établir à plus de 1 million et la clientèle des services de télévision a connu une hausse de 4,7 pour cent pour atteindre plus de 1,3 million.

Dans le secteur des soins de santé, à la fin du deuxième trimestre de 2023, les adhérents admissibles aux soins virtuels se chiffraient à 5,3 millions et le nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé était supérieur à 68 millions, une hausse respective de 47 pour cent et de 45,9 millions au cours des 12 derniers mois. Les transactions en santé numérique se sont chiffrées à 152,9 millions au deuxième trimestre de 2023, soit une hausse de 5,2 pour cent par rapport au deuxième trimestre de 2022.

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 1,1 milliard de dollars a diminué de 11 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de la hausse des intérêts payés. Le flux de trésorerie disponible de 279 millions de dollars pour le trimestre a augmenté de 36 pour cent par rapport à la même période de l’exercice précédent. La hausse du flux de trésorerie disponible découle principalement de la réduction des dépenses en immobilisations et de la croissance du BAIIA rajusté, lesquelles ont été compensées en partie par la hausse des intérêts payés en espèces et la hausse des coûts de restructuration et autres coûts, y compris les montants forfaitaires découlant de la ratification de la nouvelle convention collective entre le STT et TELUS, qui ont été comptabilisés au premier trimestre de 2023. La hausse du flux de trésorerie est également attribuable aux programmes d’amélioration de la rentabilité en cours. Notre définition de « flux de trésorerie disponible », qui n’est pas harmonisée dans le secteur, n’est pas visée par les normes comptables qui n’ont aucune incidence sur la trésorerie.

Les dépenses en immobilisations consolidées de 807 millions de dollars, y compris un montant de 12 millions de dollars se rapportant au développement immobilier, ont diminué de 23 pour cent au deuxième trimestre de 2023. Le secteur des solutions technologiques de TELUS a été à l’origine de 251 millions de dollars de cette baisse, laquelle est principalement attribuable au ralentissement prévu de la construction des réseaux mobiles et à fibre optique, conformément aux objectifs de construction de 2023, comparativement aux investissements accélérés au cours du deuxième trimestre de 2022. Nos dépenses en immobilisations ont généré les résultats suivants : i) croissance du nombre d’abonnés des services Internet, de télévision et de sécurité, ainsi que du nombre d’adresses reliées à notre réseau à fibre optique; ii) élargissement de la couverture de notre réseau 5G; iii) expansion de nos offres de produits de santé, y compris l’acquisition de LifeWorks, et de nos capacités d’intégration d’entreprises; iv) amélioration du développement de produits et du développement numérique afin d’améliorer la capacité et la fiabilité des systèmes. Les dépenses en immobilisations liées au développement immobilier du secteur des solutions technologiques de TELUS ont augmenté de 8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 en raison de l’augmentation des dépenses visant à soutenir la construction de projets pluriannuels, notamment TELUS Ocean. Au 30 juin 2023, le réseau TELUS PureFibre couvrait environ 3,1 millions d’adresses et notre réseau 5G couvrait 84 pour cent de la population canadienne. Nous ne comptons que très peu d’anciens câbles gainés de plomb; ces câbles représentent en fait moins de 0,3 pour cent de notre réseau. Nous avons éliminé un grand nombre de câbles gainés de plomb, et nous en éliminerons un plus grand nombre encore à mesure que progressent nos activités de retrait du réseau de cuivre. La majorité des câbles gainés de plomb restants sont à l’intérieur d’une structure souterraine de conduits confinés (chambre des câbles) et sont inaccessibles au public.

Aperçu des résultats financiers consolidés

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-dessous et à moins d’indication contraire Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2023 2022 pourcentage Produits d’exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 4 934 4 373 12,8 Produits d’exploitation et autres produits 4 946 4 401 12,4 Total des dépenses d’exploitation 4 364 3 639 19,9 Bénéfice net 196 498 (60,6) Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 200 468 (57,3) Bénéfice net rajusté(1) 273 422 (35,3) BPA de base (en dollars) 0,14 0,34 (58,8) BPA de base rajusté(1) (en dollars) 0,19 0,32 (40,6) BAIIA(1) 1 588 1 593 (0,3) BAIIA rajusté(1) 1 703 1 622 5,0 Dépenses en immobilisations(2) 807 1 054 (23,4) Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 117 1 250 (10,6) Flux de trésorerie disponible(1) 279 205 36,1 Connexions d’abonnés totales aux services de télécommunication(3) (en milliers) 18 529 17 323 7,0 Nombre de personnes couvertes par nos solutions de santé(4) (en millions) 68,3 22,4 v. n.

Annotation utilisée dans le tableau ci-dessus : v. n. – valeur négligeable.

(1) Il s’agit de mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et d’autres mesures financières déterminées qui n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS de l’IASB et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures utilisées par d’autres émetteurs. Pour obtenir des définitions et des explications approfondies de ces mesures, consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées » du présent communiqué. (2) Les dépenses en immobilisations comprennent les actifs achetés, à l’exclusion des actifs loués faisant l’objet d’un droit d’utilisation, mais qui n’ont pas encore été payés. Par conséquent, ces dépenses diffèrent des paiements en trésorerie au titre des immobilisations, à l’exclusion des licences de spectre, comme l’indiquent les états financiers consolidés intermédiaires. Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus. (3) La somme des abonnés actifs ayant un téléphone mobile, des abonnés actifs ayant un appareil connecté, des abonnés actifs des services Internet, des abonnés actifs des services vocaux résidentiels, des abonnés actifs des services de télévision et des abonnés actifs des services de sécurité est mesurée à la fin des périodes respectives selon les renseignements provenant des systèmes de facturation et d’autres systèmes sources. Le 1er janvier 2023, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d’abonnés ayant un téléphone mobile en y retirant 50 000 abonnés et le nombre d’abonnés ayant un appareil connecté en y ajoutant 82 000 abonnés à la suite d’un examen. Le 1er janvier 2023, nous avons rajusté de manière prospective le nombre d’abonnés des services Internet en y ajoutant 70 000 abonnés en raison d’acquisitions d’entreprises. (4) Au cours du troisième trimestre de 2022, nous avons ajouté 36,9 millions de personnes couvertes par nos solutions de santé dans le cadre de l’acquisition de LifeWorks.

Faits saillants des activités du deuxième trimestre de 2023



Solutions technologiques de TELUS

Les produits d’exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS (découlant de contrats établis avec les clients) ont augmenté de 510 millions de dollars ou 14 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de la hausse des produits d’exploitation tirés des services de santé, du réseau mobile, des services de données fixes, de l’équipement des services mobiles et d’autres services et de l’équipement des services fixes et d’autres services, comme il est décrit ci-dessous. Cette hausse a été contrebalancée partiellement par la baisse des produits d’exploitation tirés des services vocaux fixes et des services liés à l’agriculture et aux biens de consommation.

Le BAIIA lié aux solutions technologiques de TELUS a augmenté de 40 millions de dollars ou 2,9 pour cent au deuxième trimestre de 2023, tandis que le BAIIA rajusté lié aux solutions technologiques de TELUS a augmenté de 115 millions de dollars ou 8,1 pour cent, ce qui témoigne d’une hausse de la contribution directe et de la réduction de l’effectif interne du secteur des solutions technologiques de TELUS. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les suivants : i) hausse des coûts associés aux acquisitions d’entreprises, y compris le nombre supérieur de membres de l’équipe; ii) augmentation de la rémunération fondée sur le mérite; iii) services supplémentaires offerts par le secteur des solutions d’expérience client numérique; iv) hausse des coûts liés à l’expansion de nos capacités numériques, y compris l’augmentation du nombre de licences par abonnement et des coûts liés aux contractuels et à l’utilisation de l’infonuagique.

Produits et services mobiles

Les produits d’exploitation tirés du réseau mobile ont augmenté de 95 millions de dollars ou 5,9 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de la croissance du nombre d’abonnés ayant un téléphone mobile et du nombre d’abonnés ayant un appareil connecté, de la reprise des produits d’exploitation tirés de l’itinérance attribuable à l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie qui a essentiellement commencé au deuxième trimestre de 2022, ainsi que de l’augmentation du prix des forfaits de base.

Les produits d’exploitation tirés de l’équipement des services mobiles et d’autres services ont augmenté de 60 millions de dollars ou 13 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de la hausse des volumes de contrats et de l’incidence des ventes de téléphones intelligents à valeur supérieure.

La contribution directe des produits et services mobiles du secteur des solutions technologiques de TELUS a augmenté de 102 millions de dollars ou 6,9 pour cent au deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de la croissance du nombre d’abonnés des services mobiles, de la hausse des marges sur les services d’itinérance attribuable à l’augmentation des voyages internationaux et de la hausse des marges sur l’équipement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des commissions découlant de l’augmentation de l’achalandage dans les magasins de détail.

Le produit moyen par appareil d’abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles était de 58,80 $ au deuxième trimestre de 2023, ce qui constitue une hausse de 1,06 $ ou 1,8 pour cent pour le trimestre. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des produits d’exploitation tirés de l’itinérance en raison de l’augmentation des voyages internationaux, qui ont repris de façon marquée à partir du deuxième trimestre de 2022. Le PMAA à l’échelle nationale a légèrement augmenté en raison de nos efforts soutenus visant à accroître les mises en service à valeur supérieure, lesquels ont été contrebalancés en partie par les rabais pour la famille et les crédits de regroupement de services offerts aux clients, ainsi que la baisse des produits d’exploitation tirés des frais d’utilisation excédentaire à mesure que les clients continuent d’opter pour des lots de données plus volumineux ou illimités dans leurs forfaits.

Les mises en service brutes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 376 000 au deuxième trimestre de 2023, soit une augmentation de 56 000 ou 18 pour cent, laquelle est principalement attribuable à la croissance des mises en service brutes des services postpayés découlant de l’augmentation de l’achalandage dans les magasins de détail, de l’intensification des activités promotionnelles sur le marché et de la croissance de la population canadienne.

Les mises en service nettes de téléphones mobiles se sont chiffrées à 110 000 au deuxième trimestre de 2023, soit une augmentation de 17 000 ou 18 pour cent, car la hausse des mises en service brutes de téléphones mobiles a été partiellement atténuée par la hausse du taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles, comme il est décrit ci-dessous.

Le taux de désabonnement lié aux téléphones mobiles était de 0,91 pour cent au deuxième trimestre de 2023, par rapport à 0,81 pour cent au deuxième trimestre de 2022, surtout en raison de l’augmentation du nombre de clients qui changent de fournisseur découlant de l’augmentation de l’achalandage dans les magasins de détail et en raison de l’intensification des activités promotionnelles sur le marché, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, l’augmentation des voyages par rapport aux périodes précédentes a entraîné une hausse des désabonnements du service prépayé liés à des voyages au cours du deuxième trimestre. Ces facteurs ont été atténués partiellement par nos efforts soutenus en matière de rétention de la clientèle grâce à la qualité inégalée de notre service et de notre réseau, au succès de nos offres promotionnelles et à nos offres groupées.

Les mises en service nettes d’appareils connectés se sont chiffrées à 124 000 au deuxième trimestre de 2023, soit une augmentation de 32 000 ou 35 pour cent, en raison de la hausse des connexions IdO et des ventes d’autres appareils connectés comme les tablettes et les appareils Internet mobile.

Produits et services fixes

Les produits d’exploitation tirés des services de données fixes ont augmenté de 67 millions de dollars ou 6,2 pour cent au deuxième trimestre de 2023. Cette hausse est attribuable aux facteurs suivants : i) augmentation du nombre d’abonnés des services Internet, de sécurité et de télévision; ii) acquisitions d’entreprises; iii) augmentation des produits d’exploitation par client découlant du passage à des vitesses Internet plus rapides et à des forfaits à tarif plus élevé. Cette croissance a été contrebalancée en partie par la diminution des produits d’exploitation tirés des services de télévision par client en raison de la proportion accrue de clients qui choisissent de plus petits forfaits télévisuels et de la substitution technologique.

Les produits d’exploitation tirés des services vocaux fixes ont diminué de 11 millions de dollars ou 5,5 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison du déclin continu des produits tirés des services vocaux traditionnels qui s’explique par la substitution technologique et les changements de prix des forfaits. Cette baisse a été atténuée partiellement par le succès de nos offres de regroupement de services, nos efforts de fidélisation et le passage des services traditionnels aux services IP.

Les produits d’exploitation tirés de l’équipement des services fixes et d’autres services ont augmenté de 10 millions de dollars ou 8,3 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison d’une hausse des volumes de ventes dans les segments consommateurs et affaires et d’une baisse des rabais sur l’équipement sur place des consommateurs.

La contribution directe des produits et services fixes du secteur des solutions technologiques de TELUS a augmenté de 155 millions de dollars ou 14 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison de la croissance dans le domaine de la santé, y compris les acquisitions d’entreprises et la croissance interne, et de la hausse des marges sur les services Internet, de données et de sécurité qui découle principalement de la croissance du nombre d’abonnés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des marges sur les services de télévision et les services vocaux traditionnels découlant principalement de la substitution technologique.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de télévision s’est établi à 35 000 au deuxième trimestre de 2023, une hausse de 1 000 ou 2,9 pour cent, en raison du nombre élevé de mises en service dans le marché affaires et du nombre impressionnant de mises en service brutes générées par nos offres de regroupement de services dans le marché consommateurs. Cette croissance a été contrebalancée en partie par une hausse du taux de désabonnement attribuable à l’incidence des pressions macroéconomiques sur les décisions d’achat des consommateurs.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de télévision s’est chiffré à 17 000 au deuxième trimestre de 2023, une hausse de 2 000 ou 13 pour cent. Cette hausse a été alimentée par nos offres diversifiées, mais contrebalancées en partie par la hausse du taux de désabonnement attribuable aux mêmes facteurs qui ont influé sur les services Internet.

Le nombre net de nouveaux abonnés des services de sécurité s’est établi à 15 000 au deuxième trimestre de 2023, une baisse de 5 000 ou 25 pour cent. Cette baisse a été alimentée par la hausse du taux de désabonnement attribuable aux mêmes facteurs qui ont influé sur les services Internet et de télévision, mais compensée en partie par le succès de nos offres de regroupement de services et par notre gamme diversifiée de produits et de services.

Les pertes nettes d’abonnés des services vocaux résidentiels se sont chiffrées à 8 000 abonnés au deuxième trimestre de 2023, par rapport à 7 000 durant la même période de l’exercice précédent. Nos offres groupées et à prix inférieur ont permis d’atténuer les pertes et de réduire le remplacement des services vocaux résidentiels par des services mobiles et Internet.

Services de santé

Par l’intermédiaire de TELUS Santé, nous tirons parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, facilitons l’accès aux soins et révolutionnons la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, nous améliorons la collaboration, l’efficacité et la productivité dans tout l’écosystème des soins de santé. Nous progressons ainsi vers l’atteinte de notre objectif : transformer les soins de santé et donner aux Canadiens les moyens de prendre leur santé en main.

Les produits d’exploitation tirés des services de santé ont augmenté de 291 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 en raison des facteurs suivants : i) acquisition de LifeWorks; ii) adoption continue de nos solutions de soins virtuels; iii) croissance de nos solutions de pharmacie traditionnelles, en raison d’une augmentation de la demande à l’égard de notre logiciel de gestion d’officine et d’une augmentation des prix.

À la fin du deuxième trimestre de 2023, le nombre de personnes couvertes par nos programmes de santé s’élevait à 68,3 millions, une hausse de 45,9 millions au cours des 12 derniers mois, laquelle est principalement attribuable à l’ajout de 36,9 millions de personnes couvertes dans le cadre de notre acquisition de LifeWorks au troisième trimestre de 2022, ainsi qu’à une saine croissance à la suite de l’acquisition attribuable à la fois aux nouveaux clients et aux clients existants dans toutes nos régions. Dans la foulée de la croissance interne, le nombre de personnes couvertes a aussi augmenté en raison de la demande soutenue de solutions virtuelles et de dossiers de santé personnels.

À la fin du deuxième trimestre de 2023, 5,3 millions d’adhérents étaient inscrits à nos services de soins de santé virtuels, soit une hausse de 1,7 million au cours des 12 derniers mois en raison de l’adoption continue de nos solutions virtuelles permettant aux Canadiens et à d’autres personnes de recevoir des soins de santé et de mieux-être en toute sécurité.

Les transactions en santé numérique se sont chiffrées à 152,9 millions au deuxième trimestre de 2023, soit une augmentation de 7,5 millions pour le trimestre, laquelle est principalement attribuable à une augmentation de l’utilisation du service payant d’échange de données de santé entre notre système de gestion des régimes d’assurance maladie et les fournisseurs de soins découlant de la demande accrue de services de santé facultatifs de la part des patients.



Services liés à l’agriculture et aux biens de consommation

TELUS Agriculture & Biens de consommation fournit des solutions numériques novatrices et des données exploitables qui renforcent la chaîne d’approvisionnement mondiale afin de favoriser l’efficacité des processus de production et d’améliorer la salubrité, la qualité et la durabilité des aliments et des biens de consommation. Fait à noter, ces efforts permettent aussi d’améliorer la traçabilité jusqu’au consommateur final, ce qui favorise encore davantage les résultats dans le secteur alimentaire.

Les produits d’exploitation tirés des services liés à l’agriculture et aux biens de consommation ont diminué de 2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 en raison du contexte difficile temporaire, notamment la faiblesse des abonnements à notre logiciel-service de gestion des revenus pour les fabricants de biens de consommation et la diminution des occasions dans l’entonnoir de vente, compte tenu des défis macroéconomiques. Nos produits d’exploitation tirés de l’agriculture et des biens de consommation sont obtenus en grande partie en dollars américains. Comparativement à l’année 2022, le dollar canadien s’est déprécié par rapport au dollar américain en 2023, ce qui a entraîné une hausse des produits d’exploitation déclarés pour ces périodes.

Solutions d’expérience client numérique (TELUS International)

Les produits d’exploitation tirés des solutions d’expérience client numérique (découlant de contrats établis avec les clients) ont augmenté de 51 millions de dollars ou 7,6 pour cent au deuxième trimestre de 2023, grâce à la croissance enregistrée auprès de nos clients du marché des technologies et des jeux et de clients d’autres marchés verticaux, comme il est indiqué ci-dessous. De plus, l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien a entraîné un effet favorable des taux de change sur nos résultats d’exploitation dans le secteur des solutions d’expérience client numérique. Les produits d’exploitation découlant des contrats en dollar américain, en euro et en d’autres devises seront touchés par la variation des taux de change.

Les produits d’exploitation tirés du marché vertical des technologies et des jeux ont augmenté de 32 millions de dollars ou 8,7 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison de la croissance continue enregistrée auprès d’un certain nombre de nos clients du marché des technologies et de l’ajout de nouveaux clients. Cette croissance a été contrebalancée en partie par la baisse des produits d’exploitation tirés de notre deuxième client en importance.

Les produits d’exploitation tirés du marché vertical des communications et des médias ont augmenté de 28 millions de dollars ou 15 pour cent au cours du deuxième trimestre de 2023, surtout en raison de l’augmentation des services fournis au segment des solutions technologiques de TELUS et de l’ajout de nouveaux clients découlant de l’acquisition de WillowTree.

Les produits d’exploitation tirés du marché vertical du commerce électronique et des technologies financières ont diminué de 9 millions de dollars ou 9,2 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison d’une baisse du volume de services offerts aux clients du segment des technologies financières.

Les produits d’exploitation tirés du marché vertical des services bancaires, des services financiers et de l’assurance ont diminué de 14 millions de dollars ou 22 pour cent au deuxième trimestre de 2023 en raison de la baisse du volume de services fournis à une institution financière cliente d’envergure internationale, laquelle a été partiellement compensée par l’ajout de nouveaux clients découlant de l’acquisition de WillowTree.

Les produits d’exploitation tirés du marché vertical des soins de santé ont augmenté de 36 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, ce qui s’explique principalement par l’augmentation des services fournis à l’unité d’affaires des soins de santé du segment des solutions technologiques de TELUS.

Le BAIIA lié aux solutions d’expérience client numérique a diminué de 45 millions de dollars ou 26 pour cent au deuxième trimestre de 2023, tandis que le BAIIA rajusté lié aux solutions d’expérience client numérique a diminué de 34 millions de dollars ou 19 pour cent au cours de la même période. Ces diminutions sont principalement attribuables à un déséquilibre des coûts découlant d’une réduction de la demande de services par certains de nos clients importants du secteur de la technologie, surtout en Europe, ainsi qu’à la hausse des coûts de la prestation des services d’IA en raison de la complexité accrue des tâches. Ces facteurs combinés n’ont été que partiellement compensés par les efforts que nous avons déployés au deuxième trimestre de 2023 pour améliorer la rentabilité.



Faits saillants de la Société

Au nom de ses clients, de ses actionnaires et de son équipe, TELUS contribue à l’économie canadienne et investit de façon importante dans les collectivités qu’elle sert et où vivent et travaillent les membres de son équipe. Par exemple :

En payant, recueillant et versant environ 1,3 milliard de dollars en taxes et impôts pendant les six premiers mois de 2023 au profit des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales au pays. Ce montant est constitué d’impôts sur le bénéfice des sociétés, de taxes de vente, d’impôts fonciers, de la part de l’employeur des cotisations sociales et de divers droits réglementaires. Depuis 2000, nous avons versé plus de 35 milliards de dollars en taxes et impôts.

En investissant 1,5 milliard de dollars sous forme de dépenses en immobilisations, principalement dans les collectivités de partout au Canada, au cours des six premiers mois de 2023, et plus de 52 milliards de dollars depuis 2000.

En versant environ 53 millions de dollars de frais de renouvellement du spectre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada au cours des six premiers mois de 2023. Depuis 2000, nos remises visant les taxes et le spectre versées aux gouvernements et aux municipalités du Canada ont totalisé environ 42 milliards de dollars.

En engageant des dépenses d’exploitation de 4,8 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023, notamment par l’achat d’environ 3,2 milliards de dollars de produits et services. Depuis 2000, nous avons dépensé respectivement 154 milliards de dollars et 104 milliards de dollars dans ces secteurs.

En versant aux membres de l’équipe des salaires totalisant environ 2 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2023, y compris la rémunération et les avantages sociaux des employés, et 139 millions de dollars en cotisations sociales. Depuis 2000, TELUS a versé un total de 59 milliards de dollars en salaires aux membres de l’équipe.

En versant, au cours du premier semestre de 2023, plus de 1 milliard de dollars en dividendes déclarés aux actionnaires particuliers, aux détenteurs de fonds communs de placement, aux pensionnés et aux investisseurs institutionnels. Depuis 2004, nous avons distribué environ 24 milliards de dollars aux actionnaires au moyen de nos programmes de dividendes et de rachats d’actions, dont plus de 18,6 milliards de dollars en dividendes et 5,2 milliards de dollars en rachats d’actions, soit plus de 16 $ par action.

Mise à jour des objectifs financiers consolidés de TELUS pour 2023

Les objectifs financiers consolidés de TELUS pour 2023 sont guidés par certaines cibles, politiques et orientations financières à long terme qui sont décrites à la rubrique 4.3 du rapport de gestion annuel de 2022.

Comme il a été annoncé le 13 juillet 2023, nous avons mis à jour nos objectifs de croissance des produits d’exploitation consolidés et du BAIIA rajusté pour l’exercice 2023 afin de tenir compte de la mise à jour des perspectives annuelles de TELUS International. TELUS International a revu à la baisse ses objectifs financiers annuels en raison des pressions macroéconomiques mondiales qui ont entraîné une baisse de la demande de services de la part de certains de ses clients importants, surtout dans le marché vertical de la technologie, ainsi que des retards dans la conversion de clients au sein de l’entonnoir de vente, car les clients revoient leurs propres structures de coûts, notamment en procédant à des réductions d’effectifs successives. Il convient de souligner que l’objectif implicite de croissance financière annuelle des produits d’exploitation tirés des solutions technologiques de TELUS demeure inchangé. TELUS est l’actionnaire contrôlant de TELUS International et, par conséquent, consolide les résultats financiers de celle-ci dans le secteur d’exploitation des solutions d’expérience client numérique de TELUS.

Le flux de trésorerie disponible est mis à jour aujourd’hui pour tenir compte de la hausse considérable des coûts de restructuration liés aux programmes accélérés d’amélioration de la rentabilité qui ont été mis en œuvre pour accroître la marge du BAIIA et l’expansion accélérée du flux de trésorerie à l’avenir. Notre objectif de dépenses en immobilisations pour 2023 reste inchangé.

Objectifs mis à jour pour 2023 Objectifs initiaux pour 2023 Produits d’exploitation(1) Croissance de 9,5 à 11,5 % Croissance de 11 à 14 % BAIIA rajusté Croissance de 7 à 8 % Croissance de 9,5 à 11 % Dépenses en immobilisations(2) Environ 2,6 G$

(inchangé) Environ 2,6 G$ Flux de trésorerie disponible Environ 1,5 milliard de dollars Environ 2,0 G$

(1) En 2023, nous formulons des prévisions relatives aux produits d’exploitation, exclusion faite des autres produits. Les produits d’exploitation de 2022 se sont chiffrés à 18 292 millions de dollars.

(2) Exclut la somme de 75 millions de dollars visant les initiatives de développement immobilier.

La description précédente concernant les objectifs financiers de TELUS pour 2023 constitue de l’information prospective visée par la mise en garde concernant les énoncés prospectifs se trouvant dans le rapport de gestion annuel de 2022 déposé sur SEDAR+ à la date des présentes, plus précisément à la rubrique 10 – « Risques et gestion des risques », laquelle est intégrée par renvoi aux présentes. Elle est fondée sur les attentes et les hypothèses de la direction qui sont énoncées à la rubrique 9.3 – « Hypothèses de TELUS pour 2023 » du rapport de gestion annuel de 2022 et qui sont mises à jour aux rubriques 9 et 10 de notre rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2023. Les renseignements qui suivent sont présentés dans le but d’aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2023 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d’autres fins.

Déclaration de dividende

Le conseil d’administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,3636 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 2 octobre 2023 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 8 septembre 2023. Le dividende trimestriel représente une hausse de 7,4 pour cent par rapport au dividende de 0,3386 $ par action déclaré un an plus tôt, conformément à notre programme pluriannuel de croissance du dividende.

Faits saillants relatifs à l’action communautaire

Redonner à la collectivité

En mai 2023, nous avons organisé la 18 e édition des Journées du bénévolat de TELUS MD dans 32 pays. Plus de 80 000 membres de l’équipe TELUS actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis, ont fait du bénévolat dans 260 collectivités, ce qui fait de l’édition de cette année notre plus grand élan de générosité à ce jour.

édition des Journées du bénévolat de TELUS dans 32 pays. Plus de 80 000 membres de l’équipe TELUS actuels et retraités, ainsi que leurs proches et amis, ont fait du bénévolat dans 260 collectivités, ce qui fait de l’édition de cette année notre plus grand élan de générosité à ce jour. Au cours du deuxième trimestre de 2023, TELUS, les membres de l’équipe, les clients et la Fondation TELUS pour un futur meilleur MD (la Fondation) ont permis de recueillir 5,1 millions de dollars en dons communautaires sous forme de contributions en argent et en nature afin de soutenir les efforts de secours aux sinistrés dans tout le pays, y compris les incendies de forêt en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest.

(la Fondation) ont permis de recueillir 5,1 millions de dollars en dons communautaires sous forme de contributions en argent et en nature afin de soutenir les efforts de secours aux sinistrés dans tout le pays, y compris les incendies de forêt en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest. La Fondation et les Comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada continuent de verser tout leur financement au profit d’initiatives de bienfaisance visant à aider les jeunes et les populations marginalisées. Pendant le premier semestre de 2023, la Fondation a eu une incidence directe sur la vie de plus de 650 000 jeunes en versant plus de 4 millions de dollars de subventions en appui à 315 projets réalisés par des organismes de bienfaisance enregistrés. Depuis sa création en 2018, la Fondation a versé 40 millions de dollars en dons aux collectivités afin d’aider plus de 14 millions de jeunes à réaliser leur plein potentiel.

Les Comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada et à l’étranger mandatent des dirigeants locaux pour formuler des recommandations concernant l’attribution des subventions à l’échelle locale. Ces subventions visent à soutenir des organismes de bienfaisance enregistrés qui viennent en aide aux jeunes par des programmes axés sur la santé, l’éducation ou la technologie. Depuis 2005, les 19 Comités d’investissement communautaire de TELUS ont remis 104 millions de dollars en dons au profit de 9 400 initiatives visant à fournir des ressources et du soutien à des citoyens défavorisés, surtout des jeunes, partout dans le monde.

Le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS verse des subventions destinées à des programmes sociaux, de santé ou communautaires autochtones. Pendant le premier semestre de 2023, le Fonds a attribué ses premières subventions de l’année à cinq organisations autochtones au Canada, pour un total de 100 000 $ de dons en espèces.



Donner les moyens d’agir aux Canadiens grâce à la connectivité

Au cours du premier semestre de 2023, nous avons continué de tirer parti de nos programmes Connectés pour l’avenir afin de soutenir les personnes marginalisées en améliorant à la fois leur accès à la technologie et aux soins de santé. Depuis le lancement de nos programmes, nous avons fourni de l’aide à 388 000 personnes. Au cours des six premiers mois de 2023, nous avons intégré 4 000 nouveaux foyers au programme Internet pour l’avenir MD . Depuis le lancement du programme en 2016, nous avons fourni un service Internet à prix réduit à plus de 50 500 foyers et à plus de 161 000 membres de familles et personnes âgées à faible revenu, personnes handicapées dans le besoin, réfugiés pris en charge par le gouvernement et jeunes quittant leur foyer d’accueil. Le programme Mobilité pour l’avenir MD offre des téléphones intelligents et des forfaits pour téléphones mobiles gratuits ou subventionnés aux jeunes qui doivent quitter leur foyer d’accueil en raison de leur âge et aux personnes âgées à faible revenu admissibles de partout au Canada. Au cours du premier semestre de 2023, nous avons intégré au programme plus de 4 000 jeunes, personnes âgées, femmes autochtones à risque, réfugiés pris en charge par le gouvernement et autres personnes marginalisées. Depuis le lancement de Mobilité pour l’avenir en 2017, le programme a permis d’apporter du soutien à 48 000 personnes. En juin 2023, nous avons élargi la portée de nos programmes Internet pour l’avenir et Mobilité pour l’avenir afin d’aider les réfugiés pris en charge par le gouvernement qui arrivent au Canada. En partenariat avec 13 organismes du Programme d’aide à la réinstallation qui fournissent des services à l’échelle nationale, le programme Mobilité pour l’avenir pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement offre un téléphone intelligent gratuit et un forfait de données subventionné, tandis que le programme Internet pour l’avenir pour les réfugiés pris en charge par le gouvernement offre un accès Internet haute vitesse à large bande subventionné. À ce jour, nous avons déjà aidé plus de 3 000 réfugiés pris en charge par le gouvernement. Les cliniques mobiles Santé pour l’avenir MC de TELUS sont maintenant à l’œuvre dans 24 collectivités au Canada et ont tenu 27 000 consultations pendant le premier semestre de 2023. Depuis le début du programme, nous avons permis la tenue de plus de 170 000 consultations au total pour aider à offrir des soins de santé primaires et des soins de santé mentale aux personnes en situation d’itinérance. En avril 2023, nous avons établi un partenariat avec la Mission Old Brewery afin de procéder au lancement de notre nouvelle clinique mobile à Montréal. La clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, aide les communautés et les résidents marginalisés de Montréal à obtenir des services de santé gratuits, ainsi qu’un soutien social et de l’aide au logement. En mai 2023, en partenariat avec Alberta Health Services et Services aux Autochtones Canada, nous avons redéployé notre clinique mobile d’Edmonton pour venir en aide aux personnes évacuées en raison d’incendies de forêt. Au cours des six premiers mois de 2023, notre programme Technologies pour l’avenir MC a permis à plus de 1 000 Canadiens handicapés de profiter d’une formation individuelle, de soutien personnalisé et de recommandations sur mesure concernant les appareils mobiles et les technologies d’assistance connexes, ainsi que de forfaits de services mobiles à prix réduit. Depuis le début du programme en 2017, nous avons permis à 7 500 personnes handicapées au Canada de recevoir une aide professionnelle pour utiliser ou contrôler leur appareil mobile de façon autonome et de profiter d’un rabais pour accessibilité sur les services mobiles de TELUS.

Nous avons continué d’aider les gens à rester en sécurité dans le cyberespace avec le programme TELUS AvertiMD. Au cours du premier semestre de 2023, plus de 73 000 personnes au pays et à l’étranger ont participé à des ateliers et à des événements virtuels de TELUS Averti visant à améliorer la littératie numérique et la sécurité en ligne, ce qui porte le nombre cumulatif de participants à plus de 636 000 personnes depuis le lancement du programme en 2013.



Prix récompensant le sociocapitalisme à l’échelle mondiale

En avril 2023, TELUS a été nommée parmi les 10 marques affichant la valeur la plus élevée au pays par Brand Finance Canada, pour une deuxième année de suite, avec une valeur de 10,3 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une hausse de 200 millions de dollars d’une année à l’autre et notre résultat le plus élevé jusqu’ici suivant une évaluation indépendante.

En mai 2023, nous avons reçu le prix Mercure pour la Stratégie de développement durable dans la catégorie Grande entreprise dans le cadre des Mercuriades 2023, qui célèbrent l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et le rendement des entreprises au Québec. Cette reconnaissance de la Fédération des chambres de commerce du Québec souligne notre position de chef de file en matière de développement durable dans le secteur.

En juin 2023, TELUS a été nommée pour la 17 e fois au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Figurant parmi les 10 premières positions, elle a été l’entreprise la mieux classée du secteur des télécommunications au Canada.

fois au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Figurant parmi les 10 premières positions, elle a été l’entreprise la mieux classée du secteur des télécommunications au Canada. En juin 2023, pour une cinquième année de suite, TELUS a été nommée l’entreprise de télécommunication la plus digne de confiance aux yeux des consommateurs canadiens selon l’indice de confiance Gustavson envers les marques.

En juin 2023, nous avons remporté les prix de la meilleure initiative de fidélisation écoresponsable et de la meilleure initiative de responsabilité sociale des entreprises pour notre programme TELUS Récompenses lors des prix International Loyalty Awards à Londres, au Royaume-Uni.



Accès à l’information sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, les représentants des médias et toute autre personne intéressée peuvent consulter ce communiqué sur les résultats trimestriels, le rapport de gestion, les diapositives sur les résultats trimestriels, la version audio et la transcription de la webdiffusion à l’intention des investisseurs, ainsi que des renseignements financiers supplémentaires à telus.com/investors .

La conférence téléphonique de TELUS sur les résultats du deuxième trimestre de 2023 aura lieu le vendredi 4 août 2023 à 12 h, HE (9 h, HP) et comprendra un exposé suivi d’une période de questions avec des analystes financiers. Les parties intéressées peuvent accéder à la webdiffusion à telus.com/investors . Un enregistrement audio sera accessible à compter d’environ 60 minutes après la téléconférence jusqu’au 4 septembre 2023 à minuit, au 1-855-201-2300. Veuillez utiliser le code d’accès à la conférence 46308# ainsi que le code d’accès à l’enregistrement 0113833#. La webdiffusion sera également archivée à telus.com/investors , et la transcription sera affichée sur le site web après quelques jours ouvrables.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu’au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation.

« TELUS », « Société » et « nous » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s’y prête ou l’exige, les filiales de celle-ci.

Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils portent entre autres sur nos objectifs et les stratégies déployées pour les atteindre, nos attentes relatives aux tendances dans le secteur des télécommunications, notamment en ce qui concerne la demande de données mobiles et la croissance continue du nombre d’abonnés au service Internet, ainsi que nos plans de financement, y compris notre programme pluriannuel de croissance du dividende. Les énoncés prospectifs se caractérisent généralement par des mots comme « hypothèse », « but », « prévisions », « objectif », « perspectives », « stratégie », « cible » et autres expressions semblables, par des verbes comme « viser », « anticiper », « croire », « s’attendre à », « s’efforcer », « planifier », « prévoir », « chercher » ou « estimer », ainsi que par l’emploi du conditionnel ou du futur. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d’exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Par nature, les énoncés prospectifs présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur des hypothèses, relatives entre autres à l’évolution de la situation et des stratégies économiques. Ces hypothèses étant susceptibles de se révéler inexactes, il est possible que nos résultats ou les événements diffèrent sensiblement des prévisions formulées expressément ou implicitement dans les énoncés prospectifs.

Nos hypothèses pour les prévisions de 2023, qui sont énoncées à la rubrique 9 du rapport de gestion annuel de 2022, restent les mêmes, à l’exception de ce qui suit :

Nos estimations révisées de la croissance économique en 2023 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 0,9 %, 0,5 %, 1,9 %, 0,5 % et 0,4 %, respectivement (par rapport à 0,6 %, 0,4 %, 1,5 %, 0,3 % et 0,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2022).

Nos estimations révisées du taux d’inflation annuel en 2023 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario sont de 3,6 %, 3,6 %, 3,4 % et 3,5 %, respectivement (par rapport à 3,7 %, 3,7 %, 3,8 % et 3,6 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2022).

Nos estimations révisées du taux de chômage annuel en 2023 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 5,6 %, 5,2 %, 6,0 %, 5,8 % et 4,6 %, respectivement (par rapport à 6,1 %, 5,6 %, 5,9 %, 6,6 % et 5,5 %, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2022).

Nos estimations révisées du nombre non ajusté de mises en chantier d’habitations en 2023 au Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec sont de 225 000, 42 000, 34 000, 80 000 et 49 000 logements, respectivement (par rapport à 212 000, 34 000, 31 000, 71 000 et 50 000 logements, respectivement, dans le rapport de gestion annuel de 2022).

L’incidence de ces estimations économiques et le moment de leur incidence dépendront des événements réels dans certains secteurs de l’économie canadienne.

En ce qui concerne le secteur des solutions d’expérience client numérique, nous prévoyons une optimisation continue de sa structure de coûts grâce aux solutions fondées sur l’automatisation et l’IA générative afin d’atténuer les défis à court terme découlant des pressions macroéconomiques mondiales persistantes. La croissance et la rentabilité à long terme seront stimulées par la différenciation des solutions d’expérience client numérique.

La capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées a été révisée, passant d’environ 35 millions de dollars à environ 28 millions de dollars, en raison de l’amélioration de la situation de capitalisation des régimes.

Notre hypothèse relative aux coûts de restructuration et autres coûts a été révisée, passant d’environ 275 millions de dollars à un montant allant jusqu’à 750 millions de dollars. Ce changement est attribuable aux programmes accélérés d’amélioration de la rentabilité mis en œuvre pour stimuler l’expansion du BAIIA, l’augmentation des marges et l’accélération de la croissance du flux de trésorerie.

L’hypothèse relative à l’impôt sur les bénéfices calculé selon le taux d’imposition prévu par la loi applicable a été revue à la baisse, passant de 24,7 à 25,3 % à 23,3 à 23,9 %, et l’hypothèse relative aux paiements d’impôt en espèces a été revue à la baisse, passant d’une fourchette d’environ 550 à 630 millions de dollars à une fourchette d’environ 420 à 500 millions de dollars. La révision à la baisse de l’hypothèse relative au taux d’imposition prévu par la loi applicable est principalement attribuable à la baisse des revenus gagnés dans les territoires où les taux d’imposition prévus par la loi sont élevés. La réduction de la fourchette relative aux paiements d’impôt en espèces est attribuable à la baisse de la prévision concernant le bénéfice net avant impôts.

En 2023, nous prévoyons un taux de change moyen de 1,00 euro contre 1,09 dollar américain, par rapport à notre hypothèse initiale d’un taux de change moyen de 1,00 euro contre 1,08 dollar américain.



Les risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que le rendement ou les événements s’écartent considérablement des énoncés prospectifs figurant aux présentes et dans d’autres documents déposés par TELUS ont entre autres trait à ce qui suit :

Les questions de réglementation , y compris les modifications au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités (dont le calendrier d’annonce ou de mise en œuvre fait l’objet d’incertitudes) ou l’issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s’y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l’industrie des communications », de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023, notamment : la possibilité que le gouvernement permette le regroupement de concurrents dans notre industrie ou, à l’inverse, que le gouvernement intervienne dans le but d’accroître davantage la concurrence, notamment par l’intermédiaire de l’accès de gros obligatoire; les interventions supplémentaires possibles du gouvernement relatives aux tarifs, y compris les frais d’utilisation excédentaire d’Internet et les frais d’itinérance; les lois fédérales et provinciales en matière de protection des consommateurs; le dépôt au Parlement d’un nouveau projet de loi fédéral sur la protection de la vie privée qui pourrait sensiblement étendre ou altérer la portée des droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée, imposer d’importantes sanctions administratives pécuniaires et créer un droit privé d’action, et prévoir la mise en œuvre d’un nouveau régime de réglementation régissant l’utilisation de l’intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur privé et conférant un important pouvoir de contrainte; les modifications apportées aux lois fédérales existantes; les menaces possibles visant l’autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de communications au Canada; les menaces possibles liées à la capacité du CRTC d’imposer des balises visant à protéger la concurrence comme la règle du statu quo et le Code sur la vente en gros, dont l’objectif est de s’assurer que les entreprises intégrées verticalement traitent de façon équitable les concurrents exerçant leurs activités à la fois en tant que distributeurs de radiodiffusion et fournisseurs de services de programmation; les mesures réglementaires prises par le Bureau de la concurrence ou par d’autres organismes de réglementation; l’attribution du spectre et la conformité aux licences, y compris la conformité aux conditions de licence; les modifications apportées aux droits d’utilisation des licences de spectre et les décisions de politique concernant le spectre, notamment les restrictions concernant l’acquisition, la vente, la subordination, l’utilisation et le transfert de licences de spectre, le coût et la disponibilité du spectre et l’échéancier d’attribution du spectre, ainsi que les consultations en cours et futures et les décisions concernant les cadres de délivrance de licences de spectre et de la politique du spectre, les enchères de spectre et l’attribution du spectre; un projet de loi qui permettrait au gouvernement d’interdire l’utilisation, sur les réseaux de télécommunications, d’équipement fabriqué par des sociétés désignées expressément, y compris Huawei et ZTE; un projet de loi imposant de nouvelles exigences en matière de signalement des incidents liés à la cybersécurité; la demande du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie qui enjoint aux fournisseurs de services de télécommunications, y compris TELUS, d’améliorer la résilience du réseau, ainsi que les instances du CRTC visant à évaluer la fiabilité et la résilience du réseau; les éventuelles limites imposées à l’égard des frais d’itinérance internationale et des frais liés aux services auxiliaires; les restrictions concernant la propriété et le contrôle d’actions ordinaires de TELUS Corporation (les « actions ordinaires ») par des non-Canadiens et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions; les modifications imprévues pouvant être apportées à l’actuel régime sur les droits d’auteur, lesquelles pourraient avoir une incidence sur les obligations des fournisseurs de services Internet ou des entreprises de radiodiffusion; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d’exploitant de cliniques de santé; et les risques liés à la qualité des soins et à la prestation des services assurés et non assurés. Les territoires dans lesquels nous exerçons nos activités, ainsi que les contrats que nous concluons [particulièrement les contrats conclus par TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS International »)], exigent que nous nous conformions ou que nous facilitions la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, à l’échelle tant locale qu’internationale. Se reporter à La performance financière de TELUS International, qui se répercute sur notre performance financière, ci-dessous.

, y compris les modifications au régime de réglementation en vertu duquel nous exerçons nos activités (dont le calendrier d’annonce ou de mise en œuvre fait l’objet d’incertitudes) ou l’issue des instances, des cas ou des enquêtes liés à son application, lesquels comprennent, sans s’y limiter, ce qui est décrit à la rubrique 9.1, « Faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires concernant l’industrie des communications », de notre rapport de gestion du deuxième trimestre de 2023, notamment : la possibilité que le gouvernement permette le regroupement de concurrents dans notre industrie ou, à l’inverse, que le gouvernement intervienne dans le but d’accroître davantage la concurrence, notamment par l’intermédiaire de l’accès de gros obligatoire; les interventions supplémentaires possibles du gouvernement relatives aux tarifs, y compris les frais d’utilisation excédentaire d’Internet et les frais d’itinérance; les lois fédérales et provinciales en matière de protection des consommateurs; le dépôt au Parlement d’un nouveau projet de loi fédéral sur la protection de la vie privée qui pourrait sensiblement étendre ou altérer la portée des droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée, imposer d’importantes sanctions administratives pécuniaires et créer un droit privé d’action, et prévoir la mise en œuvre d’un nouveau régime de réglementation régissant l’utilisation de l’intelligence artificielle (« IA ») dans le secteur privé et conférant un important pouvoir de contrainte; les modifications apportées aux lois fédérales existantes; les menaces possibles visant l’autorité de réglementation fédérale unitaire en matière de communications au Canada; les menaces possibles liées à la capacité du CRTC d’imposer des balises visant à protéger la concurrence comme la règle du statu quo et le Code sur la vente en gros, dont l’objectif est de s’assurer que les entreprises intégrées verticalement traitent de façon équitable les concurrents exerçant leurs activités à la fois en tant que distributeurs de radiodiffusion et fournisseurs de services de programmation; les mesures réglementaires prises par le Bureau de la concurrence ou par d’autres organismes de réglementation; l’attribution du spectre et la conformité aux licences, y compris la conformité aux conditions de licence; les modifications apportées aux droits d’utilisation des licences de spectre et les décisions de politique concernant le spectre, notamment les restrictions concernant l’acquisition, la vente, la subordination, l’utilisation et le transfert de licences de spectre, le coût et la disponibilité du spectre et l’échéancier d’attribution du spectre, ainsi que les consultations en cours et futures et les décisions concernant les cadres de délivrance de licences de spectre et de la politique du spectre, les enchères de spectre et l’attribution du spectre; un projet de loi qui permettrait au gouvernement d’interdire l’utilisation, sur les réseaux de télécommunications, d’équipement fabriqué par des sociétés désignées expressément, y compris Huawei et ZTE; un projet de loi imposant de nouvelles exigences en matière de signalement des incidents liés à la cybersécurité; la demande du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie qui enjoint aux fournisseurs de services de télécommunications, y compris TELUS, d’améliorer la résilience du réseau, ainsi que les instances du CRTC visant à évaluer la fiabilité et la résilience du réseau; les éventuelles limites imposées à l’égard des frais d’itinérance internationale et des frais liés aux services auxiliaires; les restrictions concernant la propriété et le contrôle d’actions ordinaires de TELUS Corporation (les « actions ordinaires ») par des non-Canadiens et la surveillance continue et la conformité à ces restrictions; les modifications imprévues pouvant être apportées à l’actuel régime sur les droits d’auteur, lesquelles pourraient avoir une incidence sur les obligations des fournisseurs de services Internet ou des entreprises de radiodiffusion; notre capacité à nous conformer aux règlements complexes et évolutifs visant les secteurs des soins de santé, des soins virtuels et des appareils médicaux dans les provinces et territoires où nous exerçons des activités, notamment à titre d’exploitant de cliniques de santé; et les risques liés à la qualité des soins et à la prestation des services assurés et non assurés. Les territoires dans lesquels nous exerçons nos activités, ainsi que les contrats que nous concluons [particulièrement les contrats conclus par TELUS International (Cda) Inc. (« TELUS International »)], exigent que nous nous conformions ou que nous facilitions la conformité de nos clients à de nombreux régimes juridiques complexes et parfois contradictoires, à l’échelle tant locale qu’internationale. Se reporter à La performance financière de TELUS International, qui se répercute sur notre performance financière, ci-dessous. L’environnement concurrentiel , y compris notre capacité à assurer la rétention des clients en leur offrant une expérience client améliorée qui se différencie de celle qu’offrent nos concurrents, incluant le déploiement et l’exploitation des infrastructures de réseau en évolution; l’intense concurrence, y compris la capacité des concurrents au sein de l’industrie à conjuguer les nouveaux services qu’ils offrent, dans certains cas, moyennant un seul tarif mensuel groupé ou réduit, avec leurs services patrimoniaux; le succès remporté par les nouveaux produits et services et les systèmes de soutien comme la sécurité domotique et les services Internet des objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; l’intense concurrence soutenue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications, les câblodistributeurs, d’autres entreprises de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui, entre autres choses, exerce des pressions sur les produits mensuels moyens par abonné (les « PMMA »), les frais d’acquisition et de rétention et les taux de désabonnement liés à tous les services actuels et futurs, comme le font les conditions du marché, les mesures prises par le gouvernement, les habitudes d’utilisation des clients, la tendance favorisant les plus importants lots de données ou les tarifs fixes pour les services de voix et les services de données, les forfaits liés aux services de voix et aux services de données et la disponibilité des réseaux Wi-Fi pour les services de données; les regroupements, les fusions et les acquisitions de concurrents au sein de l’industrie (y compris l’acquisition de Shaw par Rogers et les actifs connexes cédés à Vidéotron), ainsi que les mesures réglementaires qui y sont liées; les ajouts d’abonnés, les pertes d’abonnés et les volumes de rétention des abonnés; notre capacité d’obtenir et d’offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable, les coûts du contenu par unité ne cessant de croître; l’intégration verticale au sein de l’industrie de la radiodiffusion ayant fait en sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radiodiffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des balises réglementaires connexes; la capacité de TELUS International à livrer concurrence aux entreprises de services professionnels offrant des services de consultation, aux entreprises de technologies de l’information dotées de capacités numériques, et aux entreprises traditionnelles offrant des services fournis par des centres de contact et des services d’impartition des processus d’affaires qui accroissent leurs capacités afin d’offrir des services numériques générant des marges et une croissance plus élevées; en ce qui concerne nos services TELUS Santé, notre capacité à livrer concurrence aux autres fournisseurs de programmes d’aide aux employés et à leur famille, de solutions d’administration des avantages du personnel, de dossiers médicaux électroniques et de produits de gestion d’officine, aux agents d’indemnisation, aux fournisseurs de services d’intégration de systèmes et de services de santé, y compris les concurrents qui offrent une gamme intégrée verticalement de prestation de services de santé, des solutions de TI et des services connexes, aux fournisseurs mondiaux qui pourraient accroître leur présence au Canada, ainsi qu’aux fournisseurs de services de soins de santé virtuels, de services de santé préventifs et de services d’intervention en cas d’urgence personnelle; et en ce qui concerne TELUS Agriculture & Biens de consommation, notre capacité à livrer concurrence à des entreprises offrant des services ciblés en matière de logiciels et d’IdO.

, y compris notre capacité à assurer la rétention des clients en leur offrant une expérience client améliorée qui se différencie de celle qu’offrent nos concurrents, incluant le déploiement et l’exploitation des infrastructures de réseau en évolution; l’intense concurrence, y compris la capacité des concurrents au sein de l’industrie à conjuguer les nouveaux services qu’ils offrent, dans certains cas, moyennant un seul tarif mensuel groupé ou réduit, avec leurs services patrimoniaux; le succès remporté par les nouveaux produits et services et les systèmes de soutien comme la sécurité domotique et les services Internet des objets (« IdO ») en ce qui a trait aux appareils connectés à Internet; l’intense concurrence soutenue touchant tous les services entre les entreprises de télécommunications, les câblodistributeurs, d’autres entreprises de communications et des entreprises offrant des services par contournement qui, entre autres choses, exerce des pressions sur les produits mensuels moyens par abonné (les « PMMA »), les frais d’acquisition et de rétention et les taux de désabonnement liés à tous les services actuels et futurs, comme le font les conditions du marché, les mesures prises par le gouvernement, les habitudes d’utilisation des clients, la tendance favorisant les plus importants lots de données ou les tarifs fixes pour les services de voix et les services de données, les forfaits liés aux services de voix et aux services de données et la disponibilité des réseaux Wi-Fi pour les services de données; les regroupements, les fusions et les acquisitions de concurrents au sein de l’industrie (y compris l’acquisition de Shaw par Rogers et les actifs connexes cédés à Vidéotron), ainsi que les mesures réglementaires qui y sont liées; les ajouts d’abonnés, les pertes d’abonnés et les volumes de rétention des abonnés; notre capacité d’obtenir et d’offrir du contenu en temps opportun au moyen de divers appareils sur les plateformes mobiles et de télévision, à un coût raisonnable, les coûts du contenu par unité ne cessant de croître; l’intégration verticale au sein de l’industrie de la radiodiffusion ayant fait en sorte que des concurrents sont propriétaires de services de contenu de radiodiffusion ainsi que la mise en application efficace et au moment opportun des balises réglementaires connexes; la capacité de TELUS International à livrer concurrence aux entreprises de services professionnels offrant des services de consultation, aux entreprises de technologies de l’information dotées de capacités numériques, et aux entreprises traditionnelles offrant des services fournis par des centres de contact et des services d’impartition des processus d’affaires qui accroissent leurs capacités afin d’offrir des services numériques générant des marges et une croissance plus élevées; en ce qui concerne nos services TELUS Santé, notre capacité à livrer concurrence aux autres fournisseurs de programmes d’aide aux employés et à leur famille, de solutions d’administration des avantages du personnel, de dossiers médicaux électroniques et de produits de gestion d’officine, aux agents d’indemnisation, aux fournisseurs de services d’intégration de systèmes et de services de santé, y compris les concurrents qui offrent une gamme intégrée verticalement de prestation de services de santé, des solutions de TI et des services connexes, aux fournisseurs mondiaux qui pourraient accroître leur présence au Canada, ainsi qu’aux fournisseurs de services de soins de santé virtuels, de services de santé préventifs et de services d’intervention en cas d’urgence personnelle; et en ce qui concerne TELUS Agriculture & Biens de consommation, notre capacité à livrer concurrence à des entreprises offrant des services ciblés en matière de logiciels et d’IdO. La technologie , y compris l’utilisation réduite et la banalisation accrue des services de voix fixes locaux et interurbains traditionnels découlant de l’incidence des applications de services par contournement et du remplacement des services mobiles; le recul général du marché en ce qui concerne les services de télévision, tenant en partie au piratage de contenu et au vol de signaux, de la prestation accrue aux consommateurs de services vidéo directs par contournement et de l’accroissement des plateformes de distribution de programmation vidéo multichaîne virtuelle; l’accroissement du nombre de foyers qui utilisent uniquement des services téléphoniques mobiles ou par Internet; la baisse potentielle des PMMA, en raison notamment du remplacement de la technologie par la messagerie textuelle et les applications de services par contournement; le remplacement par les services Wi-Fi de plus en plus accessibles; ainsi que les technologies perturbatrices, notamment les services par contournement IP tels que les réseaux définis par logiciel dans le marché des affaires, qui pourraient supplanter nos services de données existants ou donner lieu à une retarification de ces services; les solutions de technologie auto-installées.



Les défis relatifs à notre aptitude à déployer la technologie, y compris la demande élevée des abonnés pour des données qui met à l’épreuve la capacité des réseaux mobiles et la capacité spectrale et qui pourrait entraîner une hausse des coûts liés à la prestation de ces services; notre recours aux technologies de l’information et notre capacité à rationaliser continuellement nos systèmes patrimoniaux; le déploiement et l’évolution continue des technologies et systèmes à large bande mobiles de même que les avantages et les gains d’efficacité devant en découler, y compris les plateformes de distribution vidéo, les technologies de réseau de télécommunications et les initiatives liées aux réseaux à large bande [telles que le déploiement de la fibre optique jusqu’aux locaux de l’abonné (« FTTP »), le déploiement de petites cellules pour les services mobiles et la technologie mobile 5G]; la disponibilité de ressources et notre aptitude à déployer de façon adéquate la capacité du réseau à large bande; notre recours à des ententes de partage de réseau mobile, ce qui a facilité le déploiement de nos technologies mobiles; notre choix de fournisseurs et la capacité de ces derniers à maintenir leurs gammes de produits et à offrir des services à l’égard de ces produits, ce qui pourrait avoir une incidence sur la réussite de la mise à niveau et de l’évolution de la technologie que nous offrons; les contraintes auxquelles les fournisseurs sont exposés et le taux de concentration et de pénétration sur le marché en ce qui concerne des produits tels que l’équipement réseau, les services TELUS TVMD et les appareils mobiles; notre besoin prévu à long terme d’acquérir du spectre additionnel dans le cadre des futures enchères de spectre et auprès de tiers afin de composer avec la demande croissante pour des données et notre capacité à utiliser le spectre que nous acquérons; le déploiement et l’exploitation de nouvelles technologies de réseau fixe à large bande à un coût raisonnable et la disponibilité des nouveaux produits et services lancés à l’aide de ces technologies de réseau ainsi que le succès remporté par ces nouveaux produits et services; la fiabilité du réseau et la gestion des changements; notre déploiement d’outils d’autoapprentissage et d’automatisation, qui pourraient modifier notre façon d’interagir avec les clients.

Le niveau des dépenses d’investissement et les décaissements possibles aux fins de l’acquisition de licences de spectre dans le cadre d’enchères ou de l’achat de ces licences auprès de tiers ont une incidence sur les facteurs suivants et sont touchés par ces facteurs : nos initiatives liées aux services à large bande, y compris le branchement direct de plus de foyers et d’entreprises aux installations à fibres optiques; notre déploiement continu de plus récentes technologies mobiles, y compris la technologie des petites cellules pour les services mobiles pouvant améliorer la couverture et la capacité; les investissements dans la technologie de réseau qui sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois et règlements visant la sécurité des cybersystèmes, y compris les interdictions d’utiliser les produits et services de certains fournisseurs; les investissements dans la résilience et la fiabilité du réseau; l’attribution de ressources pour les acquisitions et les futures enchères de spectre que doit tenir Innovation, Sciences et Développement économique Canada (« ISDE »), y compris l’annonce relative à la mise en place d’une seconde consultation visant les enchères de spectre dans la bande de fréquence de 3 800 MHz, qui devraient avoir lieu en 2023 selon le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, et les enchères de spectre des ondes millimétriques, qui devraient débuter en 2024. Si nous n’atteignons pas nos objectifs au chapitre des résultats d’exploitation et des résultats financiers ou que des modifications sont apportées à notre contexte réglementaire, cela pourrait influer sur les niveaux de nos dépenses d’investissement.

Les risques liés à la performance opérationnelle et aux regroupements d’entreprises , y compris notre dépendance à l’égard des systèmes patrimoniaux et notre capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les activités commerciales au moment opportun; notre capacité à gérer les exigences liées aux ententes avec de grandes entreprises; notre capacité à assurer une gestion efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des systèmes, à la réingénierie des processus, aux programmes d’efficience opérationnelle au chapitre des coûts et à l’intégration des activités (comme notre capacité à effectuer et à intégrer des acquisitions au sein de nos activités et de notre culture, à procéder à des dessaisissements ou à établir des partenariats de manière fructueuse et au moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notamment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); notre capacité à identifier et à gérer les nouveaux risques inhérents aux nouveaux services que nous pouvons offrir, y compris ceux découlant des acquisitions, qui pourraient nuire à notre marque, à nos activités dans un domaine donné ou à nos activités en général, et nous exposer à d’autres litiges ou d’autres instances réglementaires; notre capacité de gérer efficacement la croissance de notre infrastructure et d’intégrer de nouveaux membres au sein de notre équipe; ainsi que notre dépendance à l’égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI.

, y compris notre dépendance à l’égard des systèmes patrimoniaux et notre capacité à offrir et à soutenir de nouveaux produits et services ainsi que les activités commerciales au moment opportun; notre capacité à gérer les exigences liées aux ententes avec de grandes entreprises; notre capacité à assurer une gestion efficace des changements liés au remplacement et à la mise à niveau des systèmes, à la réingénierie des processus, aux programmes d’efficience opérationnelle au chapitre des coûts et à l’intégration des activités (comme notre capacité à effectuer et à intégrer des acquisitions au sein de nos activités et de notre culture, à procéder à des dessaisissements ou à établir des partenariats de manière fructueuse et au moment opportun, et à concrétiser les avantages stratégiques prévus, notamment ceux liés à la conformité aux ordonnances réglementaires); notre capacité à identifier et à gérer les nouveaux risques inhérents aux nouveaux services que nous pouvons offrir, y compris ceux découlant des acquisitions, qui pourraient nuire à notre marque, à nos activités dans un domaine donné ou à nos activités en général, et nous exposer à d’autres litiges ou d’autres instances réglementaires; notre capacité de gérer efficacement la croissance de notre infrastructure et d’intégrer de nouveaux membres au sein de notre équipe; ainsi que notre dépendance à l’égard des services infonuagiques fournis par des tiers auxquels nous avons recours pour offrir nos services de TI. La sécurité et la protection des données , y compris les risques que des défaillances ou des actes illicites entraînent l’accès non autorisé aux données, la modification des données ou encore la perte ou la distribution des données, ce qui pourrait compromettre le respect de la vie privée de particuliers et entraîner une perte financière et nuire à notre réputation et à notre marque.

Les menaces liées à la sécurité, y compris les dommages intentionnels ou l’accès ou les tentatives d’accès non autorisés à nos actifs physiques ainsi qu’à nos systèmes informatiques et notre réseau ou à ceux de nos clients ou de nos fournisseurs, ce qui pourrait nous empêcher d’offrir des services fiables ou se traduire par un accès non autorisé aux informations concernant notre société ou nos clients.

Les événements touchant la continuité des activités, y compris notre capacité à maintenir notre service à la clientèle et à exploiter notre réseau en cas d’erreurs humaines ou de menaces liées aux interventions humaines, telles que les cyberattaques et les pannes d’équipement susceptibles d’entraîner diverses interruptions du réseau; les perturbations techniques et les bris d’infrastructures; les perturbations, les retards et l’augmentation des coûts liés à la chaîne d’approvisionnement, notamment ceux découlant de restrictions de la part des gouvernements ou de mesures commerciales; les menaces de catastrophes naturelles; les phénomènes météorologiques extrêmes; les épidémies; les pandémies (y compris la pandémie de COVID-19); l’instabilité politique dans certains pays, y compris les guerres et les autres événements géopolitiques; les atteintes à la sécurité de l’information et à la vie privée, y compris la perte ou le vol de données; ainsi que l’exhaustivité et l’efficacité des plans et des mesures de continuité des activités et de reprise après sinistre.

Notre équipe , y compris l’embauche, la rétention et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement concurrentielle (y compris la rétention des membres de l’équipe qui dirigent les entreprises récemment acquises dans des domaines d’activité émergents pour nous) et le niveau d’engagement de nos employés ainsi que l’incidence sur le niveau d’engagement, sur d’autres aspects de nos activités ou sur toutes les conventions collectives non résolues, notre capacité à maintenir notre culture unique tout en accroissant l’envergure de nos activités, le risque que certains de nos contractuels indépendants soient considérés comme des employés, de même que la santé physique et mentale des membres de notre équipe, qui est essentielle pour assurer leur engagement et leur productivité.

, y compris l’embauche, la rétention et la formation appropriée du personnel dans une industrie hautement concurrentielle (y compris la rétention des membres de l’équipe qui dirigent les entreprises récemment acquises dans des domaines d’activité émergents pour nous) et le niveau d’engagement de nos employés ainsi que l’incidence sur le niveau d’engagement, sur d’autres aspects de nos activités ou sur toutes les conventions collectives non résolues, notre capacité à maintenir notre culture unique tout en accroissant l’envergure de nos activités, le risque que certains de nos contractuels indépendants soient considérés comme des employés, de même que la santé physique et mentale des membres de notre équipe, qui est essentielle pour assurer leur engagement et leur productivité. L’environnement, la santé et la sécurité , y compris le temps de travail perdu découlant d’une maladie ou d’une blessure; les préoccupations du public relatives aux émissions de radiofréquences; les questions d’ordre environnemental, incluant les risques liés au climat (comme les phénomènes météorologiques extrêmes ou d’autres catastrophes naturelles), les déchets et le recyclage des déchets, les risques liés aux systèmes d’alimentation au carburant dans nos immeubles et l’incidence sur l’environnement de notre réseau, y compris l’équipement réseau patrimonial, les attentes en constante évolution du gouvernement et du public pour ce qui est des questions environnementales et de nos réponses; ainsi que les enjeux liés à des épidémies ou à des pandémies, y compris la pandémie de COVID-19 et notre réponse à cette pandémie, qui pourraient accroître ou accentuer ces facteurs.

La consommation d’énergie, y compris notre capacité à trouver, à acquérir et à mettre en œuvre des solutions pour réduire la consommation d’énergie et adopter des sources d’énergie plus propres; notre capacité à identifier et à réaliser des investissements convenables dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d’accords d’achat d’énergie virtuels; notre capacité à continuer de réaliser des réductions importantes de notre consommation d’énergie en valeur absolue et des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») qui en découlent dans le cadre de nos activités (notamment sous l’effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d’autres risques liés à la réalisation de nos objectifs de carboneutralité et de réduction de nos émissions de GES d’ici 2030.

Les questions liées aux biens immobiliers , y compris les risques liés à nos placements immobiliers comme les risques de financement et l’incertitude quant à la demande et aux taux d’occupation et de location futurs, particulièrement en raison la pandémie de COVID-19.

, y compris les risques liés à nos placements immobiliers comme les risques de financement et l’incertitude quant à la demande et aux taux d’occupation et de location futurs, particulièrement en raison la pandémie de COVID-19. Les exigences en matière de financement, d’endettement et de dividendes , y compris notre capacité de mener des activités de financement, de refinancer notre dette arrivant à échéance, de réduire le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA afin qu’il se situe dans la fourchette cible, compte tenu des besoins en liquidités liés aux enchères de spectre, et/ou notre capacité à maintenir des notations du crédit de première qualité. Si le financement actuel est insuffisant pour couvrir nos exigences en matière de financement, cela pourrait nuire à nos plans d’affaires et à notre croissance.

Des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions pourraient réduire notre capacité à investir dans les activités, à réduire notre levier financier ou à fournir un rendement du capital investi à nos actionnaires, et pourraient se répercuter sur notre capacité de maintenir notre programme de croissance du dividende jusqu’en 2025 ainsi que tout autre programme de croissance du dividende. Ce programme pourrait être touché par des facteurs comme l’environnement concurrentiel, les fluctuations de l’économie canadienne ou de l’économie mondiale, notre bénéfice et nos flux de trésorerie disponibles (qui pourraient être touchés par les coûts de restructuration et autres coûts découlant d’initiatives comme des programmes d’intégration postacquisition et d’efficience opérationnelle au chapitre des coûts), le niveau de nos dépenses d’investissement et l’acquisition de licences de spectre, les acquisitions, la gestion de notre structure du capital, les décisions et les faits nouveaux en matière de réglementation, ainsi que les événements touchant la continuité des activités. Les décisions concernant les dividendes trimestriels sont assujetties à une évaluation et à une détermination effectuées par le conseil d’administration en fonction de notre situation financière et de nos perspectives. Il n’existe aucune certitude que notre programme de croissance du dividende sera maintenu ni qu’il ne fera pas l’objet de modifications ou sera mené à terme.

Les questions fiscales , y compris les interprétations de lois fiscales complexes au pays et à l’étranger par les administrations fiscales compétentes qui pourraient différer de nos interprétations; la nature des produits et des déductions et le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi que les déductions telles que l’amortissement et les charges d’exploitation; les crédits d’impôt ou autres attributs; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux d’imposition; les charges d’impôt qui varient considérablement des montants prévus, y compris l’assujettissement à l’impôt du bénéfice et la déductibilité des attributs fiscaux ou la mise en application rétroactive de nouvelles lois; le fait qu’il n’est plus possible de différer l’impôt sur le résultat au moyen de l’utilisation de fins d’année d’imposition différentes pour les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que les modifications apportées à l’interprétation des lois fiscales, notamment en raison des modifications apportées aux normes comptables applicables, ou de l’adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations fiscales, des redressements ou des décisions défavorables des tribunaux ayant une incidence sur l’impôt que nous sommes tenus de payer.

, y compris les interprétations de lois fiscales complexes au pays et à l’étranger par les administrations fiscales compétentes qui pourraient différer de nos interprétations; la nature des produits et des déductions et le moment auquel sont comptabilisés les produits ainsi que les déductions telles que l’amortissement et les charges d’exploitation; les crédits d’impôt ou autres attributs; les modifications apportées aux lois fiscales, y compris les taux d’imposition; les charges d’impôt qui varient considérablement des montants prévus, y compris l’assujettissement à l’impôt du bénéfice et la déductibilité des attributs fiscaux ou la mise en application rétroactive de nouvelles lois; le fait qu’il n’est plus possible de différer l’impôt sur le résultat au moyen de l’utilisation de fins d’année d’imposition différentes pour les sociétés de personnes en exploitation et les entreprises associées; ainsi que les modifications apportées à l’interprétation des lois fiscales, notamment en raison des modifications apportées aux normes comptables applicables, ou de l’adoption de procédures de vérification plus rigoureuses par les administrations fiscales, des redressements ou des décisions défavorables des tribunaux ayant une incidence sur l’impôt que nous sommes tenus de payer. L’économie , y compris la situation économique au Canada, qui pourrait être touchée par des faits nouveaux d’ordre économique et d’autres faits nouveaux à l’étranger, y compris l’issue possible de politiques et de mesures futures pouvant être adoptées par des gouvernements étrangers, ainsi que la réponse des secteurs public et privé aux pandémies; les attentes relatives aux taux d’intérêt futurs; l’inflation; les taux de chômage; les niveaux d’immigration; l’incidence de la volatilité des prix du pétrole; l’incidence des faibles dépenses des entreprises (notamment une réduction des investissements et de la structure de coûts); le rendement des régimes de retraite et les facteurs ayant une incidence sur les obligations au titre des prestations de retraite, la capitalisation et les taux d’actualisation relatifs à la solvabilité; les fluctuations des taux de change des monnaies des différents pays où nous exerçons des activités; les notations du crédit des dettes souveraines et leur incidence sur le coût d’emprunt; l’incidence des tarifs pour le commerce entre le Canada et les États-Unis; ainsi que les répercussions à l’échelle mondiale dans la dynamique des relations commerciales entre les grandes économies mondiales.

La capacité de mettre en œuvre avec succès les initiatives en matière de réduction des coûts et de réaliser les économies prévues, déduction faite des coûts de restructuration et autres coûts, tout en demeurant axés sur le service à la clientèle et en s’assurant que ces initiatives n’aient pas d’incidence négative sur les activités commerciales. Les exemples de ces initiatives comprennent notre programme d’efficience et d’efficacité opérationnelles visant à soutenir une amélioration des résultats financiers; l’intégration des activités; la simplification des produits à l’intention des entreprises clientes; l’automatisation et l’impartition des processus d’affaires; les activités de délocalisation et de réorganisation; les initiatives d’approvisionnement; ainsi que la rationalisation de biens immobiliers.

Les litiges et les questions d’ordre juridique , y compris notre capacité à donner suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites actuelles et possibles (y compris les réclamations en matière de violation de la propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire), ou à négocier et à exercer des droits en matière d’indemnités ou d’autres protections relativement à ces réclamations et à ces poursuites; de même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l’étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l’étranger.

, y compris notre capacité à donner suite avec succès aux enquêtes et aux instances réglementaires; notre capacité à bien assurer notre défense dans le cadre des réclamations et des poursuites actuelles et possibles (y compris les réclamations en matière de violation de la propriété intellectuelle et les recours collectifs fondés sur des réclamations faites par des consommateurs, des infractions aux données personnelles, à la vie privée et à la sécurité, ainsi que la responsabilité sur le marché secondaire), ou à négocier et à exercer des droits en matière d’indemnités ou d’autres protections relativement à ces réclamations et à ces poursuites; de même que le caractère complexe que revêt la conformité aux lois au pays et à l’étranger, y compris le respect des lois sur la concurrence, des lois anticorruption et des lois concernant les pratiques de corruption à l’étranger. Les activités à l’étranger et notre capacité à gérer avec succès nos activités à l’étranger, y compris la gestion des risques tels que ceux liés aux fluctuations du change, ainsi que l’exposition à divers risques liés à l’économie, au commerce international ou à la politique ainsi que d’autres risques liés au commerce mondial. Se reporter également à la rubrique 10.3, « Questions de réglementation », et à La performance financière de TELUS International, qui se répercute sur notre performance financière, de notre rapport de gestion annuel de 2022.

et notre capacité à gérer avec succès nos activités à l’étranger, y compris la gestion des risques tels que ceux liés aux fluctuations du change, ainsi que l’exposition à divers risques liés à l’économie, au commerce international ou à la politique ainsi que d’autres risques liés au commerce mondial. Se reporter également à la rubrique 10.3, « Questions de réglementation », et à La performance financière de TELUS International, qui se répercute sur notre performance financière, de notre rapport de gestion annuel de 2022. La performance financière de TELUS International, qui se répercute sur notre performance financière . Les facteurs susceptibles de se répercuter sur la performance financière de TELUS International sont décrits dans les documents publics déposés par cette dernière sur les sites SEDAR+ et EDGAR, et comprennent notamment ce qui suit : la vive concurrence de la part de sociétés qui offrent des services semblables à ses services; la capacité de TELUS International à attirer et à retenir des membres de l’équipe qualifiés pour soutenir ses activités; l’incidence défavorable sur les activités que pourrait avoir l’inélasticité des coûts liés à la main-d’œuvre de TELUS International par rapport aux fluctuations à court terme de la demande des clients; la capacité de TELUS International à accroître et à maintenir la rentabilité, si la technologie ou les attentes de ses clients évoluent plus rapidement que sa gamme de services et le rythme auquel elle met au point ses outils et ses processus internes; le calendrier et le degré de réussite des programmes d’efficience opérationnelle au chapitre des coûts de TELUS International; le maintien par TELUS International de sa culture au fur et à mesure qu’elle prend de l’expansion; l’incidence des conjonctures économiques et géopolitiques mondiales sur TELUS International et sur les entreprises de ses clients et la demande pour ses services; la capacité de TELUS International à s’adapter en temps opportun et de façon rentable à la réduction de la demande des clients, en raison de lois liées à la main-d’œuvre et au travail, ou autrement; le fait qu’une partie importante des produits d’exploitation de TELUS International est tributaire d’un nombre restreint de clients importants, dont deux (excluant TELUS) qui représentent respectivement plus de 10 % des produits de notre secteur Expérience client propulsée par le numérique – TELUS International (« ECPN »); la consolidation continue dans plusieurs des marchés verticaux dans lesquels TELUS International offre des services pourrait entraîner la perte d’un client; l’incidence défavorable sur les activités de TELUS International, advenant le cas où certains contractuels seraient considérés comme des employés, et les coûts liés à la défense, au règlement ou à la résolution de toute poursuite future (y compris les demandes d’arbitrage) liée au classement des contractuels indépendants; la capacité de TELUS International à trouver et à saisir des occasions d’acquisition, à intégrer les entreprises acquises et à réaliser les avantages de telles acquisitions et à gérer les risques connexes; des cyberattaques ou la communication non autorisée d’informations qui donnerait accès à des informations et données sensibles ou confidentielles des clients de TELUS International ou de leurs clients finaux, ce qui pourrait ternir sa réputation et miner la confiance des clients; les activités de TELUS International pourraient ne pas croître comme TELUS International l’anticipe actuellement à la suite de réactions négatives du public concernant l’impartition de ses services à l’étranger, de la législation proposée ou pour une autre raison; des facteurs indépendants de la volonté de TELUS International pourraient nuire à sa capacité à répondre aux attentes des clients quant à ses services de modération de contenu, et les membres de son équipe responsable de la modération de contenu pourraient être aux prises avec des troubles émotionnels ou cognitifs dans le cadre de leur travail; le court historique d’exploitation de TELUS International en tant que société distincte cotée en bourse. La principale monnaie fonctionnelle et de présentation de TELUS International est le dollar américain, et l’apport à nos résultats consolidés attribuable aux résultats positifs tirés de notre secteur ECPN pourrait être neutralisé par l’appréciation du dollar canadien (notre monnaie de présentation) par rapport au dollar américain, à l’euro, au peso philippin et aux monnaies des autres pays dans lesquels TELUS International exerce ses activités. Le cours des actions à droit de vote subalterne de TELUS International (les « actions à droit de vote subalterne de TELUS International ») pourrait être volatil et susceptible de fluctuer en raison d’un certain nombre de facteurs indépendants de sa volonté, y compris des variations réelles ou anticipées de la rentabilité; des faits nouveaux généraux d’ordre économique, social ou politique; des variations des conditions au sein de l’industrie; des modifications de la réglementation en matière de gouvernance; l’inflation; un faible volume de négociation; la situation générale sur les marchés des valeurs mobilières; et d’autres événements significatifs. TELUS International pourrait choisir de publier ses cibles ou de fournir d’autres projections relatives à ses activités et elle pourrait être incapable d’atteindre ces cibles, ce qui pourrait entraîner un recul du cours des actions à droit de vote subalterne de TELUS International. Un recul du cours des actions à droit de vote subalterne de TELUS International découlant de ces facteurs ou d’autres facteurs pourrait entraîner une diminution de la juste valeur des actions à droit de vote multiple de TELUS International détenues par TELUS.



Ces risques sont décrits en détail à la rubrique 9 – « Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires » et à la rubrique 10 – « Risques et gestion des risques » du rapport de gestion annuel de 2022 et ont été mis à jour aux rubriques 9 et 10 de notre rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2023. Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur la Société.

Nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ou vont au-delà de nos attentes ou de nos connaissances. D’autres risques ou incertitudes dont nous ignorons l’existence ou que nous jugeons non pertinents pour l’instant peuvent aussi nuire grandement à notre situation financière, à notre rendement financier, à nos flux de trésorerie, à notre entreprise ou à notre réputation. À moins d’indications contraires dans le présent document, les énoncés prospectifs formulés aux présentes n’expriment pas les effets potentiels d’éléments spéciaux ou non récurrents, ni de fusions, d’acquisitions, de cessions ou d’autres combinaisons ou transactions commerciales pouvant être annoncées ou survenir après la date du présent document.

Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés décrivent nos attentes et s’appuient sur nos hypothèses à la date de publication du document. Ils sont susceptibles à changer après cette date. À moins que la loi ne l’exige, nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés dans le but d’aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2023 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d’autres fins.

Cette mise en garde vise l’ensemble des énoncés prospectifs inclus dans le présent document.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées

Nous avons fait état de mesures non conformes aux PCGR utilisées pour évaluer le rendement de TELUS ainsi que pour déterminer le niveau de conformité avec les clauses restrictives et gérer notre structure de capital. Comme les mesures non conformes aux PCGR n’ont habituellement pas de définition normalisée, il pourrait être impossible de les comparer avec des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. En ce qui concerne la présentation de certaines mesures financières, il existe des différences dans les définitions des mesures présentées par TELUS et par TELUS International. Ces différences tiennent principalement au fait que TELUS International a adopté des définitions conformes aux pratiques du secteur au sein duquel elle exerce ses activités. En vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, de telles mesures doivent être définies clairement et faire l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR les plus semblables. Certaines des mesures n’ont pas de définition couramment acceptée dans le secteur.

Bénéfice net rajusté et bénéfice par action (BPA) de base rajusté : Il s’agit de mesures non conformes aux PCGR qui n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS de l’IASB. Par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Le bénéfice net rajusté exclut les coûts de restructuration et autres coûts, les redressements d’impôt, la quote-part des pertes se rapportant aux coentreprises immobilières, les primes de remboursement anticipé de la dette à long terme et autres redressements (indiqués dans les tableaux ci-dessous). Le BPA de base rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre total moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. Ces mesures servent à évaluer le rendement consolidé et ne tiennent pas compte des éléments qui, selon la direction, pourraient occulter les tendances sous-jacentes concernant le rendement commercial ou des éléments de nature inhabituelle qui ne reflètent pas nos activités continues. Elles ne doivent pas être considérées comme une solution de remplacement au bénéfice net et au BPA de base lors de l’évaluation du rendement de TELUS.

Rapprochement du bénéfice net rajusté

Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2023 2022 Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 200 468 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle : Coûts de restructuration et autres coûts 107 27 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts (26) (8) Redressements d’impôt (13) (6) Variation non réalisée de la composante à terme des accords d’achat d’énergie virtuelle 7 (80) Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme des accords d’achat d’énergie virtuelle



(2) 21 Bénéfice net rajusté 273 422

Rapprochement du BPA de base rajusté

Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens 2023 2022 BPA de base 0,14 0,34 Ajouter (déduire) les montants suivants, déduction faite du montant attribuable à la part des actionnaires sans contrôle : Coûts de restructuration et autres coûts, par action 0,08 0,02 Incidence fiscale des coûts de restructuration et autres coûts, par action (0,02) — Redressements d’impôt, par action (0,01) — Variation non réalisée de la composante à terme des accords d’achat d’énergie virtuelle

par action — (0,06) Incidence fiscale de la variation non réalisée de la composante à terme des accords d’achat d’énergie virtuelle



— 0,02 BPA de base rajusté 0,19 0,32

BAIIA (bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) : Nous avons fait état du BAIIA et fourni des indications à ce sujet, car il s’agit d’un instrument clé de l’évaluation du rendement à un niveau consolidé. Souvent déclaré, le BAIIA est une mesure couramment utilisée par les investisseurs et les établissements de crédit comme indicateur du rendement opérationnel d’une entreprise et de sa capacité à contracter des dettes et à les honorer, et comme indicateur d’évaluation. Le BAIIA ne doit pas servir de solution de remplacement au bénéfice net pour l’évaluation du rendement de TELUS, pas plus qu’il ne doit servir de mesure des flux de trésorerie. Le BAIIA, tel que le calcule TELUS, équivaut aux produits d’exploitation et autres produits moins le total des charges pour l’achat de biens et services et des charges pour les avantages sociaux des employés.

Nous calculons aussi le BAIIA rajusté de façon à en exclure les éléments non représentatifs de nos activités courantes et ne devant pas, selon nous, faire partie d’un indicateur d’évaluation à long terme, ou ne devant pas être inclus dans l’évaluation de notre capacité à contracter des dettes et à les honorer.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté Solutions technologiques Expérience client numérique Total Trimestre clos le 30 juin (en millions de dollars canadiens) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 196 498 Coûts de financement 323 97 Impôts sur les bénéfices 63 167 BAII 560 667 22 95 582 762 Amortissement des immobilisations corporelles 553 498 45 38 598 536 Amortissement des immobilisations incorporelles 344 252 64 43 408 295 BAIIA 1 457 1 417 131 176 1 588 1 593 Ajout des coûts de restructuration et autres coûts inclus dans le BAIIA 94 19 21 10 115 29 BAIIA, excluant les coûts de restructuration et autres coûts et BAIIA rajusté 1 551 1 436 152 186 1 703 1 622

Le BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations est calculé pour nos secteurs isolables, car il représente une vue simple des flux de trésorerie de façon à les rendre plus comparables à ceux présentés par d’autres émetteurs.

Rapprochement du BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations Solutions technologiques Expérience client numérique Total Trimestre clos le 30 juin (en millions de dollars canadiens) 2023 2022 2023 2022 2023 2022 BAIIA rajusté 1 551 1 436 152 186 1 703 1 622 Dépenses en immobilisations (773) (1 016) (34) (38) (807) (1 054) BAIIA rajusté moins les dépenses en immobilisations 778 420 118 148 896 568

Flux de trésorerie disponible : Nous rendons compte de cette mesure comme indicateur supplémentaire de notre rendement opérationnel. Il n’existe pas de définition de « flux de trésorerie disponible » couramment acceptée dans le secteur. Cette donnée ne doit pas être considérée comme une solution de remplacement aux mesures indiquées dans les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible exclut certains changements au fonds de roulement (créances clients et fournisseurs), le produit d’actifs cédés, et d’autres sources de fonds et leur utilisation, comme le signalent les états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie. Il indique la somme d’argent tirée de l’exploitation de l’entreprise disponible après déduction des dépenses en immobilisations et qui peut servir, entre autres, à payer des dividendes, à rembourser des dettes, à racheter des actions ou à effectuer d’autres investissements. Nous ne tenons pas compte des effets des normes comptables qui n’ont aucune incidence sur la trésorerie, comme les normes IFRS 15 et IFRS 16. Le produit d’actifs cédés ou d’activités de financement peut contribuer au flux de trésorerie disponible de temps à autre.

Calcul du flux de trésorerie disponible Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2023 2022 BAIIA 1 588 1 593 Coûts de restructuration et autres coûts, déduction faite des décaissements 15 8 Effets des actifs sous contrat, de leur acquisition et de leur exécution (incidence de la norme IFRS 15) et du programme de financement d’appareil Paiements faciles 17 49 Effets du montant en capital des obligations locatives (incidence de la norme IFRS 16) (129) (125) Éléments des états consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie : Rémunération nette fondée sur des actions 30 42 Charges nettes liées aux régimes à prestations déterminées des employés 16 25 Cotisations de l’employeur aux régimes à prestations déterminées des employés (7) (8) Intérêts payés (295) (195) Intérêts reçus 3 — Dépenses en immobilisations1 (807) (1 054) Flux de trésorerie disponible avant impôt sur les bénéfices 431 335 Impôt sur les bénéfices payé, déduction faite des remboursements (152) (130) Flux de trésorerie disponible 279 205

(1) Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus.





Rapprochement du flux de trésorerie disponible et du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation Trimestre clos le 30 juin En dollars canadiens et en millions 2023 2022 Flux de trésorerie disponible 279 205 Ajouter (déduire) : Dépenses en immobilisations1 807 1 054 Effets du capital des contrats de location et des contrats de location comptabilisés comme contrats de location-financement avant l’adoption de la norme IFRS 16 129 125 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation non incluse dans les postes précédents et autres éléments individuellement non significatifs inclus dans le bénéfice net qui n’entraînent pas de rentrées ou de sorties de fonds (98) (134) Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 117 1 250

(1) Voir la note 31 des états financiers consolidés intermédiaires pour en savoir plus.





Produit moyen par appareil d’abonné (PMAA) lié aux téléphones mobiles par mois : Il est exprimé sous la forme d’un tarif mensuel et constitue la mesure des produits d’exploitation du réseau tirés des forfaits mensuels et des frais d’utilisation et d’itinérance, divisés par le nombre moyen d’abonnés ayant un téléphone mobile sur le réseau durant la période.

Annexe

Produits d’exploitation et autres produits – Solutions technologiques

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-dessous et à moins d’indication contraire Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2023 2022 pourcentage Produits d’exploitation tirés du réseau mobile 1 718 1 623 5,9 Produits d’exploitation tirés de l’équipement des services mobiles et d’autres services 519 459 13,1 Services de données fixes1 1 146 1 079 6,2 Services vocaux fixes 190 201 (5,5) Produits d’exploitation tirés de l’équipement des services fixes et d’autres services 131 121 8,3 Services de santé 428 137 v. n. Services liés à l’agriculture et aux biens de consommation 79 81 (2,5) Produits d’exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 4 211 3 701 13,8 Autres produits 12 28 (57,1) Produits d’exploitation et autres produits externes 4 223 3 729 13,2 Produits intersectoriels 4 4 — Produits d’exploitation et autres produits – Solutions technologiques 4 227 3 733 13,2



(1) Les services de santé et les services liés à l’agriculture et aux biens de consommation sont exclus.





Annotation utilisée dans le tableau ci-dessus : v. n. – valeur négligeable.

Produits d’exploitation et autres produits – Solutions d’expérience client numérique

En dollars canadiens et en millions, sous réserve des notes ci-dessous et à moins d’indication contraire Trimestre clos le 30 juin Variation en (non audités) 2023 2022 pourcentage Produits d’exploitation (découlant de contrats établis avec les clients) 723 672 7,6 Produits intersectoriels 173 125 38,4 Produits d’exploitation et autres produits – Solutions d’expérience client numérique 896 797 12,4

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

647-837-1606

ir@telus.com