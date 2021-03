TELUS annonce la nouvelle promesse de sa marque : Créons un futur meilleur

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que chef de file mondial du capitalisme social, TELUS annonce aujourd’hui l’évolution de la promesse de sa marque, qui devient Créons un futur meilleur. Au cours des deux dernières décennies, la promesse de la marque TELUS, le futur est simple, a aidé les Canadiens à adopter de nouvelles technologies comme la 4G LTE, la 5G, la fibre optique, IdO, les solutions de santé virtuelles et l’intelligence artificielle. Tandis que nous continuons de composer avec la pandémie mondiale et de constater des changements sociaux importants, nous voulons travailler de concert avec les communautés locales pour avoir une incidence sociale positive durable. La nouvelle promesse de notre marque, Créons un futur meilleur, est essentiellement une invitation lancée à tous, afin qu’ils joignent leurs efforts aux nôtres pour que cette vision se concrétise. Les Canadiens remarqueront également des changements apportés à l’identité visuelle emblématique de la marque dans la publicité et les communications. Les adorables animaux-vedettes qui sont allés droit au cœur des Canadiens au fil des ans demeureront, mais ils seront mis en vedette d’une façon plus authentique et faisant ressortir leur beauté naturelle.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous :

« Pendant 20 ans, nous avons été guidés par la promesse de notre marque, le futur est simple. Nous avons tiré parti de la technologie afin de générer des retombées positives sur les plans humain et social pour nos clients, les membres de notre équipe et les citoyens du monde entier, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La pandémie a poussé bon nombre d’entre nous à remettre en question ce que nous considérions comme important, incluant les valeurs qui nous sont chères. TELUS demeure passionnée dans ses engagements envers les nombreux intervenants qu’elle sert et plus inspirée que jamais à soutenir des réalisations incroyables et communes qui répandent le bien et aident nos concitoyens dans le besoin. À cet égard, la nouvelle promesse de notre marque – Créons un futur meilleur – convie tout le monde à se joindre à nous, pour que nous puissions ensemble rendre le monde simplement meilleur. »

À TELUS, nous croyons que notre marque est l’expression tangible de nos valeurs en action. Pendant plus de 20 ans, avec le soutien des clients ainsi que des membres actuels et retraités de l’équipe TELUS au Canada et ailleurs, nous avons produit des changements sociaux et contribué à des résultats remarquables à l’échelle mondiale pour ceux qui en ont le plus besoin :

Depuis 2000, l’équipe TELUS a versé l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes communautaires locaux et caritatifs au Canada et dans les collectivités où elle est présente dans le monde, dont 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat. Rien que l’an dernier, TELUS a versé 85 millions de dollars (5 % de ses profits avant impôt) à des organismes de bienfaisance et à des programmes communautaires partout dans le monde. Chaque année, les membres actuels et retraités de l’équipe TELUS à l’échelle mondiale font plus d’un million d’heures de bénévolat dans leur collectivité et viennent en aide à plus de 4 000 organismes caritatifs et communautaires.





TELUS a lancé le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur , un fonds d’investissement à vocation sociale de 100 millions de dollars qui vise à financer les idées les plus intéressantes, novatrices et courageuses d’entreprises émergentes responsables et durables. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, l’un des plus importants fonds à vocation sociale au monde, favorise l’innovation sociale au Canada grâce à des investissements dans des entreprises qui génèrent à la fois des rendements financiers et des retombées sociales avantageuses.





, un fonds d’investissement à vocation sociale de 100 millions de dollars qui vise à financer les idées les plus intéressantes, novatrices et courageuses d’entreprises émergentes responsables et durables. Le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, l’un des plus importants fonds à vocation sociale au monde, favorise l’innovation sociale au Canada grâce à des investissements dans des entreprises qui génèrent à la fois des rendements financiers et des retombées sociales avantageuses. Dans le but d’améliorer le système alimentaire mondial, nous avons lancé TELUS Agriculture , une nouvelle unité d’affaires qui crée des solutions novatrices grâce à notre technologie de pointe afin de soutenir le secteur agricole et d’accroître les rendements.





, une nouvelle unité d’affaires qui crée des solutions novatrices grâce à notre technologie de pointe afin de soutenir le secteur agricole et d’accroître les rendements. TELUS Santé , la plus grande entreprise de TI en santé au Canada, révolutionne l’accès aux soins de santé et apporte des soins directement aux Canadiens. Au cours des 10 dernières années, nous avons investi 3,2 milliards de dollars pour contribuer à la transformation du système de soins de santé. Avec l’appui et l’orientation d’une équipe dédiée d’experts nationaux en médecine, TELUS Santé a apporté des capacités virtuelles et numériques essentielles dans le domaine des soins de santé, un secteur propulsé à l’avant-plan durant la pandémie de COVID-19.





, la plus grande entreprise de TI en santé au Canada, révolutionne l’accès aux soins de santé et apporte des soins directement aux Canadiens. Au cours des 10 dernières années, nous avons investi 3,2 milliards de dollars pour contribuer à la transformation du système de soins de santé. Avec l’appui et l’orientation d’une équipe dédiée d’experts nationaux en médecine, TELUS Santé a apporté des capacités virtuelles et numériques essentielles dans le domaine des soins de santé, un secteur propulsé à l’avant-plan durant la pandémie de COVID-19. Nous sommes fiers d’aider près de 2,7 millions de Canadiens vulnérables chaque année par l’entremise des programmes Connectés pour l’avenir , qui misent sur la technologie pour combler le fossé numérique et aider les Canadiens dans le besoin.





, qui misent sur la technologie pour combler le fossé numérique et aider les Canadiens dans le besoin. L’an dernier, lorsque la pandémie mondiale s’est emparée du monde, TELUS n’a pas hésité à lancer plusieurs initiatives afin d’aider des millions de Canadiens dans l’ensemble du pays. Globalement, elle a versé plus de 150 millions de dollars pour lutter contre la COVID-19 .



Pour faire connaître la promesse de la marque audacieuse et évoluée de TELUS, nous lançons une nouvelle campagne. Celle-ci commence par une publicité télévisée, diffusée en anglais et en français, dans laquelle TELUS invite les Canadiens à unir leurs efforts aux siens pour créer un futur meilleur. Elle les invite aussi à se rendre sur la page web Impact social pour consulter du contenu et des articles supplémentaires sur les importantes retombées générées par TELUS dans les collectivités à l’échelle mondiale. Au cours des semaines et des mois à venir, la campagne comprendra également de la publicité à la radio, dans les médias numériques et à l’extérieur, ainsi que des activités de promotion réalisées dans les médias sociaux, dans le cadre des relations publiques et par des influenceurs qui mettront en valeur les nombreux moyens par lesquels TELUS contribue à créer un futur meilleur pour tous.

Pour en savoir plus sur ce que fait TELUS afin de créer un futur meilleur, consultez telus.com/futur . Ensemble, créons un futur meilleur.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

