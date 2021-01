TELUS annonce le dépôt d'une déclaration d'enregistrement en vue d'un premier appel public à l'épargne pour TELUS International

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) annonce aujourd’hui que sa filiale, TELUS International (Cda) inc. (TELUS International), a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et prévoit déposer un prospectus de base RFPV provisoire auprès de la commission des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada en vue d’un premier appel public à l’épargne visant l’émission d’actions à droit de vote subalterne de TELUS International le lundi 11 janvier 2021. Ce projet de premier appel public à l’épargne devrait comprendre l’émission d’actions à droit de vote subalterne sur le capital autorisé de TELUS International ainsi qu’un reclassement d’actions à droit de vote subalterne détenues par TELUS Corporation (TELUS) et Baring Private Equity Asia, les actionnaires vendeurs. Le nombre et le prix d’émission des actions offertes par TELUS International et les actionnaires vendeurs restent à déterminer. Dans le cadre de ce premier appel public à l’épargne, TELUS International a demandé l’inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.



La déclaration d’enregistrement déposée publiquement par TELUS International auprès de la SEC aujourd’hui (voir sec.gov sous le profil TELUS International) et le prospectus de base RFPV provisoire qui sera déposé publiquement auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes (voir sedar.com sous le profil TELUS International) incluent de l’information sur les activités commerciales, la gestion, les risques importants, la gouvernance et la situation financière de TELUS International, y compris ses états financiers consolidés historiques et des renseignements financiers pro forma rendant compte de certaines acquisitions effectuées.

Le premier appel public à l’épargne est soumis aux conditions du marché, et il n’existe aucune garantie quant à sa concrétisation, à sa date de lancement, à son ampleur et à ses modalités.

J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC agiront comme co-chefs de file teneurs de livre, tandis que Barclays, BofA Securities et Marchés des capitaux CIBC agiront comme co-teneurs de livre.

Le premier appel public à l’épargne se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Le prospectus provisoire traitant de l’émission sera disponible auprès de J.P. Morgan Securities LLC par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courriel à prospectus-eq_fi@jpmchase.com; auprès de Morgan Stanley & Co. LLC par courrier (à l’attention du Prospectus Department) au 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014; auprès de Barclays par courrier (aux soins de Broadridge Financial Solutions) au 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847 ou par courriel à barclaysprospectus@broadridge.com; auprès de BofA Securities par courrier (à l’attention du Prospectus Department) au NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, ou par courriel à dg.prospectus_requests@bofa.com; et auprès de CIBC Capital Markets (Marchés des capitaux CIBC) par courrier au 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416-956-3636 ou par courriel à michelene.dougherty@cibc.ca.

La déclaration d’enregistrement concernant le projet de premier appel public à l’épargne visant l’émission d’actions à droit de vote subalterne a été déposée auprès de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Le prospectus de base RFPV provisoire contient des renseignements importants sur les actions à droit de vote subalterne et peut encore faire l’objet d’ajouts et de modifications. Les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être vendues, et aucune offre d’achat ne peut être acceptée tant que la déclaration d’enregistrement n’a pas pris effet et que les commissions des valeurs mobilières canadiennes n’ont pas délivré de visa à l’égard du prospectus de base RFPV définitif.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offres d’achat de quelque titre que ce soit de TELUS International, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute collectivité publique où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette collectivité publique.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 15,3 milliards de dollars et à 15,7 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS est le principal fournisseur de solutions de TI en santé au Canada. TELUS International est un chef de file novateur en matière d’expérience client numérique qui conçoit, élabore et offre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de la transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer les résultats de l’entreprise.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

